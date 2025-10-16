Στο 1,10 η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης για το 2025: «Mικρή νίκη στη μάχη κατά της ακρίβειας», λέει ο Μητσοτάκης

Πτώση παρουσίασε η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης τα τελευταία τρία χρόνια, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Tik Tok.

Το πετρέλαιο κόστιζε το 2023 1,37 ευρώ το λίτρο, το 2024 ήταν 1,16 και φέτος στο 1,10.Στην περιφέρεια είπε ήταν, αντίστοιχα, στο 1,40 το 2023, ενώ τώρα είναι 1,13 ευρώ ανά λίτρο.

«’Αλλη μια μικρή νίκη στη μάχη κατά της ακρίβειας» τόνισε ο πρωθυπουργός, υπενθυμίζοντας ότι η κυβέρνηση δίνει 200 εκ ευρώ επίδομα θέρμανσης το χρόνο, σε συμπολίτες που έχουν μεγαλύτερη κατανάλωση πετρελαίου και έχουν μεγαλύτερη ανάγκη κρατικής ενίσχυσης.

Διαβάστε επίσης

Μητσοτάκης: «Φροντίζω αυτή η χώρα να μην είναι πια το ρεντίκολο της Ευρώπης» – Πυρά σε Ανδρουλάκη, «καρφιά» σε Σαμαρά

Σάλος στη Βουλή: Αήθης επίθεση Βελόπουλου σε Καιρίδη – «Ήξερα ότι ήσουν “κακιά”» και «χρήσιμος-ανόητος»

Fake η παραίτηση Τσιάρα: «Ουδέποτε την υπέβαλα, δεν λιγοψύχησα ποτέ» – Έξαλλος ο υπουργός με την αναπαραγωγή μιας «αστειότητας»