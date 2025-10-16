Εργασιακό: Ονομαστική ψηφοφορία στη Βουλή για τα 97 άρθρα – Απέχει ο ΣΥΡΙΖΑ

Η μάχη για το 13ωρο και άλλες διατάξεις που εισάγει η κυβέρνηση με το εργασιακό νομοσχέδιο κορυφώνεται σήμερα στη Βουλή με ονομαστική ψηφοφορία, που ζήτησε η Νέα Δημοκρατία και για τα 97 άρθρα του κειμένου.

Η αντιπολίτευση, που σφυροκόπησε την για τις ρυθμίσεις – και είχε καταθέσει ένσταση αντισυνταγματικότητας για το άρθρο 7, που απορρίφθηκε στην Ολομέλεια – είναι έτσι κι αλλιώς αντίθετη στις επίμαχες ρυθμίσεις, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ απέχει.

Για «φυγομαχία» και «αντίφαση» κατηγόρησε τον ΣΥΡΙΖΑ η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. «Αποχωρούν γιατί η ΝΔ έχει ζητήσει ονομαστική και στα 97 άρθρα για να αναδειχθεί πόσα θετικά άρθρα θα ψηφίσετε. Αποχωρείτε για να μην φανεί η αντίφασή σας, από τη μια να καταγγέλλετε και από την άλλη να σέρνεστε να ψηφίζετε θετικά άρθρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα ψηφίσει όλες τις διατάξεις που χορηγούν σημαντικά δικαιώματα. Οι πολίτες σας κρίνουν!» ανέφερε το βράδυ της Τετάρτης.

«Εμείς δεν πρόκειται να νομιμοποιήσουμε το εργασιακό έγκλημα», είχε τονίσει νωρίτερα ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης σημειώνοντας ότι το κόμμα του αρνείται να συμμετάσχει στη διαδικασία «νομιμοποίησης» ενός νομοσχεδίου που, όπως τόνισε, διαλύει θεμελιώδη εργασιακά δικαιώματα.

Αμφιλεγόμενα/επίμαχα άρθρα και ρυθμίσεις

13ωρο σε έναν εργοδότη

Το νομοσχέδιο προβλέπει την δυνατότητα να εργάζεται κάποιος έως 13 ώρες ημερησίως με έναν εργοδότη (και όχι δύο όπως είναι τώρα) με προσαύξηση 40%.

Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι πρόκειται για «δυνητική» δυνατότητα και ότι η άρνηση υπερωρίας δεν μπορεί να επιφέρει δυσμενείς συνέπειες.

Αντίθετα, οι Επιθεωρητές Εργασίας καταγγέλλουν ότι αυτή η ρύθμιση ισοδυναμεί με κατάργηση του 8ώρου και ότι θα οδηγήσει σε «εργασιακή εξουθένωση».

Διευθέτηση χρόνου εργασίας & κατάτμηση άδειας

Επιτρέπει κατατμήσεις της άδειας αναψυχής σε περισσότερα τμήματα, πράγμα που θεωρείται ότι αποδυναμώνει το δικαίωμα για συνεχόμενη ανάπαυση.

Ρυθμίσεις για υπερωρίες σε εκ περιτροπής εργασία και «συμβάσεις κατά παραγγελία» έχουν επίσης προκαλέσει αντιδράσεις.

Απολύσεις «εξπρές» / οικειοθελής αποχώρηση

Η δυνατότητα οικειοθελούς αποχώρησης χωρίς υπογραφή εργοδότη και η αυτοματοποιημένη ειδοποίηση μέσω ΕΡΓΑΝΗ… θεωρούνται ότι μπορεί να ανοίξουν δρόμους για καταχρηστικές απολύσεις.

Στο νομοσχέδιο προβλέπεται επίσης ότι η άρνηση υπερωρίας δεν μπορεί να οδηγήσει σε προσβολή ή δυσμενή μεταχείριση του εργαζόμενου.

Προστασία μητρότητας / ανάδοχες μητέρες

Ενσωματώθηκε διάταξη που επεκτείνει προστασία από απόλυση και στις ανάδοχες μητέρες.

Επίσης το νομοσχέδιο προβλέπει ότι το επίδομα γονικής άδειας θα είναι ανεκχώρητο, ακατάσχετο, αφορολόγητο.

Μείωση της γραφειοκρατίας & απλοποιήσεις υπέρ εργοδοτών

«Fast track» διαδικασίες για προσλήψεις ορισμένου χρόνου σε επείγουσες ανάγκες

Κατάργηση πολλών εντύπων που ήδη υποβάλλονται ψηφιακά

Ενίσχυση της Επιθεώρησης Εργασίας (θεσμικά) αλλά και ρυθμίσεις που ευνοούν τις επιχειρήσεις

Οι θέσεις κομμάτων και συνδικάτων

Η Κυβέρνηση υπεραμύνεται των επιλογών, υποστηρίζει ότι οι αλλαγές δίνουν πιο σύγχρονες δυνατότητες στους εργαζόμενους, ότι το 13ωρο είναι «ευκαιριακή» δυνατότητα και όχι υποχρέωση, πως προστατεύεται ο εργαζόμενος από καταχρηστική άρνηση.

Ωστόσο η αντιπολίτευση και τα συνδικάτα αντιδρούν σφοδρά. Οι θέσεις τους συνοπτικά:

ΣΥΡΙΖΑ: Ζητά την απόσυρση του νομοσχεδίου, επικεντρώνει κριτική στο 13ωρο και στη συνολική απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων.

ΚΚΕ: Σφοδρή αντίδραση, χαρακτηρίζει το νομοσχέδιο «πισωγύρισμα». Ο Χρήστος Κατσώτης κατηγόρησε την κυβέρνηση για «επιστροφή 140 χρόνια πίσω».

ΠΑΣΟΚ / ΚΙΝΑΛ: Έχει ξεκαθαρίσει ότι θα καταψηφίσει. Ο εισηγητής Παύλος Χρηστίδης έθεσε θέμα του διορισμού διοικητή της ΑΑΕΕ και της νομιμότητας του.

Νέα Αριστερά: Έχει ζητήσει την απόσυρση κατά την έναρξη της συζήτησης στην Επιτροπή.

Σωματεία / Επιθεωρητές Εργασίας: Οι Επιθεωρητές Ασφάλειας & Υγείας κατηγορούν το νομοσχέδιο για πλήρη απορρύθμιση και κίνδυνο για την υγεία των εργαζομένων.

Τα συνδικάτα, η ΓΣΕΕ, η ΑΔΕΔΥ, το ΕΚΑ κ.α. έχουν καλέσει σε απεργία και συγκεντρώσεις ενάντια στο 13ωρο και άλλες διατάξεις.

