Τραγωδία στον Βόλο: 60χρονη πνίγηκε ενώ έτρωγε μπανάνα

Απίστευτη τραγωδία στον Βόλο, με μια γυναίκα να χάνει τη ζωή της που πνίγηκε τρώγοντας μπανάνα. Το περιστατικό έγινε μπροστά στα μάτια του συζύγου της 60χρονης το απόγευμα της Παρασκευής στην πόλη του Βόλου.

Σύμφωνα με το magnesia news, η γυναίκα βρισκόταν στο σπίτι της μαζί με τον σύζυγό της, απολαμβάνοντας το απογευματινό της γεύμα. Κάποια στιγμή ένιωσε έντονη δυσφορία, γεγονός που αρχικά δεν ανησύχησε ιδιαίτερα τον άνδρα της, καθώς θεώρησε πως επρόκειτο για κάτι παροδικό. Ωστόσο, η κατάστασή της επιδεινωνόταν λεπτό προς λεπτό, μέχρι που κατέρρευσε χάνοντας τις αισθήσεις της.

Άμεσα κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να φτάνουν στο σημείο και να ξεκινούν προσπάθειες ανάνηψης με ΚΑΡΠΑ και χρήση απινιδωτή. Παρά τις επίμονες ενέργειες, η γυναίκα δεν ανταποκρινόταν.

Η 60χρονη μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Βόλου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια της.

Για το περιστατικό σχηματίστηκε δικογραφία για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου της γυναίκας.

