Fake η παραίτηση Τσιάρα: «Ουδέποτε την υπέβαλα, δεν λιγοψύχησα ποτέ» – Έξαλλος ο υπουργός με την αναπαραγωγή μιας «αστειότητας»

Διαψεύδονται κατηγορηματικά οι πληροφορίες περί παραίτησής του Κώστα Τσιάρα.

Ο ίδιος ο υπουργός εμφανίστηκε έξαλλος σε επικοινωνία με το topontiki.gr, δηλώνοντας πως αναπαράχθηκε μια αστειότητα που ξεκίνησε από τον Βόλο.

Κυβερνητικές πηγές μιλούν για fake δημοσίευμα από ειδησεογραφική ιστοσελίδα και επιβεβαιώνουν πως δεν ισχύει.

«Δεν λιγοψύχησα ποτέ μπροστά στις μεγάλες μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη ο τόπος και φυσικά ουδέποτε υπέβαλα την παραίτησή μου», έγραψε σε ανάρτησή του στο Facebook ο υπουργός. Και συνεχίζει: «Με επικεφαλής τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, δίνουμε ως κυβέρνηση, μια μάχη διαρκή και θα συνεχίσουμε να τη δίνουμε με όλες μας τις δυνάμεις, για τον εκσυγχρονισμό του πρωτογενή τομέα και την αποκατάσταση της διαφάνειας στο σύστημα πληρωμών».

« Η αξιοπιστία αυτών των σεναρίων που διακινούνται χαρακτηρίζουν αποκλειστικά τους εμπνευστές τους και όσους πρόθυμα τα υπηρετούν», ανέφερε.

Σημειώνεται ότι ο υπουργός Αργοτικής Ανάπτυξης βρέθηκε στο στόχαστρο με τις καθυστερήσεις στις πληρωμές επιδοτήσεων, στη σκιά του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ.

