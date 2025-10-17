Σε… ντιμπέιτ καλεί τον Τσίπρα ο Κασσελάκης

Σε μονομαχία – προφανώς λεκτική – [προ(σ)]κάλεσε ο Στέφανος Κασσελάκης τον Αλέξη Τσίπρα, κατά τη διάρκεια συζήτησης που είχε στον ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας ήταν αιχμηρός με τον πρώην πρωθυπουργό, καθώς σημείωσε ότι «μας λέει ο κ. Τσίπρας ότι του έλειψε η ενεργός πολιτική. Βουλευτής του Κοινοβουλίου είναι. Ήταν στο κόμμα το οποίο παρέδωσε στο 17% και εγώ με δύο διασπάσεις το κράτησα στο 15%».

Όμως, ο Σ. Κασσελάκης δεν έμεινε στις αιχμές, αλλά έκανε και μια πρόταση: «Μιας και ο κ. Τσίπρας απεκδύθηκε των προνομίων του και των κομματικών του παρωπίδων, ας αναλάβετε να οργανώσουμε έναν διάλογο ενώπιον των ακροατών σας, να μιλήσουμε ανοιχτά».

Δηλαδή, ζητάει ντιμπέιτ, ρώτησε ο Ν. Χατζηνικολάου, με τον Σ. Κασσελάκη να απαντά: «Με μεγάλη μου χαρά. Από τη στιγμή που πρόκειται για δύο πρώην προέδρους του ΣΥΡΙΖΑ, κι έχουν γίνει όσα έχουν γίνει και δεν υπάρχει αξιωματική αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή, όποτε θέλει ο Αλέξης, με χαρά να μιλήσουμε, ιδανικά σε ένα αμφιθέατρο ή μια εκπομπή, όπου παρουσία κοινού θα απαντάμε σε ερωτήματα».

Εντάξει, πιο πολύ με town hall μοιάζει η φάση όπως την περιγράφει ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας. Βέβαια, το ερώτημα είναι αν θα ήθελε κάτι τέτοιο ο πρώην πρωθυπουργός.

