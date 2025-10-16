«Καρφί» Μητσοτάκη στον Φάμελλο για Τσίπρα: «Σας άφησε στα κρύα του λουτρού, κινδυνεύει η είσοδος του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή»

Καρφιά και στον ΣΥΡΙΖΑ για την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα και την ίδρυση νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό, έριξε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στη Βουλή.

Στην τριτολογία του ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην αναταραχή που επικρατεί στον χώρο της Κεντροαριστεράς και απευθυνόμενος στον Σωκράτη Φάμελλο ανέφερε ότι περίμενα να αναθεωρήσει τη στάση του για όσα συνέβησαν την περίοδο της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

«Σας άφησε στα κρύα του λουτρού, έφυγε από το κόμμα σας και τώρα κοιτάζεστε. Βρίσκεστε σε μια παράξενη κατάσταση να κινδυνεύει η είσοδος του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή και να σκέφτεστε τη δική σας υστεροφημία. Ο τέως πρωθυπουργός εγκαταλείπει το κόμμα του και εσείς δεν έχετε να πείτε τίποτα και υπερασπίζεστε τα πεπραγμένα του», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

