Ο Τσίπρας προχωράει μόνος, ο Φάμελλος «παίζει άμυνα»: Μάχη με τις «κεντρόφυγες» δυνάμεις στον ΣΥΡΙΖΑ – Σε αναμονή οι βουλευτές

Μετά την «έξοδό» του από τον ΣΥΡΙΖΑ, πολιτική και οργανωτική, ο Αλέξης Τσίπρας έδωσε ένα πρώτο στίγμα των προθέσεών του, να κινηθεί «αντισυμβατικά» και «αντισυστημικά» (σύμφωνα με τον ίδιο) και με προσανατολισμό κατά προτεραιότητα στο κοινό που είναι απογοητευμένο από την πολιτική και τους πολιτικούς και λιμνάζει στην «γκρίζα ζώνη».

Ο πρώην πρωθυπουργός ανέλαβε το «ρίσκο» να κινηθεί αυτόνομα από τον ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς όμως να φαίνεται πως έχει «κλειδώσει» το κόμμα, καθώς, όπως λέγεται επανειλημμένως από το περιβάλλον του, προτεραιότητά του είναι να «αφουγκραστεί» την κοινωνία, όπερ μεθερμηνευόμενον θα μετρήσει το επόμενο διάστημα το κοινωνικό κλίμα, μέσω και της προαναγγελθείσης «πορείας προς τον λαό» (μένει να αποσαφηνιστεί πώς θα είναι αυτή). Καθοριστικό για τις τελικές αποφάσεις του φαίνεται πως είναι το πρώτο δίμηνο ή τρίμηνο του 2026, μετά και την έκδοση του βιβλίου του.

Οι δημοσκοπήσεις θεωρούνται ικανοποιητικές για την ώρα, αφού όλες πάνω – κάτω – με τις μεθοδολογικές δυσκολίες που υπάρχουν, δεδομένου ότι δεν υπάρχει κόμμα αυτή τη στιγμή – συγκλίνουν σε ένα 20%, συνυπολογίζοντας έναν σκληρό πυρήνα (γύρω στο 9%) αλλά και τις θετικές γνώμες ενός ευρύτερου ακροατηρίου. Το αμέσως επόμενο βήμα είναι η παρουσίαση της Επιστημονικής Επιτροπής του Ινστιτούτου του, το οποίο ουσιαστικά αποτελεί τον «βατήρα» της οργάνωσης της πολιτικής του επιστροφής. Η Επιστημονική Επιτροπή αναμένεται να παρουσιαστεί την ερχόμενη εβδομάδα και φαίνεται να περιλαμβάνει ως επί το πλείστον τεχνοκράτες, πανεπιστημιακούς, ερευνητές κ.ά. (χωρίς πάντως κάποια «αντισυστημικά» χαρακτηριστικά).

Σε τεντωμένο σχοινί ο Φάμελλος

Αν ο Τσίπρας έχει πλέον λυμένα τα χέρια, για τον Σωκράτη Φάμελλο τα πράγματα είναι πολύ σκούρα. Εκ των πραγμάτων όλος ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μπει σε μια κατάσταση αναμονής για τις επόμενες κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα, με πολλούς βουλευτές να δηλώνουν «παρών» με δημόσιες δηλώσεις τους – χωρίς μάλιστα να πτοούνται από τα μηνύματα του ίδιου του Τσίπρα ότι κινείται μόνος και δεν έχει καλέσει προς το παρόν κανέναν στο πλάι του. Ενδεχομένως ποντάρουν στην πραγματικότητα, στο ότι δηλαδή αν ο Αλέξης Τσίπρας προχωρήσει στη δημιουργία κόμματος, ακόμη και στοιχειώδους μορφής, θα χρειαστεί και πολιτικά στελέχη. Και από την Αμαλίας δεν φαίνεται να κλείνουν ερμητικά τις πόρτες, αν και σε αυτή τη φάση προέχει η ανάδειξη του μηνύματος, ότι ο Τσίπρας κάνει μια τομή σε σχέση με το παρελθόν και κατεβαίνει στην κοινωνία μόνος, ως ίσος μεταξύ ίσων.

Ο Σωκράτης Φάμελλος, μέσα σε αυτό το σκηνικό, είναι υποχρεωμένος να τηρεί ισορροπίες προκειμένου να συγκρατήσει τις δυνάμεις του κόμματος – βουλευτές, στελέχη, μέλη και οπαδούς – και να αποτρέψει κεντρόφυγες τάσεις. Έργο πολύ δύσκολο, καθώς τα πράγματα δείχνουν να κρέμονται από μια κλωστή. Η δε αβεβαιότητα που διαγράφεται πλέον για το κόμμα αποτυπώνεται και σε μια πανσπερμία απόψεων για το τι πρέπει να γίνει.

