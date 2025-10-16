Μητσοτάκης: «Φροντίζω αυτή η χώρα να μην είναι πια το ρεντίκολο της Ευρώπης» – Πυρά σε Ανδρουλάκη και Φάμελλο, «αιχμές» για Τσίπρα, Σαμαρά

Σφοδρά πυρά προς πάσα κατεύθυνση εκτόξευσε στη δευτερολογία του ο πρωθυπουργός υποστηρίζοντας ότι ο ίδιος κάνει την Ελλάδα ισχυρή και φροντίζει αυτή η χώρα να μην είναι πια το ρεντίκολο της Ευρώπης, όπως ήταν επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

«Φροντίζω να κάνω την Ελλάδα ισχυρή, να μην είναι η Ελλάδα το ρεντίκολο της Ευρώπης όπως ήταν επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, ρίχνοντας καρφιά στις κυβερνήσεις του Αλέξη Τσίπρα για τους χειρισμούς στην εξωτερική πολιτική.

Στον απόηχο της παρουσίας του στο Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου ο κ. Μητσοτάκης ο οποίος δέχθηκε σφοδρή κριτική στράφηκε στον Νίκο Ανδρουλάκη.

«Μιλήσατε για νεκρή φύση. Ότι πήγαμε για τη φωτογραφία. Τι θα λέγατε εάν δεν είχαμε προσκληθεί; Και τι θα κάνατε εάν ήσασταν εσείς; Θα πιάνατε τον κύριο Τραμπ και θα του λέγατε “go back κυριε Τραμπ”; Θα κάνατε κάτι διαφορετικό από τους ευρωπαίους ηγέτες; Είναι απόδειξη ότι διαδραματίζει σημαντικό ρόλο η Ελλάδα η παρουσία μας εκεί», ανέφερε.

Παράλληλα, τον κάλεσε να είναι προσεχτικός στους χαρακτηρισμούς τους για τον Ντόναλντ Τραμπ, επισημαίνοντας πως πρόκειται για έναν εκλεγμένο πρόεδρο και οι ΗΠΑ είναι στρατηγικός εταίρος της Ελλάδας.

Αναφερόμενος στην αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους ανέφερε πως «έχουμε έντιμες σχέσεις και με την Παλαιστίνη και με το κράτος του Ισραήλ» και πως «είμαστε σωστά τοποθετημένοι για να παίξουμε σημαντικό ρόλο στις ειρηνευτικές διαδικασίες».

Ο πρωθυπουργός έριξε καρφιά και προς την πλευρά του Αντώνη Σαμαρά, όπως σχολιάστηκε, λεγοντας πως «πλέον η Ελλάδα δεν είναι μια χώρα επαίτης, όπως ήμασταν στα χρόνια των τριών μνημονίων».

Για τη ματαίωση της συνάντησής του με τον Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, ο πρωθυπουργός υποστήριξε πως μπορεί οι λόγοι που επικαλέστηκε η τουρκική πλευρά να είναι πραγματικοί, αλλά μπορεί και να είναι προσχηματικοί, καθώς η Άγκυρα ενδεχομέμως ενοχλήθηκε από τη Chevron και τα θαλάσσια πάρκα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σχολίασε και τις καταγγελίες της κ. Κωνσταντοπούλου για τη δίκη των Τεμπών λεγοιντας πως «κόντρα σε όσους επιθυμούσαν το αντίθετο» θα αρχίσει τον Μάρτιο και θα αποδοθεί Δικαιοσύνη.

«Η Δικαιοσύνη θα αποδοθεί στα δικαστήρια και όχι στο πεζοδρόμιο και όχι από κατ’ ονομα εθνικούς εισαγγελείς», είπε.

Τριτολογία

Καρφιά και στον ΣΥΡΙΖΑ για την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα και την ίδρυση νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό, έριξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στην τριτολογία του ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην αναταραχή που επικρατεί στον χώρο της Κεντροαριστεράς και απευθυνόμενος στον Σωκράτη Φάμελλο ανέφερε ότι περίμενα να αναθεωρήσει τη στάση του για όσα συνέβησαν την περίοδο της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

«Σας άφησε στα κρύα του λουτρού, έφυγε από το κόμμα σας και τώρα κοιτάζεστε. Βρίσκεστε σε μια παράξενη κατάσταση να κινδυνεύει η είσοδος του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή και να σκέφτεστε τη δική σας υστεροφημία. Ο τέως πρωθυπουργός εγκαταλείπει το κόμμα του και εσείς δεν έχετε να πείτε τίποτα και υπερασπίζεστε τα πεπραγμένα του», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Οι αναφορές του πρωθυπουργού στην ευρωπαία εισαγγελέα πυροδότησαν αντιδράσεις με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να ζητά απαντήσεις εάν θα καταθέσουν στην εξεταστική επιτροπή οι περίφημοι «φραπές» και «χασάπης».

