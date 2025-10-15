Συνάντηση Τσιάρα με βουλευτές της ΝΔ στη… σκιά του ΟΠΕΚΕΠΕ και της ευλογιάς των προβάτων

Κλειστή σύσκεψη με βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας είχε στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ο Κώστας Τσιάρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το υπουργείο, «παρά τις εύλογες ανησυχίες για τις καθυστερήσεις στις πληρωμές, κυριάρχησε η αίσθηση ότι υπήρξε μια βαθιά θεσμική παθογένεια, η οποία πλέον επιχειρείται να θεραπευτεί, με απώτερο στόχο να αποκατασταθεί η αξιοπιστία του ΟΠΕΚΕΠΕ και να διασφαλιστεί η νομιμότητα των ενισχύσεων.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, αρκετοί βουλευτές αναγνώρισαν ότι το πρόβλημα είναι διαχρονικό και δεν προέκυψε επί των ημερών Τσιάρα, τονίζοντας πως η εξυγίανση του Οργανισμού ήταν αναπόφευκτη και απαραίτητη για να διασφαλιστεί η σχέση εμπιστοσύνης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή».

Σε ό,τι αφορά στην ευλογιά των αιγοπροβάτων, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τέθηκαν επί τάπητος όλα τα ζητήματα με τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να ζητούν οι αποζημιώσεις να δίνονται με ταχύτητα και ειδική μνεία να γίνεται στα μέτρα που ανακοινώθηκαν σήμερα από το Υπουργείο.

Όπως ανέφερε ο κ. Τσιάρας στόχος ήταν να μη διακοπεί η χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. «Κανείς δεν θέλει να συνδεθεί με την διάλυση του πρωτογενή τομέα.

Το πρόβλημα είναι ότι δεν φταίνε οι έντιμοι άνθρωποι. Στο τέλος της ημέρας για τους έντιμους αγρότες θα είναι θετική η μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ» τόνισε ο κ. Τσιάρας

Πρόσθεσε δε: «Εγώ υποστηρίζω την άποψη ότι οι επιδοτήσεις πρέπει να συνδεθούν με την παραγωγή, αποκλειστικά. Όλα έγιναν γιατί δεν είχαμε βοσκοτοπικούς χάρτες.

Περιπλανήθηκε η αρμοδιότητα. Την άλλη εβδομάδα υπογράφουμε την ΚτΠ σύμβαση. Δεν υπάρχει άλλη λύση από το να ενσωματώσουμε τους ελέγχους πριν την πληρωμή».

Αναφορικά με την ΑΑΔΕ και με τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ εκεί, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων επισήμανε ότι «θέλαμε ένα οργανισμό που θα κάνει ελέγχους με τη σοβαρότητα που τη διακρίνει.

Εδώ που βρισκόμαστε πρέπει όλοι μαζί να υποστηρίξουμε όλοι τη μεταρρύθμιση, το πέρασμα του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ» και συμπλήρωσε:

«Θέλουμε να δημιουργήσουμε την επόμενη μέρα του Οργανισμού με διαφάνεια, να ξέρει ο αγρότης πόσα χρήματα και πότε θα πάρει. Παλεύουμε για την πλειοψηφία των αγροτών, τους έντιμους ανθρώπους του πρωτογενή τομέα».

Τέλος, για την ευλογιά των αιγοπροβάτων ο κ. Τσιάρας είπε ότι από τη Δευτέρα θα ξεκινήσουν επιχειρήσεις εφόδου για τον περιορισμό της.

