ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26.09.2025 11:03
26.09.2025 09:10

ΠΑΣΟΚ: «Ο κ. Μητσοτάκης οφείλει άμεσα να αποπέμψει τον κ. Μυλωνάκη»

26.09.2025 09:10
pasok

Ανακοίνωση εξέδωσε το ΠΑΣΟΚ για τον ρόλο του υφυπουργού Παρά τω Πρωθυπουργώ Γιώργου Μυλωνάκη στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, και με την οποία ζητάει την αποπομπή του.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ έχει ως εξής:

Χθες το βράδυ ο ανεξάρτητος βουλευτής και πρώην μέλος της Κ.Ο. της Νέας Δημοκρατίας, Μάριος
Σαλμάς, δήλωσε σε συνέντευξη του στο δελτίο του Kontra, ότι ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας
Χρήστος Μπουκώρος του είχε εκμυστηρευθεί τον Σεπτέμβριο του 2024 πως τον είχε καλέσει ο
υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης στο Μαξίμου για να τον ενημερώσει πως
δεν μπορεί να υπουργοποιηθεί γιατί περιλαμβάνεται στις επισυνδέσεις. 

Μετά την αποκάλυψη αυτή αλλά και τις πρόσφατες του πρώην Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ κ. Σαλάτα
ότι ο κ. Μυλωνάκης τον απέλυσε, καθίσταται προφανής ο αποφασιστικός ρόλος του υφυπουργού
στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Το ότι γνώριζε για τις επισυνδέσεις και ενημέρωνε τους εμπλεκόμενους, θέτει μείζον ζήτημα
αξιοπιστίας της κυβέρνησης. 

Πλέον είναι σαφές ότι γνώριζε και ο Πρωθυπουργός πολύ καιρό πριν, μολονότι προσποιούνταν τον
ανήξερο και υποβάθμιζε το σκάνδαλο διαφθοράς ως “κάποιες σκιές”, όταν τον ήλεγχε
κοινοβουλευτικά ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. 

Το κρυφτό τελείωσε.

Η κυβέρνηση οφείλει άμεσες απαντήσεις για τις κινήσεις του υφυπουργού. 

Δρούσε “αυτοβούλως” όταν ενημέρωνε τον κ. Μπουκώρο και ενδεχομένως και άλλους
εμπλεκόμενους στις επισυνδέσεις ή σε γνώση του Πρωθυπουργού; 

Σε κάθε περίπτωση, ο κ. Μυλωνάκης δεν μπορεί να παραμένει στην κυβέρνηση. 

Ο κ. Μητσοτάκης οφείλει άμεσα να αποπέμψει τον κ. Μυλωνάκη και η κυβερνητική
πλειοψηφία να κάνει δεκτό το αίτημα του ΠΑΣΟΚ να κλητευθεί ο υφυπουργός ως μάρτυρας
στην εξεταστική επιτροπή»