Ο Σωκράτης Φάμελλος στέλνει εναγωνίως και επανειλημμένως το μήνυμα «συνεχίζουμε τη δουλειά μας, δεν κατεβάζουμε τα μολύβια», υλοποιώντας τις συνεδριακές αποφάσεις για πρόγραμμα και συνεργασίες, όπως επαναβεβαιώθηκαν και στην πρόσφατη Κεντρική Επιτροπή. Όμως βουλευτές δεν πολυκρύβουν ότι μένουν μέχρι να φύγουν, με αναφορές ότι δεν θα είναι αδιάφοροι στο κάλεσμα Τσίπρα, αν αυτό έρθει (π.χ. Καραμέρος, Κεδίκογλου), άλλοι προτείνουν ο ΣΥΡΙΖΑ να πάει «συντεταγμένος» στον Τσίπρα (Ανδρέας Παναγιωτόπουλος), ενώ ο Γιάννης Ραγκούσης πρότεινε η ηγεσία απλώς να περιμένει τις επόμενες κινήσεις Τσίπρα, ο δε Νίκος Παππάς μίλησε για ένα σχήμα «ομπρέλα» με εκλογή ηγεσίας και αυτονόητη την υποψηφιότητα Τσίπρα.

Στο μεταξύ, τα «πάθη» στο εσωτερικό καλά κρατούν: πολλοί από την πλευρά των «τσιπρικών» στελεχών διαβλέπουν ότι ο Παύλος Πολάκης επιδιώκει να ασκήσει πίεση στον Φάμελλο για πιο «επιθετική» στάση απέναντι στον Τσίπρα και «ακονίζουν τα μαχαίρια» εν όψει της επικείμενης Πολιτικής Γραμματείας. Κάποιοι ενδεχομένως θεωρούν ότι θα έπρεπε ο ίδιος ο Σωκράτης Φάμελλος να αποδοκιμάσει την ανάρτηση Πολάκη που έδειξε τον Αλέξη Τσίπρα ως «διασπαστή». Από την πλευρά Πολάκη διαμηνύεται ότι ο ίδιος δεν έχει δώσει συνέχεια και γίνεται προσπάθεια να δημιουργηθεί θέμα εκ του μη όντος. Γι’ αυτό και ο Σωκράτης Φάμελλος έχει αποφύγει να συνεδριάσει η Πολιτική Γραμματεία εν θερμώ, δίνοντας χρόνο να «καθίσει η σκόνη» της παραίτησης Τσίπρα. Η συνεδρίαση του οργάνου τοποθετείται κάπου στα τέλη της ερχόμενης εβδομάδας και με μεγάλο τον προβληματισμό για το πώς θα αποτραπούν διαρροές που θα δώσουν εικόνα σύγκρουσης και διάλυσης.

Διαφορετική οπτική, παράλληλες πορείες

Προς το παρόν ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κινείται στη γραμμή ότι υπάρχει διαφορετική οπτική με τον Αλέξη Τσίπρα για το πώς θα απαντήσει ο προοδευτικός χώρος στον Μητσοτάκη, αλλά οι τροχιές είναι παράλληλες και άρα ΣΥΡΙΖΑ και Τσίπρας δεν είναι αντίπαλοι, με μια υπόνοια ότι μπορεί και να συνεργαστούν. Κάτι που προς τα έξω ακούγεται ελάχιστα πειστικό, στο εσωτερικό ωστόσο, ως επί το πλείστον, φαίνεται να αποτυπώνει μια χρυσή τομή, ικανοποιώντας τα περισσότερα στελέχη και την πλειονότητα της βάσης που είναι ουσιαστικά «τσιπρική», όπως τονίζουν στελέχη με οργανωτικό ρόλο.

Και επιπλέον, ο Σωκράτης Φάμελλος είναι διατεθειμένος να συνεχίσει να σηκώνει ψηλά το θέμα των συνεργασιών ώστε να συντηρήσει το αφήγημα ενός ισχυρού ΣΥΡΙΖΑ, καταλύτη για την Προοδευτική Ελλάδα – «δεν βρίσκω κανέναν λόγο να μην είμαστε ενιαία Κοινοβουλευτική Ομάδα με τη Νέα Αριστερά» σημείωσε χθες (Open).

Στην πράξη η προοπτική αυτή δείχνει να έχει μπει στον «πάγο». Η παραίτηση Τσίπρα εντείνει την αμηχανία της ηγεσίας της Νέας Αριστεράς, που αναρωτιέται με ποιον ΣΥΡΙΖΑ θα συζητήσει όταν οι περισσότεροι φαίνονται έτοιμοι να πάνε στον Τσίπρα, ενώ γεννιούνται σενάρια μήπως και κάποιοι από τη Νέα Αριστερά προτιμούν να πάνε απευθείας στον Τσίπρα. Τα πράγματα δείχνουν μπλοκαρισμένα, ενώ ο Αλέξης Χαρίτσης εμφανίζεται προσεκτικός προς κάθε κατεύθυνση, βάζοντας σε πρώτο πλάνο το κριτήριο της ανάγκης να υπάρξει μια ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου με αριστερό πρόσημο και όχι κεντρώο.

