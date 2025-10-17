Λαζόπουλος: «Ο Άγνωστος στρατιώτης είναι γνωστός του Μητσοτάκη» – Το καυστικό σχόλιο του κωμικού

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Καυστικό σχόλιο για την απόφαση της κυβέρνησης να απαγορεύσει τις συναθροίσεις στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη έκανε ο Λάκης Λαζόπουλος.
«Κυριά μου, σου έχω ευχάριστα νέα ο Άγνωστος Στρατιώτης είναι γνωστός του Μητσοτάκη. Και του έδωσε τον χώρο. Από εδώ και πέρα ο χώρος θα είναι δικός του. Θα πηγαίνει αυτός, η οικογένεια του, φίλοι. Πλατεία Συντάγματος και γενικά ο χώρος. Εμείς σαν λαός θα πηγαίνουμε προς τα πίσω», είπε χαρακτηριστικά.
Ο Λάκης Λαζόπουλος την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου, στις 21:00 επιστρέφει στο MEGA.