«Θα έρθει στην εξεταστική όποιος θέλετε. Και ο κύριος Μυλωνάκης και ο κύριος Φραπές και ο κύριος Χασάπης και ο… κύριος Μανάβης και όποιος θέλετε! Ας έρθουν όλοι στην εξεταστική. Η κυβέρνηση δεν θα σταθεί εμπόδιο σε κανέναν», είπε ο πρωθυπουργός και πρόσθεσε πως δεν είναι δυνατόν να υποστηρίζει η Χαριλάου Τρικούπη πως τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ ειδικά στην Κρήτη ουδέποτε είχαν ανάμειξη.

Σε ότι αφορά στην ηλεκτρική διασύνδεση ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για ένα σημαντικό έργο πρωτίστως για την Κύπρο και πως τέθηκαν από κυπριακής πλευρά οικονομοτεχνικά ζητήματα. «Σε συνεννόηση με την Κύπρο έχουμε χαράξει οδικό χάρτη για το πως θα ξεπεραστούν τα εμπόδια. Πρέπει πρώτα να επιλυθούν οι εκκρεμότητες για να προχωρήσουμε στα επόμενα ζητήματα», επεσήμανε.

Για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή χαρακτήρισε παράνομους και καταδικαστέους τους εποικισμούς και απαντώντας στην κρτική γιατί φεν αναγνωρίζει η κυβέρνηση το Παλαιστινιακό κράτος, φέρεται να κράτησε αποστάσεις από τον Νετανιάχου.

«Η Ελλάδα έχει στρατηγική σχέση με το Ισραήλ, όχι με τον Νετανιάχου. Έχω υπάρξει πολύ επικριτικός με τον Νετανιάχου. Οι συνθήκες όμως τώρα για αναγνώριση του Παλαιστικού Κράτους είναι ανώριμες», είπε.

Πρωτολογία

Νωρίτερα, στην πρωτολογία του, ο πρωθυπουργός άρχισε την ομιλία του επιθετικά, επισημαίνοντας ότι «οι εθνικοί χειρισμοί δεν ασκούνται σε καφενεία και τηλεοπτικά πάνελ και με εύπεπτες δημαγωγίες ή ανέξοδες κορώνες» και λέγοντας ότι «η ενεργή διπλωματία δεν είναι επαναστατική γυμναστική» και ότι «δεν χωρούν ανευθυνότητες και επιπολαιότητες».

Σημείωσε, δε, ότι «η Ελλάδα, τα τελευταία 6 χρόνια, υπερασπίζεται σθεναρά τα εθνικά της συμφέροντα και προωθεί την ειρήνη και τη σταθερότητα», προσθέτοντας ότι η χώρα «στέκεται, πλέον, όρθια και περήφανη» και ότι αποτελεί ισότιμο εταίρο σε Ε.Ε. και ΝΑΤΟ.

«Είμαι υπερήφανος, γιατί η πατρίδα μας στέκεται όρθια και περήφανη με εμπιστοσύνη στις δυνάμεις της», χωρίς να παρακολουθεί τις εξελίξεις, αλλά προσπαθώντας να τις συνδιαμορφώσει, σημείωσε. «Δεν μπορεί κανείς να μιλά για ισχυρή Ελλάδα, αν η χώρα δεν διαθέτει ισχυρή οικονομία», τόνισε, επισημαίνοντας ότι τα οικονομικά στοιχεία έχουν αντανάκλαση και στη διεθνή εικόνα της χώρας.

Όσον αφορά στο ζήτημα της άμυνας, ο Κ. Μητσοτάκης μίλησε για την ενίσχυση της αποτρεπτικής δυνατότητας της χώρας, λέγοντας ότι διαθέτει Rafale, το 2028 περιμένει να λάβει τα πρώτα F-35, στο Πολεμικό Ναυτικό αναμένεται να καταπλεύσει η πρώτη φρεγάτα Belharra πριν το τέλος του έτους. Θα προστεθούν άλλες τρεις, ενώ υπάρχει επικοινωνία με την Ιταλία για την αγορά φρεγατών και «ταυτόχρονα υψώνουμε την “Ασπίδα του Αχιλλέα”», απέναντι σε απειλές.

