search
ΠΕΜΠΤΗ 16.10.2025 16:41
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όλγα Παναγιωτίδου ΟΛΓΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ

16.10.2025 15:03

Χαρίτσης: «Καρφιά» για την απουσία Δένδια – «Ο πρωθυπουργός απάντησε στους εσωκομματικούς του αντιπάλους»

16.10.2025 15:03
haritsis

Ως απάντηση στους εσωκομματικούς του αντιπάλους, χαρακτήρισε την ομιλία του πρωθυπουργού ο Αλέξης Χαρίτσης και ρίχνοντας καρφιά για την απουσία του Νίκου Δένδια από τη συζήτηση στη Βουλή διερωτήθηκε εάν υπάρχει διάσταση απόψεων. 

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς αναφερόμενος στη συμφωνία για τη Γάζα, μίλησε για ένα «πρώτο βήμα» και μια «χαραμάδα ελπίδας», υποστηρίζοντας ωστόσο, πως είναι «μια εύθραυστη Συμφωνία, που σηματοδοτεί τη λήξη μιας ανθρωποσφαγής». Απευθυνόμενος δε, προς τον πρωθυπουργό τον κάλεσε να δεσμευτεί ότι η Ελλάδα θα αναλάβει εκ νέου τη μεταφορά και νοσηλεία παιδιών από τη Γάζα.

Σε ότι αφορά στις ελληνοτουρκικές σχέσεις τάχθηκε υπέρ των ήρεμων νερών, αλλά –όπως είπε- πρέπει να δούμε πως το πάμε γιατί «ήρεμα είναι και τα νερά του βάλτου», ενώ μίλησε για «εξωτερική πολιτική της γλάστρας και του καλού πελάτη στην αγορά όπλων», λέγοντας ότι η χώρα μας έχει οδηγηθεί σε διεθνή απομόνωση.

Διαβάστε επίσης:

Βουλή – Κουτσούμπας: Ο διάλογος με την Τουρκία είναι ναρκοθετημένος

Άδωνις Γεωργιάδης για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη: «Η σωστή κριτική είναι γιατί δεν ήταν τόσα χρόνια στο Υπουργείο Άμυνας» – Τι είπε για τα ονόματα των θυμάτων στα Τέμπη

Βουλή – Ανδρουλάκης: «Νεκρά φύση στην Αίγυπτο», επίθεση εφ’ όλης της ύλης σε Μητσοτάκη και Γεραπετρίτη

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
gaza_ereipia_1610_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

«Χειρότερο από το να ξεκινάς από το μηδέν»: Πόσο μεγάλη είναι η πρόκληση της ανοικοδόμησης της Γάζας; – Τόνοι ερειπίων και ισοπεδωμένα σπίτια (photos/videos)

mitsotakis_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: LIVE η δευτερολογία Μητσοτάκη

gynaikoktonia-menidi
ΕΛΛΑΔΑ

Γυναικοκτονία της Ενκελέιντα στο Μενίδι: Ισόβια κάθειρξη στον εν διαστάσει σύζυγο της για τη δολοφονία της κάτω από το σπίτι τους

drone
ΚΟΣΜΟΣ

Αυτός είναι ο οδικός χάρτης της Ευρώπης για την άμυνα – Η αεράμυνα, τα drones, η AI και ο ηλεκτρονικός πόλεμος

troxaio-athina-eksot
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στη Βασιλίσσης Σοφίας – Νεκρός στην άσφαλτο νεαρός μηχανικός της Πολεμικής Αεροπορίας

Δείτε όλες τις ειδήσεις
bruce-willis-new
LIFESTYLE

Μπρους Γουίλις: «Οι κόρες του θρηνούν, τους λείπει πολύ ο πατέρας τους» λέει η σύζυγός του

ERIETTA_KOURKOULOU
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου για το πρότυπο κέντρο τοκετού που δημιούργησε: Πάμε να βάλουμε ερωτηματικό σε ένα σύστημα πολύ δυνατό στην Ελλάδα

panos-routsi
ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: Πήρε εξιτήριο από τον «Ευαγγελισμό», «πρέπει να ξεκουραστεί πλήρως»

syntaxiouxoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανάσα για τους συνταξιούχους η πώληση της ψιλής κυριότητας των ακινήτων

pelvic_fracture_new
ΥΓΕΙΑ

Κάταγμα ισχίου: Χρήσιμες συμβουλές για ασφάλεια στο μπάνιο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 16.10.2025 16:41
gaza_ereipia_1610_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

«Χειρότερο από το να ξεκινάς από το μηδέν»: Πόσο μεγάλη είναι η πρόκληση της ανοικοδόμησης της Γάζας; – Τόνοι ερειπίων και ισοπεδωμένα σπίτια (photos/videos)

mitsotakis_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή: LIVE η δευτερολογία Μητσοτάκη

gynaikoktonia-menidi
ΕΛΛΑΔΑ

Γυναικοκτονία της Ενκελέιντα στο Μενίδι: Ισόβια κάθειρξη στον εν διαστάσει σύζυγο της για τη δολοφονία της κάτω από το σπίτι τους

1 / 3