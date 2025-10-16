Ομοβροντία από 30 βουλευτές της ΝΔ: «Χάνουμε τους αγρότες, δεν θα πάμε ούτε στις παρελάσεις» – Τσιάρας: «Πείτε τα στο Μαξίμου» 

Αντιμέτωπος με την κραυγή αγωνίας 30 και πλέον γαλάζιων βουλευτών βρέθηκε χθες ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας στην σύσκεψη που έγινε στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας στην οδό Πειραιώς προκειμένου να συζητηθεί το θέμα των πληρωμών των αγροτών.

Για περισσότερες από 4 ώρες η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ άκουγαν τους βουλευτές να διαμαρτύρονται εντόνως για τις καθυστερήσεις που υπάρχουν στις πληρωμές των αγροτών που κανονικά κάθε χρόνο γίνονται μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου και φέτος καλώς εχόντων των πραγμάτων θα γίνουν στα τέλη Νοεμβρίου.

Το κλίμα ήταν βαρύ και αρκετοί βουλευτές μίλησαν ακόμη και για το φόβο επεισοδίων από την πλευρά των αγροτών κατά την παρέλαση της 28 Οκτωβρίου. Όπως είπαν χαρακτηριστικά οι παραγωγοί μας λένε «μην τολμήσετε να εμφανιστείτε στις παρελάσεις» ανάμεσα στους βουλευτές που έκρουσαν το κώδωνα του κινδύνου για τις αντιδράσεις της παρέλασης ήταν ο βουλευτής Αχαΐας Ανδρέας Κατσανιώτης, ο βουλευτής Μαγνησίας Χρήστος Μπουκώρος και άλλοι από όλες τις περιοχές της Ελλάδος καθώς το θέμα των επιδοτήσεων είναι πανελλαδικό.

Πολύ βουλευτές αναφέρθηκαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο πρώην υπουργός Γιάννης Οικονόμου ανέφερε ότι η κυβέρνηση αυτομαστιγώνεται για το θέμα και ότι κοντά στα ξερά καίγονται και τα χλωρά δηλαδή η έντιμοι αγρότες σε όλη τη χώρα που δεν παίρνουν τα χρήματά τους. «Για ένα σκάνδαλο που ελέγχονται συγκεκριμένοι που οι περισσότεροι δεν είναι αγρότες και βρήκαν τρόπο να ξεγελάσουν το σύστημα την πληρώνει τώρα το 95% των αγροτών» είπαν πολλοί.

Ο βουλευτής Μεσσηνίας Μίλτος Χρυσομάλλης ανέφερε «αυτά που φαγώθηκαν είναι 22 εκατομμύρια, οι απάτες στα τελωνεία είναι πάνω από τρακόσια εκατομμύρια, έκλεισε το υπουργείο Οικονομικών;». Πολλοί βουλευτές αντέδρασαν και για τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Επισημάνθηκε ότι το εγχείρημα έγινε χωρίς την συμφωνία και την ενημέρωση της κοινοβουλευτικής ομάδας και ήταν έντονες οι αμφιβολίες κατά πόσο η ΑΑΔΕ μπορεί να εκτελέσει σωστά και γρήγορα το έργο των πληρωμών.

Μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες προβληματισμένος εμφανίζεται και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης για τον τρόπο λειτουργίας της ΑΑΔΕ στο θέμα των αποζημιώσεων και για τους χρόνους με τους οποίους λειτουργεί η όλη διαδικασία. Σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις ο υπουργός ανέφερε στους γαλάζιους βουλευτές ότι θα ήταν καλό και εκείνοι να επισημάνουν στο Μέγαρο Μαξίμου το τεράστιο πρόβλημα που υπάρχει, λέγοντάς τους να μεταφέρουν στον πρωθυπουργό ότι αυτή η ιστορία θα έχει τεράστιο πολιτικό κόστος για τη Νέα Δημοκρατία. «Αν συνεχιστεί αυτό το κλίμα στους αγρότες τελειώσαμε πολίτικα σε αυτούς» φέρεται να είπε.

Πολλοί βουλευτές ζητούν την παρέμβαση του ίδιου του πρωθυπουργού στις Βρυξέλλες και την επικοινωνία του με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ούρσουλα φον ντερ Λαιεν για να αντιμετωπιστεί το θέμα συνολικά. Το πρόβλημα δεν εντοπίζεται μόνο στο θέμα των αποζημιώσεων αλλά και στο θέμα της ευλογιάς των αμνοεριφίων, καθώς οδηγεί μεγάλη μερίδα κτηνοτρόφων να μείνουν χωρίς αντικείμενο για τα επόμενα χρόνια και άρα και χωρίς εισόδημα.

Η πρώην υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Φωτεινή Αραμπατζή που έστειλε αναλυτικό σημείωμα στο Μέγαρο Μαξίμου, ανέφερε ότι πρόκειται για ωρολογιακή βόμβα που θα ανατινάξει την ελληνική περιφέρεια και ζήτησε αναλογικά και στα πρότυπα μιας βοήθειας όπως στον Covid-19, να δοθεί αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος και φυσικά χρήματα για την ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου. «Πρεπει να αντιμετωπιστεί η απώλεια εισοδήματος. Οι άνθρωποι που σφάζουν τα κοπάδια τους για 1,5- 2 χρόνια δεν θα εισπράττουν ευρώ! Ούτε ζώα θα έχουν, και αν τους δοθούν χρήματα για την ανασύσταση θα θέλουν τουλάχιστον 1,5 χρόνο μέχρι τα ζώα να παράγουν γάλα ή κρέας. Θα έπρεπε χθες να ακροβολιστούν κτηνίατροι στο πεδίο».

Πάντως το μόνο καλό νέο της χθεσινής ημέρας ήταν οι πληρωμές που έγιναν σε περίπου 157.000 παραγωγούς που έλαβαν κοντά στα 61 εκατ. ευρώ, ενώ προωθείται η αναστολή και ρύθμιση ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων για πληγέντες κτηνοτρόφους από τις ζωονόσους και η επανένταξη παραγωγών σε μια ευνοϊκή ρύθμιση για το αγροτικό ρεύμα. Επίσης ως το τέλος Οκτωβρίου θα πληρωθούν άλλα 58 εκατ. αποζημιώσεων για φερτά υλικά από τον Daniel και η ενίσχυση για ζωοτροφές.