Όσον αφορά στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε την πρόσκληση που έλαβε για να συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφής του Σαρμ ελ Σέικ, και περιέγραψε τη στάση της κυβέρνησης, λέγοντας ότι από την αρχή αναγνώρισε το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα, αλλά και από την αρχή εξέφρασε την υποστήριξή της στους Παλαιστίνιους, ενώ είπε ότι η Ελλάδα τάσσεται υπέρ της αναγνώρισης Παλαιστινιακού Κράτους, αλλά στο τέλος της πολιτικής διαδικασίας.

Κάνοντας ειδική και εκτεταμένη αναφορά στο ζήτημα της Μονής Σινά, ο πρωθυπουργός είπε ότι «έχουμε προκαταρκτική κοινή κατανόηση μεταξύ των δύο πλευρών, με τον τελευταίο λόγο στην Σιναϊτική Αδελφότητα» και ότι «διασφαλίζεται ο αναλλοίωτος χαρακτήρας της Μονής στο διηνεκές, απαγορεύεται οποιαδήποτε μετατροπή της Μονής, όπως και των υπολοίπων λατρευτικών χωρών, και υφίσταται μέριμνα για την παραμονή των μοναχών».

Για τα ελληνοτουρκικά ο πρωθυπουργός υπερασπίστηκε την πολιτική των «ήρεμων νερών», τονίζοντας ότι «επιδιώκουμε τον διάλογο με την Τουρκία, αλλά δεν κάνουμε καμία συζήτηση για θέματα κυριαρχίας», και προσθέτοντας ότι «υποστηρίζουμε ενεργά τα κυριαρχικά μας δικαιώματα στο πεδίο». Στο πλαίσιο αυτό, ο Κ. Μητσοτάκης εκτόξευσε μύδρους κατά των «ψευτοπατριωτών του καναπέ» και των «σχολιαστών του πληκτρολογίου», καλώντας τους να κρατήσουν την ψυχραιμία τους.

Η Ελλάδα ζητά την άρση του casus belli και επιμένει ότι η μόνη διαφορά είναι η οριοθέτηση της ΑΟΖ και η υφαλοκρηπίδα, υπογράμμισε ο πρωθυπουργός. «Μέχρι να καταφέρουμε να φτάσουμε να έχουμε ουσιαστική συζήτηση για την εκκρεμότητα αυτή η πατρίδα μας κινείται με σχέδιο και ευθύνη», είπε, και υπενθύμισε τις εξελίξεις με τη συμμετοχή της Chevron και τις εξελίξεις στα θαλάσσια πάρκα. «Πρόκειται για κινήσεις που επιβεβαιώνουν ότι δεν επιδιώκουμε τη διπλωματία της αδράνειας αλλά της δράσης», είπε.

Επίσης, έθεσε ως προϋπόθεση για τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο την επίλυση του Κυπριακού. Η Ελλάδα στηρίζει την επανέναρξη του διαλόγου στη βάση της διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας και μετείχε στον διάλογο. «Η Ελλάδα απορρίπτει, δεν θα δεχθεί τετελεσμένα στην Κύπρο», τόνισε, διευκρινίζοντας ότι υπάρχει συναντίληψη με τον πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Χριστοδουλίδη και αφήνοντας αιχμές κατά όσων μιλούν για κρίση στις σχέσεις Αθήνας – Λευκωσίας.

Αναφερόμενος στη Λιβύη ο πρωθυπουργός είπε δοκιμάζονται οι θεσμοί, με την παρουσία ξένων παραγόντων και ότι η Ελλάδα είναι από τις λίγες χώρες που έχουν δίαυλους επικοινωνίας και με τις δύο πλευρές. «Κάποιοι θα γνωρίζουν ότι οι συζητήσεις είχαν ξεκινήσει από τη δεκαετία του 2000 για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών», είπε, αφήνοντας νέα αιχμή για την κυβέρνηση Καραμανλή, ενώ τόνισε ότι «επιδιώκουμε διμερή οικονομική συνεργασία με τη Λιβύη και μια συνεργασία για τις μεταναστευτικές ροές».