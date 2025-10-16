Αήθης επίθεση Βελόπουλου σε Καιρίδη στη Βουλή: «Ήξερα ότι ήσουν “κακιά”» και «χρήσιμος-ανόητος»

Μαλλιά κουβάρια έγιναν Δημήτρης Καιρίδης και Κυριάκος Βελόπουλος στη Βουλή με τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης να εξαπολύει αήθη επίθεση στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της ΝΔ.

Η αναφορά του Κυριάκου Βελόπουλου σε «πατριώτες φερετζέ» εξόργισε τον Δημήτρη Καιρίδη που του φώναξε «αν είσαι πατριώτης φέρε τα λεφτά από τη Γερμανία».

Το σχόλιο του κ. Καιρίδη ανέβασε το αίμα στο κεφάλι του προέδρου της Ελληνικής Λύσης που του εξαπέλυσε χυδαία επίθεση. «Ήξερα ότι ήσουν «”κακιά”» του είπε, αποκαλώντας τον παράλληλα «χρήσιμο-ανόητο».

Οι φωνές διαμαρτυρίας του Δημήτρη Καιρίδη ακούστηκαν μέχρι τους διαδρόμους με τον Κυριάκο Βελόπουλο να συνεχίζει στους ίδιους υψηλούς τόνους.

«Βρε καημένο παιδί, δεν θα γίνεις ξανά υπουργός, θα γίνουν εκλογές και δεν θα γίνεις ούτε βουλευτές… Όταν αντιμαχείς με ανόητο, απαντάς ανόητα… πάνε να δουλέψεις στον ιδιωτικό τομέα. Ήξερα ότι ήσουν κακιά», είπε, με την Όλγα Γεροβασίλη να επιχειρεί να πέσουν οι τόνοι.

«Αν δεν τον βάλετε στην τάξη θα κατέβω να τον βάλω εγώ…», ανέφερε ο Κυριάκος Βελόπουλος προς την Όλγα Γεροβασίλη και συνέχισε: «μάζεμα θέλει, που@ τους μαζεύετε, ότι αδέσποτο υπάρχει το μαζεύετε», ανέφερε.

Ο Δημήτρης Καιρίδης ζήτησε το λόγο επί προσωπικού αλλά δεν του δόθηκε.

