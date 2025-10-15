Θα απέχει ο ΣΥΡΙΖΑ από την ονομαστική ψηφοφορία για το εργασιακό: Κόντρα Γιαννούλη – Κεραμέως 

Την αποχή επιλέγει ο ΣΥΡΙΖΑ στην αυριανή ψηφοφορία επί του εργασιακού νομοσχεδίου που ζήτησε η ΝΔ σε μια προσπάθεια επικοινωνιακής αντιστροφής της πραγματικότητας.

«Εμείς δεν πρόκειται να νομιμοποιήσουμε το εργασιακό έγκλημα», τόνισε από βήματος Βουλής ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης σημειώνοντας ότι το κόμμα του αρνείται να συμμετάσχει στη διαδικασία «νομιμοποίησης» ενός νομοσχεδίου που, όπως τόνισε, διαλύει θεμελιώδη εργασιακά δικαιώματα.

Για «φυγομαχία» και «αντίφαση» κατηγόρησε τον ΣΥΡΙΖΑ η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. «Αποχωρούν γιατί η ΝΔ έχει ζητήσει ονομαστική και στα 97 άρθρα για να αναδειχθεί πόσα θετικά άρθρα θα ψηφίσετε. Αποχωρείτε για να μην φανεί η αντίφασή σας, από τη μια να καταγγέλλετε και από την άλλη να σέρνεστε να ψηφίζετε θετικά άρθρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα ψηφίσει όλες τις διατάξεις που χορηγούν σημαντικά δικαιώματα. Οι πολίτες σας κρίνουν!» ανέφερε.

Όταν ο Χρήστος Γιαννούλης πήρε εκ νέου τον λόγο για να απαντήσει στις αιτιάσεις της υπουργού, υπογράμμισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ από την πρώτη στιγμή έχει ζητήσει την πλήρη απόσυρση του νομοσχεδίου. Μάλιστα, σχολίασε με νόημα ότι η κ. Κεραμέως «γελούσε με λυγμό» την ώρα που εκείνος μιλούσε για τα δικαιώματα των εργαζομένων — σχόλιο που προκάλεσε έντονη αντίδραση της υπουργού Εργασίας που έκανε λόγο για «σεξισμό».

Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε εξαρχής προαναγγείλει πως θα ζητήσει ονομαστική ψηφοφορία μόνο για τα τέσσερα επίμαχα άρθρα του νομοσχεδίου, που θεωρεί ότι καταργούν ουσιαστικά τις συλλογικές συμβάσεις και τις εργασιακές εγγυήσεις. Η ΝΔ σε μια προσπάθεια αντιπερισπασμού, ζήτησε τελικά ονομαστική επί όλων των 97 άρθρων. Η ψηφοφορία αναμένεται να διεξαχθεί το πρωί της Πέμπτης.

