Τα «πυρά» Καραμανλή, η βαρύνουσας σημασίας παρουσία Σαμαρά και η αμηχανία της κυβέρνησης

Αν την περασμένη εβδομάδα, κατά την παρουσίαση του τόμου για την Τεχνητή Νοημοσύνη που επιμελήθηκε ο Ευριπίδης Στυλιανίδης, ο πρώην πρωθυπουργός, Κώστας Καραμανλής, ήταν σιωπηλός, χθες στην Παλαιά Βουλή, σε εκδήλωση προς τιμήν της – απούσας λόγω προβλήματος υγείας – Άννας Ψαρούδα-Μπενάκη ήταν περιεκτικός αλλά… ευθύβολός.

Επίσης, αν και απέφυγε να αναφερθεί στην εξωτερική πολιτική και τα ελληνοτουρκικά, θέμα για το οποίο έχει εκφράσει πλειστάκις τις ανησυχίες του, εντούτοις αναφέρθηκε στους κινδύνους που κρύβει η διατάραξη της εύρυθμης λειτουργίας των θεσμών, ασκώντας έμμεση αλλά σαφή κριτική στην κυβέρνηση, η οποία έχει πολλάκις κατηγορηθεί από την αντιπολίτευση – αλλά και από κομμάτια της κοινωνίας – ότι «παίζει» με τους θεσμούς, ότι προσπαθεί να επηρεάσει τη Δικαιοσύνη και ότι «τεντώνει» τα όρια των αρμοδιοτήτων της.

Άλλωστε, η φράση του Κ. Καραμανλή, ότι «η πολιτική ομαλότητα, ιδιαίτερα η κοινοβουλευτική δημοκρατία, έχουν ως θεμελιώδες προαπαιτούμενο την εύρυθμη λειτουργία των θεσμών, την εμπέδωση κράτους δικαίου, την ουσιαστική ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης. Όταν αυτά αμφισβητούνται, όταν ένα πολύ μεγάλο τμήμα της κοινωνίας και μάλιστα διαρκώς διευρυνόμενο, πιστεύει ότι αυτά δεν ισχύουν, ότι οι ευαίσθητοι θεσμοί χειραγωγούνται, ότι το κοινοβούλιο υποβαθμίζεται, ότι οι κυβερνήσεις αγνοούν τις ανάγκες της και δεν καταλαβαίνουν τις αγωνίες της, ότι οι ισχυροί δεν ελέγχονται, ότι η αυστηρότητα του κράτους εξαντλείται επί των λιγότερο ευνοημένων πολιτών τότε έχουμε κρίση. Κρίση απαξίωσης, κρίση απονομιμοποίησης, κρίση αμφισβήτησης και απόρριψης του θεσμικού πλαισίου και του πολιτικού συστήματος. Τα φαινόμενα αυτά είναι υπαρκτά, δεν απέχουν από την κρατούσα σήμερα κοινωνική αντίληψη και διεθνώς και στην Ευρώπη και στην χώρα μας» δεν επιδέχεται και πολλών ερμηνειών.

Ο ίδιος συνέχισε τονίζοντας ότι «αποκατάσταση του σεβασμού και της εμπιστοσύνης των πολιτών απαιτεί εργώδη και τιτάνια προσπάθεια. Αν αποβεί ανέφικτη ή άκαρπη οδεύουμε προς μείζονα θεσμική κρίση. Αν υποτιμηθεί ή αγνοηθεί βαδίζουμε ολοταχώς σε πολιτική κρίση πρώτου μεγέθους. Σημειώνω, ότι η ιστορία μας διδάσκει ότι τέτοιου είδους κρίσεις, στην περίπτωση της Ελλάδας λόγω πρωτίστως γεωπολιτικών συνθηκών, συμπίπτουν σχεδόν πάντοτε με εθνικές κρίσεις», φράση που ερμηνεύεται ως ανησυχία για πιθανές αρνητικές εξελίξεις στα εθνικά ζητήματα.

