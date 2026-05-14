Στις εσωτερικές συνεδριάσεις του ΠΑΣΟΚ, η λέξη που ακούγεται πιο συχνά τις τελευταίες μέρες δεν είναι ούτε «ΟΠΕΚΕΠΕ», ούτε «υποκλοπές». Είναι «Τσίπρας».

Και πίσω από αυτή τη λέξη κρύβεται ένας φόβος που έχει αρχίσει να διαπερνά το σύνολο των γραμμών της Χαριλάου Τρικούπη. Ο φόβος ότι το υπό ίδρυση κόμμα του πρώην πρωθυπουργού μπορεί να αρπάξει τη δεύτερη θέση και να στείλει το ΠΑΣΟΚ ξανά στην εσωστρέφεια. Από αυτόν τον φόβο εκπορεύεται και η εκρηκτική, πολυφωνική, ασυντόνιστη αντίδραση κατά των δημοσκοπικών εταιρειών.

Όποιος παρακολουθεί προσεκτικά τις πολιτικές εκπομπές τις τελευταίες μέρες διαπιστώνει εύκολα πως υπάρχουν τουλάχιστον τρεις διαφορετικές ρητορικές μέσα στο ΠΑΣΟΚ απέναντι στις δημοσκοπήσεις. Η πρώτη είναι η σκληρή, μετωπική. Την εκπροσωπεί ο υπεύθυνος Επικοινωνίας Οργανωτικού Σχεδιασμού Αλέξανδρος Αλεξανδράκης, που μίλησε σε αναρτήσεις του για «μεγάλη απάτη» και κατηγόρησε τις εταιρείες ότι έχουν γίνει «όργανα αναξιοπιστίας», στο πλαίσιο μιας «χειραγώγησης της κοινής γνώμης με στόχο την παραμονή του Μητσοτάκη στην εξουσία».

Στην ίδια γραμμή τοποθετείται ο πρώην βουλευτής Θανάσης Γκλαβίνας, ο Παναγιώτης Δουδωνής και ένας ευρύτερος κύκλος στελεχών που, σύμφωνα με την ανάρτηση του Στράτου Φαναρά της Metron Analysis, αποκάλεσαν «απατεώνες» όσους κάνουν αναγωγή ψήφου. Η ανάρτηση Φαναρά με την προειδοποίηση πως «το ότι γλίτωσαν τις αγωγές την τελευταία στιγμή ας μην το πάρουν ως βεβαιότητα για το μέλλον», αποτυπώνει με τρόπο θεσμικά εκρηκτικό την κατάσταση. Ο Ζαχαρίας Ζούπης από την Opinion Poll επιβεβαίωσε στο Liberal ότι «αυτή η αμφισβήτηση γίνεται συστηματικά από στελέχη του ΠΑΣΟΚ», μιλώντας για οργανωμένη προσπάθεια καλλιέργειας κλίματος αναξιοπιστίας.

Η δεύτερη ρητορική είναι η γραμμή του ίδιου του Νίκου Ανδρουλάκη, που δεν αποκαλεί δημοσίως απατεώνες τους δημοσκόπους, αλλά αμφισβητεί επιλεκτικά τα δημοσιεύματα που τον βλάπτουν. Όταν εμφανίστηκε δημοσίευμα για κρυφή δημοσκόπηση που έδειχνε το κόμμα Τσίπρα στο 20%, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μίλησε για «δείγμα παρακμής», ρωτώντας τους δημοσιογράφους ποια εταιρεία έκανε τη μέτρηση και αξιώνοντας ένα «πλαίσιο λειτουργίας».

Η τρίτη ρητορική είναι η αμυντική-ερμηνευτική. Την κρατά ο εκπρόσωπος Τύπου Κώστας Τσουκαλάς, που δεν επιτίθεται στις εταιρείες αλλά υιοθετεί το δόγμα της «χαμένης ψήφου» και της «εσωστρέφειας». Πάνω σε αυτό το ασυντόνιστο και πολυφωνικό σώμα ήρθε χθες η παρέμβαση της Άννας Διαμαντοπούλου στους «Αταίριαστους» του ΣΚΑΪ, λειτουργώντας ως πραγματικό φρένο. «Δεν θα μπούμε σε πόλεμο με τις δημοσκοπικές εταιρείες», ξεκαθάρισε η υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού, προσθέτοντας ότι «κακώς συγχέονται ατομικές τοποθετήσεις στελεχών» με τη γραμμή του κόμματος. Η Διαμαντοπούλου, που εκφράζει τη μετριοπαθή κεντρώα πτέρυγα, ουσιαστικά αδειάζει την επικοινωνιακή στρατηγική του Αλεξανδράκη και των επιθετικών στελεχών, στέλνοντας μήνυμα ότι η σύγκρουση με τους δημοσκόπους είναι όχι απλώς ζημιογόνα αλλά και θεσμικά παράταιρη για ένα κόμμα που διεκδικεί κυβερνητική εξουσία.

