Λήξη συναγερμού στα Εξάρχεια – Άνοιξαν οι δρόμοι

Κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία στα Εξάρχεια, μετά τη λήξη του συναγερμό που προκάλεσε «ύποπτο» σακίδιο στη Χαριλάου Τρικούπη, δύο τετράγωνα από τα γραφεία του ΠΑΣΟΚ.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί των ΤΕΕΜ που ήλεγξαν το «ύποπτο» αντικείμενο και οι δρόμοι αποδόθηκαν και πάλι στην κυκλοφορία.

Όπως αποδείχτηκε δεν περιείχε τίποτα περισσότερο από προσωπικά αντικείμενα.

