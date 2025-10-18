Λήξη συναγερμού στα Εξάρχεια – Άνοιξαν οι δρόμοι

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία στα Εξάρχεια, μετά τη λήξη του συναγερμό που προκάλεσε «ύποπτο» σακίδιο στη Χαριλάου Τρικούπη, δύο τετράγωνα από τα γραφεία του ΠΑΣΟΚ.
Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί των ΤΕΕΜ που ήλεγξαν το «ύποπτο» αντικείμενο και οι δρόμοι αποδόθηκαν και πάλι στην κυκλοφορία.
Όπως αποδείχτηκε δεν περιείχε τίποτα περισσότερο από προσωπικά αντικείμενα.
Διαβάστε επίσης:
Κρήτη: Καταδικάστηκε για ενδοοικογενειακή βία ο 45χρονος οδηγός της Πόρσε του θανατηφόρου τροχαίου τον Ιανουάριο
Συναγερμός από ύποπτο σακίδιο στη Χαριλάου Τρικούπη – Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί
Τραγωδία στον Βόλο: 60χρονη πνίγηκε ενώ έτρωγε μπανάνα
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.