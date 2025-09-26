Τέμπη – Φλωρίδης: Επιμένει στη ρητορική σύγκρουσης με τους συγγενείς – Αποδίδει στην… Κωνσταντοπούλου την απεργία πείνας του Ρούτσι

Με τη γνωστή τακτική της επίθεσης στους συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών προσπάθησε να μεταθέσει για άλλη μια φορά τις ευθύνες της κυβέρνησης ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο υπουργός Δικαιοσύνης αναφερόμενος στα μπρος-πίσω της κυβέρνησης και της Δικαιοσύνης μπροστά στο δίκαιο αίτημα των συγγενών για εκταφή των ανθρώπων τους, είπε ότι «επειδή βάλλεται η δικαιοσύνη ότι καθυστερεί, όταν υποβάλλεται ένα αίτημα και ταυτόχρονα ξεκινήσει μια απεργία πείνας ο κόσμος ξεκινά να μετράει από εκεί. Ο κόσμος δεν μετράει από τις προθεσμίες που έχει η δικαστική εξουσία και οι ακυρότητες που προκύπτουν από αυτές. Εγώ μίλησα αφού ο Άρειος Πάγος και ο εισαγγελέας του εξέδωσαν ανακοινώσεις και όχι πριν επειδή το αίτημα αφορά τη δικαιοσύνη και έπρεπε να τοποθετηθεί η ηγεσία της».

«Και οι δύο ανακοινώσεις του Αρείου Πάγου είδαν με ευαισθησία το αίτημα Ρούτσι», συνέχισε. «Ο Άρειος Πάγος είπε στους συγγενείς ότι κανένα από τα δικαιώματα που ασκήσατε και ενδεχομένως δεν έγινε δεκτό, δεν χάνεται και μπορείτε να το θέσετε στο δικαστήριο όταν αυτό ξεκινήσει. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου πάλι με την ίδια ευαισθησία είπε ότι από το εξώδικο δεν προκύπτει καθαρό αίτημα εκταφής για να δει αν είναι το παιδί του και καταλήγει στην ανακοίνωσή του ότι παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει αίτημα ευθέως, η εισαγγελία θα εξετάσει και θα απαντήσει γρήγορα αν υπάρχει έστω και με έμμεσο τρόπο το αίτημα».

«Εάν αυτή η πολύ δύσκολη διαμαρτυρία ξεκινούσε αφού έδινε τη δυνατότητα στη δικαιοσύνη να απαντήσει, τότε τα πράγματα μπορεί να ήταν διαφορετικά» πρόσθεσε εκτιμώντας ότι «πολύ γρήγορα θα πάρει την απόφασή της η δικαιοσύνη για τις εκταφές. Εάν επιδεικνυόταν αυτή η στάση στη δικαιοσύνη θα είχε σε ήρεμο πλαίσιο απαντήσει, δεν μπορώ να καταλάβω τι ήταν αυτό που δεν μπορούσε να περιμένει 10-12 ημέρες». Σημείωσε, δε, ότι «από την ώρα που υποβλήθηκε από τον εισαγγελέα στην πρόεδρο των εφετών η δικογραφία προκειμένου να δώσει συγκατάθεση και να ορισθεί η ημερομηνία της δίκης πρέπει να περάσουν 10 ημέρες και η 10η είναι σήμερα».

Παράλληλα, ο υπουργός Δικαιοσύνης επέμεινε στη θέση του ότι υπάρχει πολιτικός «δάκτυλος» πίσω από την απεργία πείνας του Πάνο Ρούτσι: «Αγανακτώ για το πόσο αδίστακτοι είναι αυτοί που κρύβονται πίσω από τον δυστυχισμένο άνθρωπο γιατί δεν νιώθω να νοιάζονται στο ελάχιστο για την υγεία του» είπε ονοματίζοντας τη Ζωή Κωνσταντοπούλου ως μια από «τους πρωταγωνιστές να μην γίνει ποτέ η δίκη για τα Τέμπη». Σύμφωνα με τον ίδιο, «τον περασμένο χειμώνα όταν η ανάκριση “έτρεχε”, υποβλήθηκε αίτημα να εξαιρεθεί ο ανακριτής, αν γινόταν δεκτό αυτό θα ξεκινούσε από την αρχή η διαδικασία. Μετά έγινε μήνυση κατά του ανακριτή ότι απέκρυψε 650.000 στοιχεία η οποία εξετάστηκε από τους εισαγγελείς που έκρινα ότι ήταν εξωφρενικά ψέματα».

Εξήγησε, στο πλαίσιο αυτό, ότι «αν μετά από 2,5 χρόνια, στα 3 από το δυστύχημα ξεκινήσει η δίκη για τα Τέμπη τότε η κοινωνία θα δει να φανερώνεται όλη η υπόθεση. Θα εμφανιστούν οι εμπειρογνώμονες, θα ρωτούν οι 250 δικηγόροι, ο ελληνικός λαός θα πληροφορηθεί τι συμβαίνει». «Αυτοί που δεν θέλουν να ξεκινήσει η δίκη είναι αυτοί που στήνουν συνωμοσίες για να κερδοσκοπούν πολιτικά, αυτοί που δεν θέλουν να ξεκινήσει η δίκη είναι αυτοί που θέλουν να προκαλεσουν την αγανάκτηση του λαού γιατί δεν γίνεται η δίκη» πρόσθεσε ο κ. Φλωρίδης σημειώνοντας ότι «αν ανοίξει εκ νέου η ανάκριση θα πάμε το λιγότερο 2,5 χρόνια πίσω και ο κόσμος θα εκραγεί».

Σε αντίστοιχο μήκος κύματος κινήθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος μιλώντας στον ρ/σ ΣΚΑΪ είπε ότι «δεν προσβάλει ο Πάνος Ρούτσι. Προσβάλουν οι πολιτικάντηδες και οι πολιτικοί αρχηγοί των 5 λεπτών δημοσιότητας και ορισμένες συλλογικότητες που επενδύουν πάνω στον αγώνα ενός πατέρα, με σκοπό να δημιουργήσουν κοινωνική έκρηξη», προσθέτοντας ότι αυτός ο πατέρας δίνει μία μάχη και πρέπει να είμαστε όλοι στο πλευρό του. Μάλιστα σημείωσε πως «όσοι προσπαθούν να μας χωρίσουν είναι υστερόβουλοι».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι πάνω σε αυτόν τον πατέρα υπάρχουν συγκεκριμένες πολιτικές δυνάμεις, με πρώτη την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου. «Εκεί που η κοινωνία βλέπει τον ανθρώπινο πόνο, εκείνοι βλέπουν ψήφους», είπε και συμπλήρωσε ότι το αίτημα του πατέρα θα το εξετάσει η δικαιοσύνη, υπογραμμίζοντας ότι δεν είναι δουλειά της κυβέρνησης να παρεμβαίνει στη δικαιοσύνη.

