search
ΤΕΤΑΡΤΗ 15.10.2025 23:07
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

15.10.2025 21:50

Συνάντηση Τσιάρα με βουλευτές της ΝΔ στη… σκιά του ΟΠΕΚΕΠΕ και της ευλογιάς των προβάτων

15.10.2025 21:50
tsiaras 66- new

Κλειστή σύσκεψη με βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας είχε στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ο Κώστας Τσιάρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το υπουργείο, «παρά τις εύλογες ανησυχίες για τις καθυστερήσεις στις πληρωμές, κυριάρχησε η αίσθηση ότι υπήρξε μια βαθιά θεσμική παθογένεια, η οποία πλέον επιχειρείται να θεραπευτεί, με απώτερο στόχο να αποκατασταθεί η αξιοπιστία του ΟΠΕΚΕΠΕ και να διασφαλιστεί η νομιμότητα των ενισχύσεων.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, αρκετοί βουλευτές αναγνώρισαν ότι το πρόβλημα είναι διαχρονικό και δεν προέκυψε επί των ημερών Τσιάρα, τονίζοντας πως η εξυγίανση του Οργανισμού ήταν αναπόφευκτη και απαραίτητη για να διασφαλιστεί η σχέση εμπιστοσύνης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή».

Σε ό,τι αφορά στην ευλογιά των αιγοπροβάτων, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τέθηκαν επί τάπητος όλα τα ζητήματα με τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να ζητούν οι αποζημιώσεις να δίνονται με ταχύτητα και ειδική μνεία να γίνεται στα μέτρα που ανακοινώθηκαν σήμερα από το Υπουργείο.

Όπως ανέφερε ο κ. Τσιάρας στόχος ήταν να μη διακοπεί η χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. «Κανείς δεν θέλει να συνδεθεί με την διάλυση του πρωτογενή τομέα.

Το πρόβλημα είναι ότι δεν φταίνε οι έντιμοι άνθρωποι. Στο τέλος της ημέρας για τους έντιμους αγρότες θα είναι θετική η μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ» τόνισε ο κ. Τσιάρας

Πρόσθεσε δε: «Εγώ υποστηρίζω την άποψη ότι οι επιδοτήσεις πρέπει να συνδεθούν με την παραγωγή, αποκλειστικά. Όλα έγιναν γιατί δεν είχαμε βοσκοτοπικούς χάρτες.

Περιπλανήθηκε η αρμοδιότητα. Την άλλη εβδομάδα υπογράφουμε την ΚτΠ σύμβαση. Δεν υπάρχει άλλη λύση από το να ενσωματώσουμε τους ελέγχους πριν την πληρωμή».

Αναφορικά με την ΑΑΔΕ και με τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ εκεί, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων επισήμανε ότι «θέλαμε ένα οργανισμό που θα κάνει ελέγχους με τη σοβαρότητα που τη διακρίνει.

Εδώ που βρισκόμαστε πρέπει όλοι μαζί να υποστηρίξουμε όλοι τη μεταρρύθμιση, το πέρασμα του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ» και συμπλήρωσε:

«Θέλουμε να δημιουργήσουμε την επόμενη μέρα του Οργανισμού με διαφάνεια, να ξέρει ο αγρότης πόσα χρήματα και πότε θα πάρει. Παλεύουμε για την πλειοψηφία των αγροτών, τους έντιμους ανθρώπους του πρωτογενή τομέα».

Τέλος, για την ευλογιά των αιγοπροβάτων ο κ. Τσιάρας είπε ότι από τη Δευτέρα θα ξεκινήσουν επιχειρήσεις εφόδου για τον περιορισμό της.

Διαβάστε επίσης:

Χ. Δούκας: «Ο σεβασμός για τον πολιτισμό ξεκινάει από τη συμπεριφορά μας στον δημόσιο χώρο» – Παρεμβάσεις για την προστασία των μνημείων της Αθήνας

ΟΠΕΚΕΠΕ: Κουρμέντζα κατά Σημανδράκου – Τυχεροπούλου – Για «σιωπή, αντιφάσεις και υπεκφυγές» μιλά η αντιπολίτευση

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη – Ζελένσκι: Τι συζήτησαν

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
paok eurocup
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

EuroCup: Πρεμιέρα με το δεξί για τον ΠΑΟΚ, δεύτερη ήττα για τον Πανιώνιο (Video)

astinomia-new
ΕΛΛΑΔΑ

Έγκλημα στο Κιλκίς: Πυροβόλησαν άνδρα έξω από ξενοδοχείο στους Ευζώνους – Από τη Σιέρα Λεόνε ο νεκρός

pierrakakis 66- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Οι συναντήσεις του Πιερρακάκη στην Ουάσιγκτον

kerameos – giannoulis 99- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θα απέχει ο ΣΥΡΙΖΑ από την ονομαστική ψηφοφορία για το εργασιακό: Κόντρα Γιαννούλη – Κεραμέως 

amyna evropi 99- new
ΚΟΣΜΟΣ

Έτοιμη η ΕΕ για πόλεμο με τη Ρωσία έως το 2030 – Τι περιλαμβάνει ο οδικός χάρτης αμυντικής ετοιμότητας

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ERIETTA_KOURKOULOU
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου για το πρότυπο κέντρο τοκετού που δημιούργησε: Πάμε να βάλουμε ερωτηματικό σε ένα σύστημα πολύ δυνατό στην Ελλάδα

syntaxiouxoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανάσα για τους συνταξιούχους η πώληση της ψιλής κυριότητας των ακινήτων

zervos opekepe 77- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ – Εξεταστική: Το δικαίωμα της σιωπής επικαλέστηκε ο Ζερβός, αλλά μόνο για τα ερωτήματα της αντιπολίτευσης

panos-routsi
ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: Πήρε εξιτήριο από τον «Ευαγγελισμό», «πρέπει να ξεκουραστεί πλήρως»

sam-boregi-one-cikan
CUCINA POVERA

Κρητικά χορτοκαλίτσουνα τηγανιού

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 15.10.2025 23:07
paok eurocup
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

EuroCup: Πρεμιέρα με το δεξί για τον ΠΑΟΚ, δεύτερη ήττα για τον Πανιώνιο (Video)

astinomia-new
ΕΛΛΑΔΑ

Έγκλημα στο Κιλκίς: Πυροβόλησαν άνδρα έξω από ξενοδοχείο στους Ευζώνους – Από τη Σιέρα Λεόνε ο νεκρός

pierrakakis 66- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Οι συναντήσεις του Πιερρακάκη στην Ουάσιγκτον

1 / 3