Βουλή: Σήμερα η «μητέρα των μαχών» για την εξωτερική πολιτική

Με την ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στις 11 το πρωί θα «ανοίξει» η συζήτηση σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών για την εξωτερική πολιτική, μια συζήτηση που αναμένεται να εξελιχθεί σε πολύ υψηλούς τόνους.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να αναφερθεί σε όλα τα ζητήματα που άπτονται της εξωτερικής πολιτικής, από τη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, μέχρι τα ελληνοτουρκικά και το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου, υπερασπιζόμενος τις επιλογές της κυβέρνησης και τονίζοντας ότι η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει αποκτήσει ισχυρή φωνή και παρουσία στα διεθνή fora και, παράλληλα, ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα, όπως έκανε με την επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια στο Ιόνιο ή με την ίδρυση των θαλάσσιων πάρκων.

Παράλληλα, λένε πηγές από το Μαξίμου, ο πρωθυπουργός αναμένεται να απαντήσει και σε κάθε «παρέκκλιση» από το αντικείμενο της συζήτησης, καθώς ήδη η αντιπολίτευση βρίσκεται στα κάγκελα για τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, ενώ η χθεσινή παρέμβαση του Κώστα Καραμανλή – ο οποίος εμμέσως πλην σαφώς αναφέρθηκε και στα εθνικά θέματα, λέγοντας ότι «η ιστορία μας διδάσκει ότι τέτοιου είδους κρίσεις (σ.σ. θεσμικές), στην περίπτωση της Ελλάδας λόγω πρωτίστως γεωπολιτικών συνθηκών, συμπίπτουν σχεδόν πάντοτε με εθνικές κρίσεις» – αναμένεται να δώσει «πυρομαχικά» για έτι περαιτέρω κριτική.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Κ. Μητσοτάκης θα απορρίψει την «εξωτερική πολιτική της αδράνειας» και θα χρησιμοποιήσει την πρόσκληση που έλαβε από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφής του Σαρμ ελ Σέικ για την ειρήνευση στη Μέση Ανατολή ως απόδειξη ότι ο λόγος της Ελλάδας μετράει, ενώ αναμένεται να αναφέρει ότι η χώρα θα έχει ενεργό συμμετοχή στην ανοικοδόμηση της Γάζας και στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας.

Με ενδιαφέρον αναμένεται η απάντηση του πρωθυπουργού για τα ελληνοτουρκικά, καθώς, λένε οι πληροφορίες, η αντιπολίτευση θα επισημάνει τον αναβαθμισμένο ρόλο της Άγκυρας στην περιοχή και θα υπενθυμίσει τη ματαίωση της συνάντησής του με τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στο περιθώριο της Γ.Σ. του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο πρωθυπουργός θα υπερασπιστεί τη στρατηγική των ήρεμων νερών με την Τουρκία, υπενθυμίζοντας, βέβαια ότι η Ελλάδα ασκεί επί του πεδίου τα κυριαρχικά της δικαιώματα και θα επαναλάβει ότι η μόνη διαφορά με την Τουρκία παραμένει ο καθορισμός υφαλοκρηπίδας και θαλασσίων ζωνών.

«Τίποτα δεν θα μείνει αναπάντητο, τίποτα “δεν θα πέσει κάτω”», ανέφεραν στο topontiki.gr συνεργάτες του πρωθυπουργού, υπογραμμίζοντας, πάντως, ότι ο Κ. Μητσοτάκης αναμένεται να ζητήσει και πάλι συνεννόηση και συναίνεση με την αντιπολίτευση σε βασικά ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής. Από την πλευρά των κομμάτων της αντιπολίτευσης, πάντως, τονίζεται ότι η συνεννόηση είναι «δρόμος διπλής κατεύθυνσης» και όχι «τυφλής» συναίνεσης με τις πολιτικές της κυβέρνησης, ενώ η κριτική αναμένεται να απλωθεί και σε άλλα ζητήματα, όπως η τραγωδία των Τεμπών και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

