Βουλή: Θερμό επεισόδιο μεταξύ της Κεραμέως και του Κουτσούμπα για το εργασιακό νομοσχέδιο

Θερμό επεισόδιο για το εργασιακό νομοσχέδιο είχαν στη Βουλή Νίκη Κεραμέως και Δημήτρης Κουτσούμπας. Ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ επιτέθηκε με σφοδρότητα στην κυβέρνηση, κατηγορώντας την για «ψέματα».

«Συνεχίζει η κυβέρνηση να παπαγαλίζει διάφορα ψέματα, για να υπερασπιστεί ένα νομοσχέδιο που οι εργαζόμενοι, όπως απέδειξε και η χθεσινή απεργία, το έχουν πετάξει ήδη στα σκουπίδια γιατί θέλουν να ζουν όχι σαν σύγχρονοι σκλάβοι, αλλά όπως τους αξίζει τον 21ο αιώνα», είπε παρεμβαίνοντας στη συζήτηση του νομοσχεδίου και πρόσθεσε ότι το νομοσχέδιο «είναι ασπίδα στην εργοδοτική αυθαιρεσία».

«Είστε τόσο ξετσίπωτοι που δώσατε στους εργοδότες τη δυνατότητα να υποβάλλουν τα δεδομένα των ψηφιακών καρτών στο τέλος του μήνα αντί να προ-υποβάλλουν τις οποίες μεταβολές. Εργοδότης κερνάει, εργοδότης πίνει δηλαδή», είπε, με την αρμόδια υπουργό Νίκη Κεραμέως να απαντά ότι για πρώτη φορά γίνεται υποχρεωτική η παρουσία συντονιστή υγείας και ασφάλειας στα μεγάλα τεχνικά έργα.

«Θα θέλαμε να ακούσουμε τι θα ψηφίσει το ΚΚΕ. Είναι θετικό ή αρνητικό;», είπε προς τα έδρανα του ΚΚΕ.

Αναφορικά με τις αιτιάσεις του Περισσού για την ψηφιακή κάρτα ότι επί της ουσίας ευνοούνται οι εργοδότες, η κ. Κεραμέως είπε: «Σηκώνω τα χέρια ψηλά. Οι εργαζόμενοι έχουν αύξηση 48% στις αποδοχές τους».

Διαβάστε επίσης:

Μητσοτάκης για μείωση τιμών σε 2.000 προϊόντα: Η μάχη κατά της ακρίβειας αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: SOS από Ζαλίδη – Στάση πληρωμών αν δεν υπάρξει action plan ως τις 4 Νοεμβρίου

ΟΠΕΚΕΠΕ: Χρυσώνει το χάπι στους αγρότες με πληρωμές σε τρεις κατηγορίες και μαθηματικά για… προχωρημένους