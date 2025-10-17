Στο νοσοκομείο ο Διονύσης Σαββόπουλος

Σε ιδιωτικό νοσοκομείο νοσηλεύεται ο Διονύσης Σαββόπουλος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κρίθηκε αναγκαία η νοσηλεία του, γιατί η κατάσταση της υγείας του επιβαρύνθηκε.

Πλέον ο τραγουδοποιός αισθάνεται καλύτερα και αναμένεται να λάβει εξιτήριο την επόμενη εβδομάδα.

