ΠΑΣΟΚ: Οι κινήσεις Ανδρουλάκη για «ενότητα» και το σενάριο για τον Βενιζέλο στο Επικρατείας

Η ανακοίνωση των κύριων οργάνων που θα οδηγήσουν το ΠΑΣΟΚ στο συνέδριο και η σύνθεση της Γραμματείας της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής δείχνει ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης επιχειρεί να συσπειρώσει και στο επίπεδο των συμβολισμών στον απόλυτο βαθμό το κόμμα. Το πιο ενδεικτικό στοιχείο για αυτή την στρατηγική ενόψει του συνεδρίου και των νέων δεδομένων στην πολιτική σκακιέρα με την έλευση Τσίπρα και όχι μόνο, είναι η συμμετοχή όλων των συνυποψήφιων του Νίκου Ανδρουλάκη για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ.

Ο Μιχάλης Κατρίνης και η Νάντια Γιαννακοπούλου δεν είχαν συμπεριληφθεί στο Πολιτικό Κέντρο σε αντίθεση με τον Χάρη Δούκα, τον Παύλο Γερουλάνο και την Άννα Διαμαντοπούλου. Τώρα μετέχουν και αυτοί στην Γραμματεία της ΚΟΕΣ, ώστε να δοθεί το μήνυμα του κοινού βηματισμού όλων των δυνάμεων και των στελεχών. Μια απουσία που συζητήθηκε μετά τις ανακοινώσεις, ήταν αυτή του πρώην Υπουργού και στενού συνεργάτη του Χάρη Δούκα, Χρήστου Πρωτόπαππα.

Την ίδια ώρα έχει ανοίξει η συζήτηση αν και αρκετά πρόωρα για το ψηφοδέλτιο Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ. Ακούγεται και γράφεται πιο έντονα από όλα το όνομα του Ευάγγελου Βενιζέλου. Πρόσωπο που για την Χαριλάου Τρικούπη θα αποτελούσε την ιδανική επιλογή και στο επίπεδο των συμβολισμών. Ωστόσο ο ίδιος ο πρώην Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ όπως έχει αποδείξει διαχρονικά, δεν μπαίνει σε σχετικές συζητήσεις ούτε εκφράζει κάποια πρόθεση. Το σενάριο όμως να δεχθεί στον κατάλληλο χρόνο ανάλογη πρόταση από τον Νίκο Ανδρουλάκη είναι πολύ πιθανό. Η προοπτική της επιστροφής Βενιζέλου στη Βουλή ανεξάρτητα από τις προθέσεις του, είναι κοινή παραδοχή στο ΠΑΣΟΚ ότι θα έδινε άλλη δυναμική στις Κοινοβουλευτικές μάχες και ειδικά στα θεσμικά ζητήματα. Από την πλευρά της η Άννα Διαμαντοπούλου που επίσης έχει συζητηθεί για το Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, απάντησε εχθές το βράδυ στο Action 24 ότι θα ήταν πολύτιμος ο Ευάγγελος Βενιζέλος στο Επικρατείας του κόμματος. Σε ότι αφορά την ίδια σημείωσε ότι θα απαντήσει στην ώρα του για το θέμα, υπογραμμίζοντας ότι δεν έχει ανοίξει καν.

Πλέον ορίζοντας του ΠΑΣΟΚ γίνεται το συνέδριο ώστε να κλείσουν όλα τα ανοιχτά ζητήματα όπως οι πρωτοβουλίες στον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς και οι συνεργασίες. Το δημοσκοπικό αποτύπωμα του κόμματος όταν φτάσουν οι συνεδριακές διαδικασίες θα παίξει τον ρόλο του, ωστόσο η συζήτηση για τα ποσοστά έχει κλείσει από την πλευρά του Νίκου Ανδρουλάκη που δίνει το μήνυμα ότι όλα και όλοι θα κριθούν στις κάλπες των εθνικών εκλογών.

