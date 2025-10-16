Τετ α τετ Πιερρακάκη με τον Τούρκο υπουργό Οικονομικών

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης συναντήθηκε σήμερα το πρωί στην Ουάσιγκτον με τον υπουργό Οικονομικών της Τουρκικής Δημοκρατίας Mehmet Şimşek, στο περιθώριο της ετήσιας συνόδου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας.

Οι δύο υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με τις μακροοικονομικές εξελίξεις και τις προοπτικές ανάπτυξης της ελληνικής και τουρκικής οικονομίας, υπό το φως των διεθνών ανακατατάξεων και των προκλήσεων, που αντιμετωπίζει η παγκόσμια οικονομία.

Συναντήθηκα στην Ουάσινγκτον με τον Υπουργό Οικονομικών της Τουρκίας, Mehmet Şimşek. Συζητήσαμε για τις οικονομικές εξελίξεις και για τις προοπτικές ενίσχυσης της ελληνοτουρκικής οικονομικής συνεργασίας στο πλαίσιο της θετικής ατζέντας. pic.twitter.com/GBKrIXv7Bb — Kyriakos Pierrakakis (@Pierrakakis) October 16, 2025

Τι συζητήθηκε

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε σε τομείς κοινού οικονομικού ενδιαφέροντος, στους οποίους η Ελλάδα και η Τουρκία μπορούν να ενισχύσουν τη συνεργασία τους στο πλαίσιο της θετικής ατζέντας. Σε αυτούς περιλαμβάνονται:

η προώθηση ισχυρότερης διασυνδεσιμότητας μεταξύ των δύο οικονομιών,

η ενίσχυση του εμπορικού ισοζυγίου, η επέκταση των εξαγωγικών δυνατοτήτων και η διευκόλυνση των εξαγωγών,

η ενίσχυση των επενδύσεων και η προώθηση κοινών έργων στους τομείς της καινοτομίας, της πράσινης και της ψηφιακής ανάπτυξης,

η συνεργασία μεταξύ επιχειρηματικών ενώσεων και επιμελητηρίων.

Οι δύο πλευρές υπογράμμισαν τη σημασία αύξησης του διμερούς εμπορίου, το οποίο ανέρχεται σήμερα σε περίπου 5 δισ. ευρώ ετησίως. Επίσης, τόνισαν την ανάγκη ενίσχυσης των επενδυτικών ροών και βελτίωσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, προς όφελος της περιφερειακής σταθερότητας και της κοινής ευημερίας.

Ο κ. Πιερρακάκης και ο κ. Şimşek συμφώνησαν να διατηρήσουν ανοικτούς διαύλους επικοινωνίας και να προωθήσουν πρωτοβουλίες που ενισχύουν τη συνεργασία, τη σταθερότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη στην ευρύτερη περιοχή.

Διαβάστε επίσης

Σάλος στη Βουλή: Αήθης επίθεση Βελόπουλου σε Καιρίδη – «Ήξερα ότι ήσουν “κακιά”» και «χρήσιμος-ανόητος»

Fake η παραίτηση Τσιάρα: «Ουδέποτε την υπέβαλα, δεν λιγοψύχησα ποτέ» – Έξαλλος ο υπουργός με την αναπαραγωγή μιας «αστειότητας»

Μητσοτάκης: «Φροντίζω αυτή η χώρα να μην είναι πια το ρεντίκολο της Ευρώπης» – Πυρά σε Ανδρουλάκη