ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όλγα Παναγιωτίδου ΟΛΓΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ

17.10.2025 12:58

Αγροτικός «πυρετός» στην κυβέρνηση: Τρέχει για καταβολή «βασικής ενίσχυσης» τον… Νοέμβριο

17.10.2025 12:58
tsiaras_new

Αγώνα δρόμου για την προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης εντός Νοεμβρίου δινει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σύμφωνα με τον αρμόδιο υπουργό Κώστα Τσιάρα, ενώ εντός του μήνα θα έχει πιστωθεί η επόμενη δόση της προκαταβολής του ΕΦΚ και θα έχουν δοθεί οι αποζημιώσεις για τις ζωοτροφές και τα φερτά υλικά στη Θεσσαλία.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης απαντώντας στη σφοδρή κριτική του Σωκράτη Φάμελλου αλλά και βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ οι οποίοι στο πλαίσιο συζήτησης επίκαιρης επερώτησής του κατηγόρησαν την κυβέρνηση για εξαπάτηση του αγροτικού κόσμου, ανέφερε ότι οι αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ θα δοθούν έως το τέλος του έτους. 

«Πρώτη προτεραιότητα είναι να μη διακινδυνεύσουν οι ευρωπαϊκοί πόροι, γίνονται πραγματικοί διασταυρωτικοί έλεγχοι πριν την πληρωμή και για πρώτη φορά βρίσκεται ποσοστό δικαιούχων με δεδομένα που δεν ταυτίζονται με τα φορολογικά στοιχεία», είπε για τις καθυστερήσεις στις πληρωμές. Ανέφερε ακόμη πως από 1/12 οι αγρότες θα μπορούν να επανενταχθούν στο πρόγραμμα ΓΑΙΑ για ρεύμα με χαμηλή τιμή. 

«Η απόφαση της κυβέρνησης να συγκρουστεί με την παθογένεια είναι ειλημμένη. Είναι η εντολή που μου έδωσε ο πρωθυπουργός, ένα ζήτημα που πρέπει να λυθεί με οποιαδήποτε τρόπο και κόστος», υποστήριξε. 

Για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ο Κώστας Τσιάρας έστρεψε τα πυρά του στην αντιπολίτευση, λέγοντας πως η κυβέρνηση έχει αναλάβει το μέρος της ευθύνης που της αναλογεί. «Εσείς θα αναλάβετε την ευθύνη που σας αναλογεί, δεδομένου ότι η πηγή του προβλήματος εδράζεται σε νόμους για εικονικά βοσκοτόπια της δικής σας κυβέρνησης;», διερωτήθηκε απευθυνόμενη στον ΣΥΡΙΖΑ.

