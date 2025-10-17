search
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όλγα Παναγιωτίδου ΟΛΓΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ

17.10.2025 11:35

Φάμελλος σε ΝΔ: Καταφέρατε να διαλύσετε την αγροτική παραγωγή με την «τέλεια καταιγίδα Made by Mitsotakis»

17.10.2025 11:35
famellos-vouli

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Σωκράτης Φάμελλος καταγγέλλοντας πλήρη κατάρρευση του αγροτικού τομέα, αποτέλεσμα, της ανεπάρκειας, της διαφθοράς και των πολιτικών υπέρ των καρτέλ. 

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στη συζήτηση της επίκαιρης επερώτησης του ΣΥΡΙΖΑ για το αγροτικό μίλησε για την «τέλεια καταιγίδα- Made by Mitsotakis”», υποστηρίζοντας πως σε έξι χρόνια διακυβέρνησης η ΝΔ διέλυσε την ελληνική αγροτική παραγωγή, εγκατέλειψε την ύπαιθρο και οδήγησε κοινωνικό και οικονομικό αφανισμό χιλιάδες οικογένειες. «Σε όποιο χωριό και αν πας, ακούς μία λέξη: Καταστρεφόμαστε», τόνισε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας την κατάσταση των μικρών και μεσαίων παραγωγών, των κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και αλιέων.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ απαρίθμησε δέκα μεγάλες πληγές που βιώνει ο αγροτικός κόσμος εξαιτίας, όπως είπε, των πολιτικών επιλογών της κυβέρνησης:

  1. Ακρίβεια σε ρεύμα, πετρέλαιο και αγροεφόδια, με υπερκέρδη για τα καρτέλ.
  2. Έλλειψη εργατών γης λόγω ξενοφοβικής πολιτικής.
  3. Απουσία χρηματοδότησης και ρύθμισης αγροτικών χρεών.
  4. Καθυστέρηση εγγειοβελτιωτικών έργων και ιδιωτικοποίηση της άρδευσης.
  5. Μηδενική στρατηγική για τον πρωτογενή τομέα.
  6. Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ – «οι γαλάζιες ακρίδες έκλεψαν πάνω από 1 δισ. ευρώ ενισχύσεις».
  7. Καθυστέρηση πληρωμών και επιτήρηση του ΟΠΕΚΕΠΕ από την Ε.Ε.
  8. Αδιαφάνεια στις αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ – «οι ημέτεροι αποζημιώνονται, οι υπόλοιποι περιμένουν».
  9. Σκάνδαλο στα βιολογικά προϊόντα με ψεύτικες βεβαιώσεις.
  10. Εξάπλωση ζωονόσων (ευλογιά αιγοπροβάτων) χωρίς μέτρα προστασίας.

Ο Φάμελλος μίλησε για «μεθοδευμένη λεηλασία του δημόσιου χρήματος», κατηγορώντας προσωπικά τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι κάλυψε πολιτικά τα σκάνδαλα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, απαγόρευσε την προκαταρκτική επιτροπή στη Βουλή, ενώ φιμώνει κάθε θεσμό που ελέγχει την εξουσία. «Οι αγρότες έγιναν τα θύματα ενός πλιάτσικου. Χιλιάδες χωρίς ευρώ στην τσέπη, ενώ οι γαλάζιες ακρίδες πλούτιζαν με τις πλάτες της κυβέρνησης», υπογράμμισε.

Αναφορικά με την ευλογιά των αιγοπροβάτων, υποστήριξε πως η κατάσταση ξέφυγε στον Έβρο λόγω των ελλιπών μέτρων βιοασφάλειας και ελέγχου, για τα οποία ευθύνεται η κυβέρνηση, που έχει αδυνατίσει τις υπηρεσίες και δεν κάνει προσλήψεις κτηνιάτρων  και στελεχών γιατί όλα τα έχουν αναθέσει στον ιδιωτικό τομέα.

