Άγνωστος Στρατιώτης: Απίστευτη δήλωση Φεύγα, «τα παιδιά στα Τέμπη δεν έπεσαν για την πατρίδα» – Θύελλα αντιδράσεων (Video)

Μια άκρως προκλητική δήλωση έκανε στέλεχος της ΝΔ προκειμένου να υπερασπιστεί την απόφαση της κυβέρνησης να «αποστειρώσει» τον χώρο μπροστά από το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Με επίκεντρο τα ονόματα των 57 νεκρών στην τραγωδία των Τεμπών που έχουν γραφτεί στο πλακόστρωτο και τα κεριά που παραμένουν αναμμένα, ο γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας της ΝΔ, Βασίλης Φεύγας, μιλώντας στο Action 24 είπε ότι «δεν είναι αναγκαίο να σβήσουν τα ονόματα των νεκρών. Εκεί (σ.σ. στο μνημείο) είναι τα ονόματα παιδιών που έπεσαν για την πατρίδα. Τα παιδιά αυτά, δεν έπεσαν για την πατρίδα. Να λέμε την αλήθεια».

Η δήλωσή του προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξανδρο Μεϊκόπουλο, να σημειώνει ότι «από τη δική σας αδράνεια, για την πατρίδα έπεσαν και αυτοί. Από τη σύγκρουση και την καμένη τηλεδιοίκηση την οποία ποτέ δεν διορθώσατε» και τον δημοσιογράφο Σεραφείμ Κοτρώτσο να τονίζει πως οι νεκροί των Τεμπών «σκοτώθηκαν, κάηκαν, έχασαν τη ζωή τους στο άνθος της ηλικίας τους λόγω των ευθυνών του ελληνικού κράτους. Έπεσαν γιατί η πατρίδα ευθύνεται για τον θάνατό τους».

Ωστόσο, ο Β. Φεύγας επέμεινε: «Με την ίδια λογική, να πάει ο κάθε συγγενής που έχει χάσει λόγω παραλείψεων του κράτους σε τροχαία δυστύχημα… Όπως στο Μάτι. Συμφωνείται να γραφτούν τα ονόματα των νεκρών στο Μάτι του ΣΥΡΙΖΑ; Δεν μπορεί να πηγαίνει ο καθένας στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη».

Οι αντιδράσεις συνεχίστηκαν και μετά την εκπομπή, με τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά, να τονίζει ότι «η δήλωση του κ. Φεύγα για τα θύματα των Τεμπών αναδεικνύει την απόλυτη έλλειψη ενσυναίσθησης των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Συνεχίζουν να υποτιμούν τα θύματα και να προσβάλλουν τις οικογένειες τους. Η ασφάλεια των πολιτών που μετακινούνται με μέσα μαζικής μεταφοράς, είναι υποχρέωση της πατρίδας μας».

Διαβάστε επίσης

Αγροτικός «πυρετός» στην κυβέρνηση: Τρέχει για καταβολή «βασικής ενίσχυσης» τον… Νοέμβριο

Γερμανικό ΟΚ για πώληση 40 Eurofighter στην Τουρκία: Πώς η συνεργασία Βερολίνου – Άγκυρας προβληματίζει την Αθήνα

Φάμελλος σε ΝΔ: Καταφέρατε να διαλύσετε την αγροτική παραγωγή με την «τέλεια καταιγίδα Made by Mitsotakis»