Ωστόσο, υπήρξε κι άλλη μια αποστροφή της ομιλίας του πρώην πρωθυπουργού, η οποία επιδέχεται ερμηνειών, όταν, μιλώντας για την Άννα Ψαρούδα- Μπενάκη, επισήμανε ότι «μία από τις διαχωριστικές γραμμές μεταξύ αυτών που ασχολούνται ενεργά με τα κοινά είναι το κίνητρο που τους ωθεί στην πολιτική. Υπάρχουν αυτοί που τους σαγηνεύει η εξουσία, η δύναμη της επιβολής επί των άλλων, η ανάγκη για αναγνώριση και αποδοχή, ενίοτε δυστυχώς ακόμα και ο προσπορισμός υλικού οφέλους. Υπάρχουν όμως και εκείνοι που θέλουν να προσφέρουν στον τόπο και τους συνανθρώπους τους, που δεν συμβιβάζονται στις αρχές τους, που θέτουν στην υπηρεσία του δημοσίου συμφέροντος τις ικανότητες, τις γνώσεις, την εμπειρία τους. Ίσως πάνω απ’ όλα το ενάρετο παράδειγμά τους. Σ’ αυτούς ανήκει και η Άννα».

Το ακόμα πιο ενδιαφέρον, ωστόσο, είναι το γεγονός ότι η ομιλία του Κ. Καραμανλή διακόπηκε για μερικά δευτερόλεπτα, όταν στην κατάμεστη αίθουσα μπήκε με κάποια καθυστέρηση ο έτερος πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος – υπενθυμίζεται – την περασμένη εβδομάδα είχε ακυρώσει την τελευταία στιγμή την παρουσία του στην εκδήλωση του Ε. Στυλιανίδη επικαλούμενος «προσωπική επιλογή». Αυτή τη φορά ο Α. Σαμαράς δεν επικαλέστηκε κάτι τέτοιο για να δώσει το παρών, ωστόσο, η παρουσία του σχολιάστηκε ως μια ένδειξη για το τι ενδεχομένως θεωρεί ο πρώην πρωθυπουργός ως τη «ΝΔ εν συνόλω», φράση που είχε χρησιμοποιήσει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την αποχώρησή του από την εκδήλωση της περασμένης εβδομάδας.

Ο Α. Σαμαράς δεν μίλησε στην εκδήλωση ούτε έκανε κάποια δήλωση, ωστόσο, είχε συνομιλίες με πολύ κόσμο, ενώ δεν πέρασε απαρατήρητη και η υποδοχή που του επιφύλαξε ο Κ. Καραμανλής: «Καλώς ήλθατε κύριε πρόεδρε», είπε, διακόπτοντας τη ροή της ομιλίας του καθώς ο Α. Σαμαράς έμπαινε στην αίθουσα.

Πώς υποδέχθηκε η κυβέρνηση όλα αυτά; Μάλλον με αμηχανία, καθώς λίγο μετά το τέλος της εκδήλωσης, πηγές της σημείωναν ότι «δηλώσεις περί μη εμπιστοσύνης στη δικαιοσύνη, καθώς και επιθέσεις εναντίον της, από όλο και περισσότερα στελέχη της αντιπολίτευσης καθιστούν τις επισημάνσεις του πρώην Πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή παραπάνω από επίκαιρες», επιχειρώντας να «ρίξει τον προβολέα» στο ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος πριν από λίγο καιρό είχε δηλώσει ότι «η εμπιστοσύνη μου στη Δικαιοσύνη έχει κλονιστεί και θέλω να σας πω, γιατί καλό είναι να φωτογραφίζουμε πράγματα, ότι αυτή η έκρηξη αντισυστημικότητας είναι ότι έχει κλονιστεί η εμπιστοσύνη εκατομμυρίων Ελλήνων απέναντι στους θεσμούς».

Για την ιστορία, το παρόν στην εκδήλωση έδωσαν μεταξύ άλλων ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, ο υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης, οι βουλευτές Μίλτος Χρυσομάλλης, Άγγελος Συρίγος, Λευτέρης Αυγενάκης, Γιάννης Τραγάκης, Γιώργος Βλάχος, Δημήτρης Καλογερόπουλος, Ζωή Ράπτη, Χρήστος Μπουκώρος, Μαρία Συρεγγέλα, Έλενα Ράπτη, Γιάννης Οικονόμου, Θόδωρος Καραόγλου, ο πρώην περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης, οι πρώην υπουργοί Φάνη Πάλλη-Πετραλιά, Σάββας Τσιτουρίδης και Λευτέρης Ζαγορίτης, καθώς και ο πρώην βουλευτής Κώστας Τζαβάρας.

