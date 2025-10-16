Χαρίτσης: «Καρφιά» για την απουσία Δένδια – «Ο πρωθυπουργός απάντησε στους εσωκομματικούς του αντιπάλους»

Ως απάντηση στους εσωκομματικούς του αντιπάλους, χαρακτήρισε την ομιλία του πρωθυπουργού ο Αλέξης Χαρίτσης και ρίχνοντας καρφιά για την απουσία του Νίκου Δένδια από τη συζήτηση στη Βουλή διερωτήθηκε εάν υπάρχει διάσταση απόψεων.

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς αναφερόμενος στη συμφωνία για τη Γάζα, μίλησε για ένα «πρώτο βήμα» και μια «χαραμάδα ελπίδας», υποστηρίζοντας ωστόσο, πως είναι «μια εύθραυστη Συμφωνία, που σηματοδοτεί τη λήξη μιας ανθρωποσφαγής». Απευθυνόμενος δε, προς τον πρωθυπουργό τον κάλεσε να δεσμευτεί ότι η Ελλάδα θα αναλάβει εκ νέου τη μεταφορά και νοσηλεία παιδιών από τη Γάζα.

Σε ότι αφορά στις ελληνοτουρκικές σχέσεις τάχθηκε υπέρ των ήρεμων νερών, αλλά –όπως είπε- πρέπει να δούμε πως το πάμε γιατί «ήρεμα είναι και τα νερά του βάλτου», ενώ μίλησε για «εξωτερική πολιτική της γλάστρας και του καλού πελάτη στην αγορά όπλων», λέγοντας ότι η χώρα μας έχει οδηγηθεί σε διεθνή απομόνωση.

