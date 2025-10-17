Διπλωματικό ντόμινο με τους πρέσβεις σε Παρίσι, Ουάσιγκτον – Τι προκαλεί στο Μαξίμου

Διπλωματικό σύμβουλο αναζητεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης – ανεπισήμως βέβαια, καθότι δεν βγαίνουν αγγελίες για τις θέσεις αυτές!

Βλέπετε, ο Μίλτωνας Νικολαΐδης πάει Παρίσι για να αναλάβει πρεσβευτής στη θέση του Αντώνη Αλεξανδρίδη (φωτογραφία), ο οποίος μετατίθεται στην Ουάσιγκτον, αντικαθιστώντας την Αικατερίνη Νασίκα – επιτέλους βρέθηκε λύση για την πρεσβεία μας στις ΗΠΑ.

Ο Νικολαΐδης λοιπόν αφήνει κενή τη θέση του διπλωματικού συμβούλου στο Μαξίμου, το οποίο πάντως δεν έχασε καιρό και ολοκλήρωσε με θεαματικό τρόπο την προ 18μήνου μεταγραφή του Σωτήρη Σέρμπου από το ΠΑΣΟΚ. Ο Σέρμπος θα στελεχώσει το διπλωματικό γραφείο στο Μαξίμου.

Λέμε για μεταγραφή καθότι ο συγκεκριμένος ήταν ακριβώς νωρίτερα διπλωματικός σύμβουλος του Νίκου Ανδρουλάκη – δεν τους προλαβαίνουμε μερικούς που έχουν το ΠΑΣΟΚ – ΝΔ κάπως σαν Κολιάτσου – Παγκράτι.

