ΠΕΜΠΤΗ 16.10.2025 18:52
16.10.2025 18:12

Στο 1,10 η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης για το 2025: «Mικρή νίκη στη μάχη κατά της ακρίβειας», λέει ο Μητσοτάκης

16.10.2025 18:12
Πτώση παρουσίασε η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης τα τελευταία τρία χρόνια, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Tik Tok.

Το πετρέλαιο κόστιζε το 2023 1,37 ευρώ το λίτρο, το 2024 ήταν 1,16 και φέτος στο 1,10.Στην περιφέρεια είπε ήταν, αντίστοιχα, στο 1,40 το 2023, ενώ τώρα είναι 1,13 ευρώ ανά λίτρο.

Έχουμε πολύ καλά νέα!!!

«’Αλλη μια μικρή νίκη στη μάχη κατά της ακρίβειας» τόνισε ο πρωθυπουργός, υπενθυμίζοντας ότι η κυβέρνηση δίνει 200 εκ ευρώ επίδομα θέρμανσης το χρόνο, σε συμπολίτες που έχουν μεγαλύτερη κατανάλωση πετρελαίου και έχουν μεγαλύτερη ανάγκη κρατικής ενίσχυσης.

