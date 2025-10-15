search
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

15.10.2025 16:01

Μητσοτάκης για μείωση τιμών σε 2.000 προϊόντα: Η μάχη κατά της ακρίβειας αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης

Με ανάρτησή του, o πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρεται στη μείωση των τιμών σε περισσότερα από 2.000 προϊόντα στα σούπερ μάρκετ σημειώνοντας: «Ξέρω πολύ καλά ότι η ακρίβεια είναι το πρώτο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει σήμερα κάθε ελληνικό νοικοκυριό. Γι’ αυτό και σήμερα ανακοινώνουμε μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία. Υπουργείο Ανάπτυξης, αλυσίδες σούπερ μάρκετ, προμηθευτές έχουν πετύχει μια συμφωνία για μείωση τιμών σε παραπάνω από 2.000 προϊόντα. Ο αρχικός σχεδιασμός ήταν για 1.000 προϊόντα, αλλά έχουμε καταφέρει να τον επεκτείνουμε».

«Ξέρω ότι η μάχη κατά της ακρίβειας δεν είναι εύκολη. Είναι διαρκής αλλά αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα αυτής της κυβέρνησης. Να ξέρουν οι Έλληνες πολίτες ότι θα προσπαθούμε διαρκώς να στηρίξουμε το διαθέσιμο εισόδημα του ελληνικού νοικοκυριού», τονίζει.

Μείωση τιμών σε πάνω από 2.000 προϊόντα super market. Η μάχη κατά της ακρίβειας αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης.

