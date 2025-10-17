search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.10.2025 21:06
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.10.2025 20:35

Στο νοσοκομείο ο Διονύσης Σαββόπουλος

17.10.2025 20:35
dionysis-savopoulos

Σε ιδιωτικό νοσοκομείο νοσηλεύεται ο Διονύσης Σαββόπουλος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κρίθηκε αναγκαία η νοσηλεία του, γιατί η κατάσταση της υγείας του επιβαρύνθηκε.

Πλέον ο τραγουδοποιός αισθάνεται καλύτερα και αναμένεται να λάβει εξιτήριο την επόμενη εβδομάδα.

Διαβάστε επίσης

Λαζόπουλος: «Ο Άγνωστος στρατιώτης είναι γνωστός του Μητσοτάκη» – Το καυστικό σχόλιο του κωμικού

Γιώργος Μαζωνάκης: Παραιτήθηκε ο δικηγόρος του – Ποιον λόγο επικαλέστηκε

Γρηγόρης Αρναούτογλου: Αυτόπτης μάρτυρας σε σοκαριστικό ατύχημα στο Σύνταγμα – Η στιγμή που καλεί ασθενοφόρο (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
apopsi-tou-anaktorou-apo-tin-voreia-pleyra-min
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Τατόι: Πρόσβαση με ένα «κλικ» στους πολιτιστικούς θησαυρούς του πρώην βασιλικού κτήματος (Photos)

dionysis-savopoulos
ΕΛΛΑΔΑ

Στο νοσοκομείο ο Διονύσης Σαββόπουλος

vroxi 665- new
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Δύο νέα κύματα αστάθειας τις επόμενες ημέρες, επιστρέφει η αφρικανική σκόνη – Οι προγνώσεις Κολυδά, Λαγουβάρδου

EKLOGES
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

MRB: 7 στους 10 λένε «όχι» σε τρίτη κυβερνητική θητεία ΝΔ – Με τι κριτήριο θα ψήφιζαν Τσίπρα, Καρυστιανού ή Σαμαρά

Bella-Hadid
LIFESTYLE

Η Μπέλα Χάντιντ αποκάλυψε τον λόγο που φάνηκε να «ζορίζεται» στο σόου της Victoria’s Secret

Δείτε όλες τις ειδήσεις
akis-pavlopoulos-new
MEDIA

Άκης Παυλόπουλος: Η on air συγκίνηση για τον γιο του - Πήρε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κουνγκ Φου (Video)

Σεισμός 4,1 Ρίχτερ νότια του Καστελόριζου - Media
ΕΛΛΑΔΑ

Αδιανόητο: Ο δήμαρχος του Καστελόριζου αναγκάστηκε να πάει στην Τουρκία για ιατρική εξέταση – Η απάντηση στους επικριτές του

xaris doukas 665- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δούκας: Βαριές καταγγελίες για κυβερνητικές πιέσεις να εκποιηθούν παρανόμως ακίνητα του Γηροκομείου - Τι είπε για τον Άγνωστο Στρατιώτη

103_1730127253
CUCINA POVERA

Απλό και πανεύκολο γαλλικό κέικ μήλου

bruce-willis-new
LIFESTYLE

Μπρους Γουίλις: «Οι κόρες του θρηνούν, τους λείπει πολύ ο πατέρας τους» λέει η σύζυγός του

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.10.2025 21:04
apopsi-tou-anaktorou-apo-tin-voreia-pleyra-min
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Τατόι: Πρόσβαση με ένα «κλικ» στους πολιτιστικούς θησαυρούς του πρώην βασιλικού κτήματος (Photos)

dionysis-savopoulos
ΕΛΛΑΔΑ

Στο νοσοκομείο ο Διονύσης Σαββόπουλος

vroxi 665- new
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Δύο νέα κύματα αστάθειας τις επόμενες ημέρες, επιστρέφει η αφρικανική σκόνη – Οι προγνώσεις Κολυδά, Λαγουβάρδου

1 / 3