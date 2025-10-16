Και το όνομα αυτού… «Άμεση Δημοκρατία» – Νέο κόμμα ιδρύει ο Φειδίας Παναγιώτου (Video)

Φορώντας… μύτη κλόουν και μέσω social media σύστησε το νέο κόμμα που ιδρύει ο Κύπριος ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου.

Με βίντεο ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής της Κύπρου ανακοίνωσε το όνομα του κόμματός του, «Άμεση Δημοκρατία» και εξήγησε το σκεπτικό του.

«Αυτή είναι η σημαντικότερη ανακοίνωση της ζωής μου. Έχει πάνω από ένα χρόνο που βγήκα ευρωβουλευτής και πλέον το είδαμε στην πράξη. Ότι ένας ανεξάρτητος πολιτικός δεν μπορεί να αλλάξει τα πράγματα από μόνος του. Κατέληξα, παιδιά, ότι για να πετύχουμε την αλλαγή που θέλουμε πρέπει να αποκτήσουμε δύναμη στη Βουλή και για αυτό ανακοινώνω ότι ξεκινάμε μια νέα διαδικασία για να κάνουμε ένα πολιτικό κόμμα. Και αυτό το κόμμα, παιδιά, το φαντάζομαι να είναι κάτι τελείως διαφορετικό από τα άλλα».

