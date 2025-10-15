search
ΤΕΤΑΡΤΗ 15.10.2025 17:32
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όλγα Παναγιωτίδου

15.10.2025 16:15

Βουλή: Θερμό επεισόδιο μεταξύ της Κεραμέως και του Κουτσούμπα για το εργασιακό νομοσχέδιο

15.10.2025 16:15
Θερμό επεισόδιο για το εργασιακό νομοσχέδιο είχαν στη Βουλή Νίκη Κεραμέως και Δημήτρης Κουτσούμπας. Ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ επιτέθηκε με σφοδρότητα στην κυβέρνηση, κατηγορώντας την για «ψέματα».

«Συνεχίζει η κυβέρνηση να παπαγαλίζει διάφορα ψέματα, για να υπερασπιστεί ένα νομοσχέδιο που οι εργαζόμενοι, όπως απέδειξε και η χθεσινή απεργία, το έχουν πετάξει ήδη στα σκουπίδια γιατί θέλουν να ζουν όχι σαν σύγχρονοι σκλάβοι, αλλά όπως τους αξίζει τον 21ο αιώνα», είπε παρεμβαίνοντας στη συζήτηση του νομοσχεδίου και πρόσθεσε ότι το νομοσχέδιο «είναι ασπίδα στην εργοδοτική αυθαιρεσία»

«Είστε τόσο ξετσίπωτοι που δώσατε στους εργοδότες τη δυνατότητα να υποβάλλουν τα δεδομένα των ψηφιακών καρτών στο τέλος του μήνα αντί να προ-υποβάλλουν τις οποίες μεταβολές. Εργοδότης κερνάει, εργοδότης πίνει δηλαδή», είπε, με την αρμόδια υπουργό Νίκη Κεραμέως να απαντά ότι για πρώτη φορά γίνεται υποχρεωτική η παρουσία συντονιστή υγείας και ασφάλειας στα μεγάλα τεχνικά έργα

«Θα θέλαμε να ακούσουμε τι θα ψηφίσει το ΚΚΕ. Είναι θετικό ή αρνητικό;», είπε προς τα έδρανα του ΚΚΕ.

Αναφορικά με τις αιτιάσεις του Περισσού για την ψηφιακή κάρτα ότι επί της ουσίας ευνοούνται οι εργοδότες, η κ. Κεραμέως είπε: «Σηκώνω τα χέρια ψηλά. Οι εργαζόμενοι έχουν αύξηση 48% στις αποδοχές τους».