Πίσω από όλη αυτή τη φασαρία βρίσκεται μια ψυχρή αριθμητική. Η Interview στις 12 Μαΐου έδειξε ΝΔ 26,8%, κόμμα Τσίπρα 13,7%, ΠΑΣΟΚ 13,2%. Είναι η πρώτη δημόσια μέτρηση που τοποθετεί τη Χαριλάου Τρικούπη τρίτη, και αυτό λειτουργεί σιωπηρά ως σειρήνα συναγερμού. Ο Παύλος Γερουλάνος έχει μιλήσει για βελόνα που «δεν κουνιέται». Ο Χάρης Δούκας ασκεί ολοένα και πιο ευθεία κριτική στις αποφάσεις της ηγεσίας. Στο Πολιτικό Συμβούλιο η Έφη Χαλάτση, στέλεχος της πλευράς Γερουλάνου, εξέφρασε διαφωνίες για τη γραμμή της διεύρυνσης και πάγωσε την είσοδο Τζάγκρη στο ΠΑΣΟΚ. Η αποχώρηση του Χάρη Καστανίδη προκάλεσε μια πρόσκαιρη πληγή. Η εσωκομματική «αντιπολίτευση» δεν συγκρούεται μετωπικά με τον πρόεδρο, αλλά τον φθείρει σιωπηλά με εργαλείο τη δημοσκοπική στασιμότητα.

Ο φόβος της τρίτης θέσης δεν είναι απλώς αριθμητικός. Είναι υπαρξιακός. Αν ο Τσίπρας προσπεράσει το ΠΑΣΟΚ, ακόμη και κατά μία μονάδα στις επόμενες μετρήσεις, η αφήγηση της «χρήσιμης ψήφου» που χτίζει η Χαριλάου Τρικούπη γκρεμίζεται. Ένα κομμάτι ψηφοφόρων της κεντροαριστεράς θα πάει με αυτόν που μπορεί να εμφανιστεί ως ο πραγματικός αντίπαλος απέναντι στην κυριαρχία Μητσοτάκη. Ένα άλλο κομμάτι κέντρων ψηφοφόρων, που σήμερα βρίσκονται στο ΠΑΣΟΚ αλλά δεν θέλουν με τίποτα την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα, είναι πολύ εύκολο να φανταστεί κανείς τι θα επιλέξουν στο δίλημμα Μητσοτάκης ή Τσίπρας.

Γι’ αυτό η Χαριλάου Τρικούπη πυροβολεί τους αγγελιοφόρους. Επειδή το μήνυμα που μεταφέρουν δεν είναι μόνο επικοινωνιακά δυσάρεστο. Είναι πολιτικά πολύ επικίνδυνο. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση πολλαπλασιάζει τις επιθέσεις κατά του ΠΑΣΟΚ, απαντώντας με αυτό τον τρόπο στις επιθέσεις που το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης είχε εξαπολύσει τις προηγούμενες μέρες εναντίον του πρωθυπουργού και υψηλόβαθμων κυβερνητικών στελεχών. Και σε αυτό το νέο κύκλο επιθέσεων μπαίνει μπροστά και ο Άδωνις Γεωργιάδης που γνωρίζει καλά αυτό το παιχνίδι

Οι καταγγελίες που έκανε σήμερα ο υπουργός Υγείας για ακίνητο που νοίκιασε το ελληνικό Δημόσιο από τον κ. Ανδρουλάκη πριν το πρώτο Μνημόνιο και για τα χρήματα που λαμβάνει από αυτό το ενοίκιο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, είναι ένα δείγμα του πόσο θα οξυνθούν οι σχέσεις των δύο κομμάτων και την σφοδρότητα με την οποία η κυβέρνηση θα πυροβολεί πολιτικά το ΠΑΣΟΚ το επόμενο διάστημα, θεωρώντας ότι βρίσκεται ξανά σε μια δυσμενή πολιτικά θέση τόσο λόγω της επανεμφάνισης Τσίπρα όσο και λόγω των εσωκομματικών αναταράξεων που θα προκαλέσει αυτή.

