Κίνδυνο να μην πληρωθούν οι αγρότες και καθυστερήσεις παραδέχεται ο Τσιάρας – Καταβολές μόνο με ενδελεχείς ελέγχους

Υπό την επιτήρηση της Κομισιόν βρίσκεται επί της ουσίας η κυβέρνηση, με τον Κώστα Τσιάρα να παραδέχεται από το βήμα της Βουλής το σήμα κινδύνου που εξέπεμψε και να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην πληρωθούν οι άνθρωποι της υπαίθρου.

«Πληρωμές χωρίς να έχουν προηγηθεί ενδελεχείς και διασταυρωτικοί έλεγχοι δεν μπορούν να γίνουν», ανέφερε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και μετέφερε στους παραγωγούς το δίλημμα: ή θα συνεχιστεί το αδιαφανές καθεστώς ή θα γίνουν πληρωμές με «διαφάνεια».

Αναφερόμενος στο καμπανάκι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είπε πως είναι μια πραγματικότητα. «Προφανώς εάν δεν κάνουμε αυτά που πρέπει να τεθούν σε κίνδυνο οι ευρωπαϊκοί πόροι», είπε στο πλαίσιο συζήτησης επίκαιρων ερωτήσεων του Βασίλη Κόκκαλη από τον ΣΥΡΙΖΑ και της Χριστίνας Σταρακά από το ΠΑΣΟΚ, για να προσθέσει πως στόχος της κυβέρνησης είναι να μην αφήσει καμία χαραμάδα ώστε να μην τεθούν σε διακινδύνευση τα κοινοτικά κονδύλια.

«Πρέπει να γνωρίζουν οι αγρότες πότε θα πληρωθούν», τόνισε ο Βασίλης Κόκκαλης, ενώ η Χριστίνα Σταρακά ανέφερε πως η κυβέρνηση κρύβεται πίσω από το σκάνδαλο και επικαλείται διασταυρωτικούς ελέγχους.

«Καταβάλλεται μεγάλη προσπάθεια να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι πριν από τις πληρωμές», απάντησε ο κ. Τσιάρας και προανήγγειλε τη δημοσιοποίηση των ευρημάτων από τους διασταυρωτικούς ελέγχους, αφήνοντας να εννοηθεί ότι έβγαλαν λαβράκι.

