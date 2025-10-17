Σε… ντιμπέιτ καλεί τον Τσίπρα ο Κασσελάκης

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Σε μονομαχία – προφανώς λεκτική – [προ(σ)]κάλεσε ο Στέφανος Κασσελάκης τον Αλέξη Τσίπρα, κατά τη διάρκεια συζήτησης που είχε στον ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου.
Ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας ήταν αιχμηρός με τον πρώην πρωθυπουργό, καθώς σημείωσε ότι «μας λέει ο κ. Τσίπρας ότι του έλειψε η ενεργός πολιτική. Βουλευτής του Κοινοβουλίου είναι. Ήταν στο κόμμα το οποίο παρέδωσε στο 17% και εγώ με δύο διασπάσεις το κράτησα στο 15%».
Όμως, ο Σ. Κασσελάκης δεν έμεινε στις αιχμές, αλλά έκανε και μια πρόταση: «Μιας και ο κ. Τσίπρας απεκδύθηκε των προνομίων του και των κομματικών του παρωπίδων, ας αναλάβετε να οργανώσουμε έναν διάλογο ενώπιον των ακροατών σας, να μιλήσουμε ανοιχτά».
Δηλαδή, ζητάει ντιμπέιτ, ρώτησε ο Ν. Χατζηνικολάου, με τον Σ. Κασσελάκη να απαντά: «Με μεγάλη μου χαρά. Από τη στιγμή που πρόκειται για δύο πρώην προέδρους του ΣΥΡΙΖΑ, κι έχουν γίνει όσα έχουν γίνει και δεν υπάρχει αξιωματική αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή, όποτε θέλει ο Αλέξης, με χαρά να μιλήσουμε, ιδανικά σε ένα αμφιθέατρο ή μια εκπομπή, όπου παρουσία κοινού θα απαντάμε σε ερωτήματα».
Εντάξει, πιο πολύ με town hall μοιάζει η φάση όπως την περιγράφει ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας. Βέβαια, το ερώτημα είναι αν θα ήθελε κάτι τέτοιο ο πρώην πρωθυπουργός.
Διαβάστε επίσης:
Και το όνομα αυτού… «Άμεση Δημοκρατία» – Νέο κόμμα ιδρύει ο Φειδίας Παναγιώτου (Video)
Ο Νικολαΐδης του ΠΑΣΟΚ χώρισε Μυτιλήνη και… Λέσβο
«Καρφί» Μητσοτάκη στον Φάμελλο για Τσίπρα: «Σας άφησε στα κρύα του λουτρού, κινδυνεύει η είσοδος του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή»
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.