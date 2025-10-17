Πλακιάς: «Τα παιδιά μας δεν έπεσαν υπέρ της πατρίδας, τα σκότωσε η πατρίδα»

Κλιμακώνεται η κόντρα μεταξύ της κυβέρνησης και των συγγενών των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών, μετά την τελευταία ενέργεια της κυβέρνησης να απαγορεύσει τις συναθροίσεις στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, σημείο όπου συγκεντρώνονται κάθε βράδυ πολίτες για να τιμήσουν τα θύματα του σιδηροδρομικού δυστυχήματος.

Ο Νίκος Πλακιάς, που έχασε τις δίδυμες κόρες του και την ανιψιά του στη σύγκρουση επανέλαβε ότι αν σβηστούν τα ονόματα, θα πάει ο ίδιος και θα τα ξαναγράψει με σπρέι. «Θα μου κάνουν σωματικό έλεγχο να δουν αν έχω κάποιο σπρέι πάνω μου; Άρα θα πάω και θα τα γράψω», είπε χαρακτηριστικά.

«Δεν πιστεύω ότι θα υπάρξει αστυνομικός που θα μου πει να μην γράψω τα ονόματα. Το σωστό είναι οι αστυνομικοί, όταν φεύγουν από τις δουλειές τους και βγάζουν τις στολές τους, να πηγαίνουν αυτοί και να γράφουν τα ονόματα. Θα μπορούσαν κι αυτοί να είναι στη θέση των παιδιών μας», συμπλήρωσε.

Κληθείς να σχολιάσει την προκλητική δήλωση του Γραμματέα Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας, Βασίλη Φεύγα, πως το μνημείο είναι αφιερωμένο στους πεσόντες για την πατρίδα και ανάμεσα σε αυτούς δεν είναι και οι 57 νεκροί των Τεμπών, είπε «Τα παιδιά μας δεν έπεσαν υπέρ πατρίδος, τα σκότωσε η πατρίδα. Είναι χειρότερο. Αν είχαν πέσει υπέρ της πατρίδας θα ήμουν περήφανος».

