ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όλγα Παναγιωτίδου

16.10.2025 14:07

Βουλή – Κουτσούμπας: Ο διάλογος με την Τουρκία είναι ναρκοθετημένος

16.10.2025 14:07
koutsoubas_new_789

Ευθείες βολές στην κυβέρνηση για τη στάση της στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τη συμφωνία για τη Γάζα εξαπέλυσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, κατηγορώντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι καταγράφηκε στην πλευρά των γενοκτόνων.

Ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ χαρακτήρισε ντροπιαστική την στάση της κυβέρνησης και πρόκληση τον ισχυρισμό του πρωθυπουργού ότι η αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους θα πρέπει να γίνει στο τέλος της διαδικασίας του σχεδίου Τράμπ.

«Μπορεί να έχετε μπει στο fun club του Τράμπ, όπως ο κ. Βελόπουλος ο Άδωνις Γεωργιάδης ή ο Αλέξης Τσίπρας που τον έλεγε διαβολικά καλό», είπε και μίλησε για φιέστα στην Αίγυπτο. «Πως αισθανθήκατε σε ρόλο ντεκόρ την ώρα που ο Ερντογάν υπέγραφε;», ήταν το ερώτημα που έθεσε. Σύμφωνα με τον κ. Κουτσούμπα αυτό που προέχει είναι η ίδρυση ενός πραγματικά ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους, χωρίς εποικισμούς και ξένα στρατεύματα.

Σε ότι αφορά στα ελληνοτουρκικά εκτίμησε ότι ο διάλογος με τη γείτονα είναι ναρκοθετημένος και κατηγόρησε την κυβέρνηση για καλλιέργεια ψεύτικων προσδοκιών. «Ψεύτικες προσδοκίες, οδυνηρός συμβιβασμός σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων και της κυριαρχίας της χώρας. Λέγαμε μια διαφορά, οριοθέτηση υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ, αλλά αυτό διαψεύστηκε γιατί κατατέθηκε προκλητικό πακέτο διεκδικήσεων Τουρκίας», είπε.

