Εργασιακό: Ονομαστική ψηφοφορία στη Βουλή για τα 97 άρθρα – Απέχει ο ΣΥΡΙΖΑ

Η μάχη για το 13ωρο και άλλες διατάξεις που εισάγει η κυβέρνηση με το εργασιακό νομοσχέδιο κορυφώνεται σήμερα στη Βουλή με ονομαστική ψηφοφορία, που ζήτησε η Νέα Δημοκρατία και για τα 97 άρθρα του κειμένου.
Η αντιπολίτευση, που σφυροκόπησε την για τις ρυθμίσεις – και είχε καταθέσει ένσταση αντισυνταγματικότητας για το άρθρο 7, που απορρίφθηκε στην Ολομέλεια – είναι έτσι κι αλλιώς αντίθετη στις επίμαχες ρυθμίσεις, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ απέχει.
Για «φυγομαχία» και «αντίφαση» κατηγόρησε τον ΣΥΡΙΖΑ η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. «Αποχωρούν γιατί η ΝΔ έχει ζητήσει ονομαστική και στα 97 άρθρα για να αναδειχθεί πόσα θετικά άρθρα θα ψηφίσετε. Αποχωρείτε για να μην φανεί η αντίφασή σας, από τη μια να καταγγέλλετε και από την άλλη να σέρνεστε να ψηφίζετε θετικά άρθρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα ψηφίσει όλες τις διατάξεις που χορηγούν σημαντικά δικαιώματα. Οι πολίτες σας κρίνουν!» ανέφερε το βράδυ της Τετάρτης.
«Εμείς δεν πρόκειται να νομιμοποιήσουμε το εργασιακό έγκλημα», είχε τονίσει νωρίτερα ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης σημειώνοντας ότι το κόμμα του αρνείται να συμμετάσχει στη διαδικασία «νομιμοποίησης» ενός νομοσχεδίου που, όπως τόνισε, διαλύει θεμελιώδη εργασιακά δικαιώματα.
Η δυνατότητα οικειοθελούς αποχώρησης χωρίς υπογραφή εργοδότη και η αυτοματοποιημένη ειδοποίηση μέσω ΕΡΓΑΝΗ… θεωρούνται ότι μπορεί να ανοίξουν δρόμους για καταχρηστικές απολύσεις.
Στο νομοσχέδιο προβλέπεται επίσης ότι η άρνηση υπερωρίας δεν μπορεί να οδηγήσει σε προσβολή ή δυσμενή μεταχείριση του εργαζόμενου.
Η Κυβέρνηση υπεραμύνεται των επιλογών, υποστηρίζει ότι οι αλλαγές δίνουν πιο σύγχρονες δυνατότητες στους εργαζόμενους, ότι το 13ωρο είναι «ευκαιριακή» δυνατότητα και όχι υποχρέωση, πως προστατεύεται ο εργαζόμενος από καταχρηστική άρνηση.
Ωστόσο η αντιπολίτευση και τα συνδικάτα αντιδρούν σφοδρά. Οι θέσεις τους συνοπτικά:
ΣΥΡΙΖΑ: Ζητά την απόσυρση του νομοσχεδίου, επικεντρώνει κριτική στο 13ωρο και στη συνολική απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων.
ΚΚΕ: Σφοδρή αντίδραση, χαρακτηρίζει το νομοσχέδιο «πισωγύρισμα». Ο Χρήστος Κατσώτης κατηγόρησε την κυβέρνηση για «επιστροφή 140 χρόνια πίσω».
ΠΑΣΟΚ / ΚΙΝΑΛ: Έχει ξεκαθαρίσει ότι θα καταψηφίσει. Ο εισηγητής Παύλος Χρηστίδης έθεσε θέμα του διορισμού διοικητή της ΑΑΕΕ και της νομιμότητας του.
Νέα Αριστερά: Έχει ζητήσει την απόσυρση κατά την έναρξη της συζήτησης στην Επιτροπή.
Σωματεία / Επιθεωρητές Εργασίας: Οι Επιθεωρητές Ασφάλειας & Υγείας κατηγορούν το νομοσχέδιο για πλήρη απορρύθμιση και κίνδυνο για την υγεία των εργαζομένων.
Τα συνδικάτα, η ΓΣΕΕ, η ΑΔΕΔΥ, το ΕΚΑ κ.α. έχουν καλέσει σε απεργία και συγκεντρώσεις ενάντια στο 13ωρο και άλλες διατάξεις.
