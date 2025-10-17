search
17.10.2025 18:08

Λαζόπουλος: «Ο Άγνωστος στρατιώτης είναι γνωστός του Μητσοτάκη» – Το καυστικό σχόλιο του κωμικού

17.10.2025 18:08
lazopoulos

Καυστικό σχόλιο για την απόφαση της κυβέρνησης να απαγορεύσει τις συναθροίσεις στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη έκανε ο Λάκης Λαζόπουλος.

«Κυριά μου, σου έχω ευχάριστα νέα ο Άγνωστος Στρατιώτης είναι γνωστός του Μητσοτάκη. Και του έδωσε τον χώρο. Από εδώ και πέρα ο χώρος θα είναι δικός του. Θα πηγαίνει αυτός, η οικογένεια του, φίλοι. Πλατεία Συντάγματος και γενικά ο χώρος. Εμείς σαν λαός θα πηγαίνουμε προς τα πίσω», είπε χαρακτηριστικά.

@lakislazopoulos_official

Ο Άγνωστος στρατιώτης, τελικά είναι γνωστός του Μητσοτάκη #συνταγμα #αγωνστοςστρατιωτης #altsantiri #lakislazopoulos

♬ πρωτότυπος ήχος – lakislazopoulos_official

Ο Λάκης Λαζόπουλος την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου, στις 21:00 επιστρέφει στο MEGA.

