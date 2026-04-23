Πιερρακάκης για τα μέτρα στήριξης: Σε ευρωπαϊκή εποπτεία οδηγούν όσα λέει η αντιπολίτευση

Στο χρέος, στο πρωτογενές πλεόνασμα, στα μέτρα στήριξης και τις επιπτώσεις από την κρίση στη Μέση Ανατολή αναφέρθηκε ο Kυριάκος Πιερρακάκης μιλώντας το πρωί στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τόνισε σχετικά με τη δέσμη 8 μέτρων στήριξης 500 εκατ. ευρώ που ανακοινώθηκαν χθες ότι «ραχοκοκαλιά της πολιτικής της κυβέρνησης είναι να μειώνονται φόροι και εισφορές, το μέρισμα της ανάπτυξης να γυρνάει στην κοινωνία, αλλά ταυτόχρονα να μειώνεται και το χρέος».

Ο κ. Πιερρακάκης απαντώντας στο αίτημα του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελλου, να δοθεί όλο το πρωτογενές πλεόνασμα των σχεδόν 3 δισ. ευρώ, σημείωσε ότι κάτι τέτοιο αντιβαίνει τους ευρωπαϊκούς κανόνες και θα έβαζε τη χώρα μας σε εποπτεία.

Ο ελληνικός λαός μάτωσε για να βγει από αυτό που συνέβη το 2015, ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών.

Από τα 2,9 δισ. μπορούμε να ξοδέψουμε το ένα

Σχολιάζοντας τα μέτρα στήριξης των 500 εκατ. ευρώ, ο Κυριάκος Πιερρακάκης ανέφερε ότι από το υπερπλεόνασμα των 2,9 δισ. η Ελλάδα μπορεί να ξοδέψει μέχρι ένα δισ. σύμφωνα με όσα ορίζουν οι ευρωπαϊκοί κανόνες.

«Το υπόλοιπο από το υπερπλεόνασμα θα πάει σε αποπληρωμές χρέους», δήλωσε ο ίδιος και πρόσθεσε: «Στόχος της κυβέρνησης είναι το ποσοστό χρέους προς το ΑΕΠ να υποχωρήσει κάτω από το 120% στο τέλος της δεκαετίας».

«Έχουμε μειώσει 83 φόρους, κάτι που δεν έχει κάνει καμία άλλη κυβέρνηση», επισήμανε ο Κυρ. Πιερρακάκης και πρόσθεσε ότι ο χαρακτήρας των μέτρων είναι παραμετροποιητικός.

«Εκτός από τα έκτακτα μέτρα, παίρνουμε μόνιμα μέτρα», τόνισε ο υπουργός και υπενθύμισε ότι «είχαν προηγηθεί μέτρα 300 εκατ. και έχουμε κρατήσει 200 εκατ. “πυρομαχικά” για “έκτακτες καταστάσεις”».

Στόχος της κυβέρνησης η μείωση φόρων και εισφορών

«Σε γενικές γραμμές θέλουμε να αφαιρούμε βάρη από την κοινωνία», πρόσθεσε ο κ. Πιερρακάκης τονίζοντας ότι «η μείωση φόρων και εισφορών είναι στόχος της κυβέρνησης».

«Από τον Ιούνιο θα εφαρμοστεί το μέτρο για τις 72 δόσεις», πρόσθεσε.

«Όσα λέει η αντιπολίτευση οδηγούν σε ευρωπαϊκή εποπτεία», είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

«Θα μπεις σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος, κάτι που θα σήμαινε μέτρα που θα επιβάρυναν τους πολίτες», σημείωσε.

«Όταν ακούω την αντιπολίτευση ότι θα τα πάρει από τους πλούσιους, καταλαβαίνω ότι θα φορολογήσει τη μεσαία τάξη», δήλωσε ο κ. Πιερρακάκης.

Όσον αφορά την ανεργία, ο κ. Πιερρακάκης σημείωσε ότι «αν συνεχίσουμε έτσι θα έχουμε το χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας στην ιστορία μας».

«Πρέπει να μειώσουμε κι άλλους φόρους, αλλά μέσα στο πλαίσιο των δυνατοτήτων μας. Ακούω για την υπερβολική φορολόγηση, από τα 2,9 δισ. του υπερπλεονάσματος, μόνο τα 250 εκατ. είναι από τον ΦΠΑ», πρόσθεσε.

«Ο ρυθμός ανάπτυξης θα υποχωρήσει από το 2,4% στο 2% φέτος, αλλά από το 2027 και μετά αναθεωρούμε προς τα πάνω».

«Ο πληθωρισμός είναι εισαγόμενος και προσπαθούμε να τον αποκρούσουμε μέσω της ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος», είπε ο κ. Πιερρακάκης.

Ειδικός φόρος στα καύσιμα

Για τον ειδικό φόρο στα καύσιμα, είπε ότι «δεν θέλαμε να τον πειράξουμε γιατί, σύμφωνα με την Κομισιόν, θα έπρεπε να είναι κάτι προσωρινό».

Συνολικότερα, το πρώτο πράγμα που μας λένε στο εξωτερικό είναι ότι η Ελλάδα από χώρα φοροδιαφυγής έχει επιτύχει πολλά στον συγκεκριμένο τομέα.

«Η ΑΑΔΕ έχει καταφέρει πολλά, μπορεί ακόμη περισσότερα», επισήμανε.

«Η ψηφιοποίηση του συστήματος φορολογίας έχει καταφέρει πολλά». «Χθες παρουσιάσαμε στην Ευρωπαία Εισαγγελέα, Λάουρα Κοβέσι, την ψηφιοποίηση στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στα τελωνεία», σημείωσε ο υπουργός και τόνισε ότι «το ψηφιακό είναι συνώνυμο της διαφάνειας».

«Είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να μετράμε, το gov.gr μία από τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις», ανέφερε ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

«Η ενεργειακή κρίση μάς ανησυχεί»

«Η διάρκεια και το βάθος της κρίσης θα παίξει ρόλο, όπως επίσης και το καθεστώς που θα επικρατήσει για το Στενό του Ορμούζ», τόνισε ο ο κ. Πιερρακάκης και πρόσθεσε ότι «η Ελλάδα έχει μια σημαντική διαφορά. Άλλες χώρες έχουν ελλείμματα, εμείς έχουμε πλεόνασμα για να στηρίξουμε τους πολίτες».

«Η λέξη-κλειδί της ελληνικής οικονομίας είναι η λέξη ανθεκτικότητα», τόνισε ο ΥΠΟΙΚ και σημείωσε ότι «στόχος της Ευρώπης είναι αυτή η ενεργειακή κρίση να μην μετατραπεί σε δημοσιονομική».

Τέλος, όσον αφορά την επιστροφή ενοικίου «επιστρέφεται ένα ενοίκιο για το 86% των ενοικιαστών, δύο για τους δημόσιους λειτουργούς, όπως γιατρούς και εκπαιδευτικούς», κατέληξε ο κ. Πιερρακάκης.

