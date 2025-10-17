Θύελλα στον κάμπο: «Στα κάγκελα» οι αγρότες για τις επιδοτήσεις, «στα σχοινιά» κυβέρνηση και βουλευτές

Αργά το μεσημέρι της Πέμπτης, περίπου 24 ώρες μετά τη θυελλώδη συνάντησή του με βουλευτές της ΝΔ για το θέμα των αγροτικών επιδοτήσεων, κυκλοφόρησε η πληροφορία ότι ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, τελούσε υπό παραίτηση.

Σε χρόνο… dt ο υπουργός και το Μαξίμου διέψευσαν κατηγορηματικά τις πληροφορίες ως fake news, με τον Κ. Τσιάρα να γράφει στο Facebook ότι «δεν λιγοψύχησα ποτέ μπροστά στις μεγάλες μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη ο τόπος και φυσικά ουδέποτε υπέβαλα την παραίτησή μου. […] Η αξιοπιστία αυτών των σεναρίων που διακινούνται χαρακτηρίζουν αποκλειστικά τους εμπνευστές τους και όσους πρόθυμα τα υπηρετούν».

Ωστόσο, όπως επισημαίνουν κυβερνητικές πηγές, το περιστατικό είναι ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατεί σε κυβέρνηση και κόμμα για το γεγονός ότι οι πληρωμές των αγροτικών επιδοτήσεων έχουν αργήσει δραματικά και ότι, κατά τα φαινόμενα, αγρότες και κτηνοτρόφοι δεν πρόκειται να δουν το χρώμα του χρήματος πριν τον Νοέμβριο, παρά το γεγονός ότι το υπουργείο προχώρησε σε καταβολές ύψους 60 εκατ. ευρώ, οι οποίες, όμως, αφορούσαν προηγούμενα χρόνια.

Όπως έγραψε και το topontiki.gr, στους βουλευτές αγροτικών νομών επικρατεί μεγάλη αναστάτωση, καθώς οι αγρότες και κτηνοτρόφοι ψηφοφόροι τους είναι κυριολεκτικά «στα κάγκελα», κατηγορώντας την κυβέρνηση ως υπαίτια για τη μεγάλη καθυστέρηση στις πληρωμές των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων, αλλά και για τους χειρισμούς της για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και απειλώντας με κινητοποιήσεις και μπλόκα, αλλά και με «μαύρισμα» στις εκλογές (οι αγρότες σε ποσοστό 48% είχαν στηρίξει ΝΔ το 2023).

Ενδεικτικές της κατάστασης που επικρατεί στον αγροτικό κόσμο ήταν οι δηλώσεις στον ρ/σ Παραπολιτικά FM του προέδρου του Αγροτικού Συλλόγου Καρδίτσας, Κωνσταντίνου Τζέλλα, ο οποίος είπε ότι «η κυβέρνηση δεν έκανε καλά τη δουλειά της και φτάσαμε σε αυτό το σημείο, να μην μας πληρώνουν και αυτό που κάνει τώρα και ξεκινάει δήθεν να πληρώνει, αυτό το κάνει μόνο και μόνο γιατί φοβάται την αντίδραση του κόσμου. Μας κοροϊδεύει, πάμε από βδομάδα σε βδομάδα, βάζει κάποια χρήματα σε λίγους».

Ο Κ. Τζέλλας ισχυρίστηκε, μάλιστα, ότι «όταν ανακαλύφθηκε ότι δήλωναν χωράφια στο Γράμμο, στο Βίτσι και στα Σκόπια και παίρναν επιδοτήσεις, επενέβη τότε Εισαγγελέας – η ίδια κυβέρνηση ήταν – και προσπάθησε να τα κουκουλώσει όσο μπορούσε. Να δούμε ποιος ήταν υπουργός Δικαιοσύνης τότε και τι γινόταν γιατί είναι δικά τους άτομα», και ξεκαθάρισε ότι ««αυτή τη στιγμή ο κόσμος είναι οργισμένος και απογοητευμένος, ότι θα υπάρχουν μεγάλες κινητοποιήσεις και με την μορφή των μπλόκων, θα υπάρχουν».

Ταυτόχρονα, ήδη βουλευτές της ΝΔ, όπως ο Ανδρέας Κατσανιώτης, έχουν αμφισβητήσει ανοιχτά και δημόσια την αποτελεσματικότητα της απόφασης της κυβέρνησης για ενσωμάτωση του «αμαρτωλού» ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, λέγοντας ότι σε αντίθεση με τον οργανισμό, ο οποίος είχε ως μοναδική αποστολή τις πληρωμές, η Αρχή είναι πολύ πιο δυσκίνητη στις διαδικασίες της, με αποτέλεσμα να αυξάνεται σημαντικά ο χρόνος που απαιτείται μέχρι την εκταμίευση των χρημάτων των επιδοτήσεων.

Πάντως, το κλίμα που μεταδίδεται από την κυβέρνηση είναι ότι, ναι, μεν, γίνονται προσπάθειες να δοθούν χρήματα στους δικαιούχους αγρότες και κτηνοτρόφους, αλλά οι έλεγχοι της ΕΕ είναι ασφυκτικοί – το πρόσφατο… πέρασμα της OLAF, της υπηρεσίας καταπολέμησης της διαφθοράς, από τον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ενδεικτικό – και χωρίς το «πράσινο φως» των Βρυξελλών δεν πρόκειται να δοθεί ούτε σεντ, καθώς τα όργανα της Ένωσης.

Στην ουσία, η Αθήνα παραδέχεται ότι οι Βρυξέλλες δεν έχουν καμία εμπιστοσύνη και ότι η κάθε πληρωμή θα περνά από… ψιλή κρησάρα, με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό για τις αγροτικές εργασίες, αλλά και για τους κτηνοτρόφους, οι οποίοι υποχρεώνονται να θανατώνουν τα ζώα τους λόγω της ευλογιάς των αιγοπροβάτων (η οποία, μάλιστα, επεκτείνεται διαρκώς στη χώρα), αλλά δεν βλέπουν αποζημιώσεις – τουλάχιστον σε εύλογο χρονικό διάστημα.

