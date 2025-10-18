Δυο αστέρια σ’ ένα ρεσιτάλ

Μια μεγάλη στιγμή για τους φίλους της κλασικής μουσικής είναι αυτή. Στο πλαίσιο του κύκλου «Μεγάλοι Ερμηνευτές», το Μέγαρο Μουσικής υποδέχεται την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου δύο κορυφαίους καλλιτέχνες της διεθνούς σκηνής σε ένα ρεσιτάλ που συνδυάζει το ρομαντικό ρεπερτόριο με τις σύγχρονες αναζητήσεις.

Από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες της γενιάς τους, η Αργεντινή βιολοντσελίστα Σολ Γκαμπέτα και ο Γάλλος πιανίστας Μπερτράν Σαμιαγιού εμφανίζονται στο Μέγαρο με ένα εντυπωσιακό πρόγραμμα.

Οι δύο σολίστ έχουν κατακτήσει τις μεγαλύτερες σκηνές του κόσμου, με πλήθος συνεργασιών με κορυφαίες ορχήστρες, βραβευμένες δισκογραφικές δουλειές και διεθνή αναγνώριση για την έντονη εκφραστικότητα και το απαράμιλλο τεχνικό τους κύρος.

Το cd. Η πρόσφατη κοινή δισκογραφική τους κυκλοφορία, αφιερωμένη στον Mendelssohn, απέσπασε διθυραμβικές κριτικές για τις ερμηνείες της. Στη συναυλία τους στην Αθήνα οι δύο καλλιτέχνες παρουσιάζουν αποσπάσματα από αυτό το ρεπερτόριο: έργα του Mendelssohn για τσέλο και πιάνο, καθώς και «Τραγούδια χωρίς λόγια» – ένα μουσικό είδος με το οποίο το όνομα του Mendelssohn έχει συνδεθεί άρρηκτα – σε πρωτότυπες εκδοχές που γράφτηκαν ειδικά για αυτούς.

Χθες, σήμερα. Το πρόγραμμα πλαισιώνεται από τη στιβαρή, συμφωνικών διαστάσεων «Δεύτερη Σονάτα» του Johannes Brahms, αλλά και σύγχρονες δημιουργίες των Wolfgang Rihm και Jörg Widmann, που διαλέγονται με το ρομαντικό πνεύμα του Mendelssohn.

Το ρεσιτάλ αυτό αποτελεί σπάνια ευκαιρία να απολαύσει το αθηναϊκό κοινό δύο κορυφαίους ερμηνευτές σε ένα πρόγραμμα που γεφυρώνει το κλασικό ρομαντικό παρελθόν με την καλλιτεχνική αναζήτηση του σήμερα.

Το πρόγραμμα

– Felix Mendelssohn: «Variations concertantes σε ρε μείζονα, έργο 17».

– Wolfgang Rihm: «Τραγούδι χωρίς λόγια – Verschwundene Worte».

– Johannes Brahms: «Σονάτα για τσέλο και πιάνο αρ. 2 σε φα μείζονα, έργο 99».

– Jörg Widmann: «Τραγούδι χωρίς λόγια».

– Felix Mendelssohn: «Σονάτα για τσέλο και πιάνο αρ. 2 σε ρε μείζονα, έργο 58».

