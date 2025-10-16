search
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

16.10.2025 11:44

Βουλή – Μητσοτάκης: «Οι εθνικοί χειρισμοί δεν ασκούνται σε καφενεία και τηλεοπτικά πάνελ» – «Συνιστώ ψυχραιμία στους ψευτοπατριώτες του καναπέ» (Live)

Με την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη ξεκινά η συζήτηση σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών στη Βουλή για την εξωτερική πολιτική, μια συζήτηση που είχε ζητήσει από τον Αύγουστο ο Νίκος Ανδρουλάκης με αφορμή την κατάσταση στη Γάζα.

Ο πρωθυπουργός άρχισε την ομιλία του επιθετικά, επισημαίνοντας ότι «οι εθνικοί χειρισμοί δεν ασκούνται σε καφενεία και τηλεοπτικά πάνελ και με εύπεπτες δημαγωγίες ή ανέξοδες κορώνες» και λέγοντας ότι «η ενεργή διπλωματία δεν είναι επαναστατική γυμναστική» και ότι «δεν χωρούν ανευθυνότητες και επιπολαιότητες».

Σημείωσε, δε, ότι «η Ελλάδα, τα τελευταία 6 χρόνια, υπερασπίζεται σθεναρά τα εθνικά της συμφέροντα και προωθεί την ειρήνη και τη σταθερότητα», προσθέτοντας ότι η χώρα «στέκεται, πλέον, όρθια και περήφανη» και ότι αποτελεί ισότιμο εταίρο σε Ε.Ε. και ΝΑΤΟ.

«Είμαι υπερήφανος, γιατί η πατρίδα μας στέκεται όρθια και περήφανη με εμπιστοσύνη στις δυνάμεις της», χωρίς να παρακολουθεί τις εξελίξεις, αλλά προσπαθώντας να τις συνδιαμορφώσει, σημείωσε. «Δεν μπορεί κανείς να μιλά για ισχυρή Ελλάδα, αν η χώρα δεν διαθέτει ισχυρή οικονομία», τόνισε, επισημαίνοντας ότι τα οικονομικά στοιχεία έχουν αντανάκλαση και στη διεθνή εικόνα της χώρας.

Όσον αφορά στο ζήτημα της άμυνας, ο Κ. Μητσοτάκης μίλησε για την ενίσχυση της αποτρεπτικής δυνατότητας της χώρας, λέγοντας ότι διαθέτει Rafale, το 2028 περιμένει να λάβει τα πρώτα F-35, στο Πολεμικό Ναυτικό αναμένεται να καταπλεύσει η πρώτη φρεγάτα Belharra πριν το τέλος του έτους. Θα προστεθούν άλλες τρεις, ενώ υπάρχει επικοινωνία με την Ιταλία για την αγορά φρεγατών και «ταυτόχρονα υψώνουμε την “Ασπίδα του Αχιλλέα”», απέναντι σε απειλές.

Όσον αφορά στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε την πρόσκληση που έλαβε για να συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφής του Σαρμ ελ Σέικ, και περιέγραψε τη στάση της κυβέρνησης, λέγοντας ότι από την αρχή αναγνώρισε το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα, αλλά και από την αρχή εξέφρασε την υποστήριξή της στους Παλαιστίνιους, ενώ είπε ότι η Ελλάδα τάσσεται υπέρ της αναγνώρισης Παλαιστινιακού Κράτους, αλλά στο τέλος της πολιτικής διαδικασίας.

Κάνοντας ειδική και εκτεταμένη αναφορά στο ζήτημα της Μονής Σινά, ο πρωθυπουργός είπε ότι «έχουμε προκαταρκτική κοινή κατανόηση μεταξύ των δύο πλευρών, με τον τελευταίο λόγο στην Σιναϊτική Αδελφότητα» και ότι «διασφαλίζεται ο αναλλοίωτος χαρακτήρας της Μονής στο διηνεκές, απαγορεύεται οποιαδήποτε μετατροπή της Μονής, όπως και των υπολοίπων λατρευτικών χωρών, και υφίσταται μέριμνα για την παραμονή των μοναχών».

