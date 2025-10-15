search
ΠΕΜΠΤΗ 16.10.2025 01:30
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όλγα Παναγιωτίδου

15.10.2025 23:51

Αναστάτωση στη Βουλή: Λιποθύμησε η βουλευτής της Ελληνικής Λύσης Μαρία Αθανασίου

15.10.2025 23:51
maria athanasioy – new

Λιποθυμικό επεισόδιο υπέστη η Μαρία Αθανασίου από την Ελληνική Λύση.

Λίγο αφότου ολοκλήρωσε την τοποθέτησή της στην Ολομέλεια, επί του εργασιακού νομοσχεδίου της Νίκης Κεραμέως, και είχε επιστρέψει στη θέση της, αισθάνθηκε αδιαθεσία.

Οι βουλευτές που ήταν στην αίθουσα αντιλήφθηκαν ότι έχασε τις αισθήσεις της. Επικράτησε αναστάτωση ενώ ο γιατρός της Βουλής έσπευσε να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες.

Η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως και η υφυπουργός Εργασίας Άννα Ευθυμίου αλλά κι άλλοι βουλευτές έτρεξαν δίπλα της, ενώ ο Δημήτρης Τζανακόπουλος που τη διαδέχθηκε στο βήμα διέκοψε την ομιλία του και έσπευσε να βοηθήσει.

Η Μαρία Αθανασίου ανέκτησε τις αισθήσεις της λίγο αργότερα με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι είναι καλά στην υγεία της.

Τελικά αποφασίστηκε η συνεδρίαση να λήξει για σήμερα και να συνεχιστεί αύριο το πρωί.

