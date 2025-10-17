search
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όλγα Παναγιωτίδου ΟΛΓΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ

17.10.2025 11:14

Επίπληξη Κακλαμάνη σε πολιτικούς αρχηγούς για τον χρόνο ομιλίας τους – Έρχεται «χρονοκόφτης» σε δύο εβδομάδες

17.10.2025 11:14
konstantopoulou-kaklamanis

Κίτρινη κάρτα στους πολιτικούς αρχηγούς έβγαλε ο Νικήτας Κακλαμάνης κάνοντας γνωστό ότι από τη μεθεπόμενη εβδομάδα μπαίνει σε εφαρμογή ο «περίφημος» χρονοκόφτης.

«Χθες κατά τη συζήτηση για την εξωτερική πολιτική, είχαν μια τελευταία ευκαιρία και δεν την εκμεταλλεύτηκαν οι πολιτικοί αρχηγοί», ανέφερε ο Πρόεδρος της Βουλής σε συνομιλία με τους δημοσιογράφους, κάνοντας γνωστό πως η χθεσινή συζήτηση έσπασε κάθε ρεκόρ αφού διήρκεσε συνολικά 8 ώρες και 35 λεπτά. Όπως διευκρίνισε σημειώθηκε υπέρβαση άνω των 3 ωρών από τον τετραπλάσιο χρόνο που είχε αποφασίσει η Διάσκεψη των Προέδρων.

Συμπλήρωσε δε, πως αντίστοιχη συζήτηση δεν έχει υπερβεί τα τελευταία χρόνια σε συνολική διάρκεια τις 7 ώρες και 45 λεπτά.

Από τους πολιτικούς αρχηγούς η Ζωή Κωνσταντοπούλου ξεπέρασε κατά 137% το χρόνο, ενώ στην ώρα τους ολοκλήρωσαν τις ομιλίες Δημήτρης Κουτσούμπας και Αλέξης Χαρίτσης. Ως προς τη συνέπεια στο χρόνο ακολούθησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Οι αλλαγές θα συζητηθούν στη Διάσκεψη των Προέδρων την ερχόμενη Πέμπτη ώστε να εφαρμοστούν τη μεθεπόμενη εβδομάδα.

Ο χρονοκόφτης θα ισχύσει στις συζητήσεις των νομοσχεδίων και τον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Θα ακολουθήσει, όπως επεσήμανε ο κ. Κακλαμάνης, η αλλαγή του Κανονισμού για καθολική εφαρμογή του χρονοκόφτη σε όλες τις συνεδριάσεις.

