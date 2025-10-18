search
ΕΛΛΑΔΑ

18.10.2025 13:15

Κρήτη: Καταδικάστηκε για ενδοοικογενειακή βία ο 45χρονος οδηγός της Πόρσε του θανατηφόρου τροχαίου τον Ιανουάριο

18.10.2025 13:15
troxaio kriti

Ένοχος για ενδοοικογενειακή βία και ενδοοικογενειακή απειλή κρίθηκε ο 45χρονος Χανιώτης οδηγός της μοιραίας Πόρσε που είναι προφυλακισμένος για το θανατηφόρο τροχαίο στη Λεωφόρο Σούδας που συντάραξε το πανελλήνιο, τον περασμένο Ιανουάριο.

Η εκδίκαση της υπόθεσης έγινε την Παρασκευή στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Χανίων και αφορούσε ενδοοικογενειακό επεισόδιο κατά το οποίο ο 45χρονος είχε ξυλοκοπήσει την πρώην γυναίκα του στο κεφάλι και στον λαιμό, ενώ την έβριζε και την απειλούσε ότι θα σκοτώσει, μπροστά στην 18 μηνών κόρη τους.

Το δικαστήριο, σύμφωνα με την ιστοσελίδα zarpanews.gr, επαναλαμβάνοντας την πρωτόδικη απόφαση, έκρινε τον 45χρονο ομόφωνα ένοχο, επιβάλλοντάς του ποινή φυλάκισης 13 μηνών ενώ καταδικαστική ήταν και η εισαγγελική πρόταση.

Μάλιστα, ομόφωνα απέρριψε και το ελαφρυντικό της ειλικρινούς μεταμέλειας που ζητήθηκε από την υπεράσπιση.

Το τροχαίο με την Πόρσε

Για τον θάνατο του άτυχου Παναγιώτη Καράτζη μετά το θανατηφόρο τροχαίο, ο 45χρονος αντιμετωπίζει κατηγορία σε βαθμό κακουργήματος, βάσει του άρθρου 290 του Ποινικού Κώδικα που προβλέπει για την περίπτωσή του φυλάκιση έως δέκα ετών και παραμένει προσωρινά κρατούμενος μέχρι τη δίκη.

Το γεγονός ότι λίγο πριν βρεθεί πίσω από το τιμόνι, ο 45χρονος είχε βρεθεί θετικός σε αλκοτέστ της Τροχαίας Χανίων, έφερε ριζικές αλλαγές στην τοπική ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ με αντικαταστάσεις διευθυντών, γεγονός που πρόσφατα συνδέθηκε με την αποκάλυψη της δαιδαλώδους εγκληματικής οργάνωσης με τα όπλα, τα ναρκωτικά και την εκκλησιαστική περιουσία.

