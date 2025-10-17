Στο νοσοκομείο ο Διονύσης Σαββόπουλος

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Σε ιδιωτικό νοσοκομείο νοσηλεύεται ο Διονύσης Σαββόπουλος.
Σύμφωνα με πληροφορίες, κρίθηκε αναγκαία η νοσηλεία του, γιατί η κατάσταση της υγείας του επιβαρύνθηκε.
Πλέον ο τραγουδοποιός αισθάνεται καλύτερα και αναμένεται να λάβει εξιτήριο την επόμενη εβδομάδα.
