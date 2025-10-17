Γερμανικό ΟΚ για πώληση 40 Eurofighter στην Τουρκία: Πώς η συνεργασία Βερολίνου – Άγκυρας προβληματίζει την Αθήνα  

Με ιδιαίτερη προσοχή και αυξανόμενο προβληματισμό παρακολουθεί η Αθήνα την όλο και στενότερη συνεργασία Βερολίνο και Άγκυρας στον τομέα των εξοπλισμών και της άμυνας, σε μια στιγμή, κατά την οποία η ΕΕ μέσω του χρηματοδοτικού εργαλείου SAFE ύψους 150 δισ. ευρώ ετοιμάζεται για μεγάλες επενδύσεις και διακρατικές συνεργασίας για τον επανεξοπλισμό των μελών της.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του γερμανικού τύπου, η κυβέρνηση του Βερολίνου – μετά από αρκετά μπρος-πίσω – άναψε το «πράσινο φως» για την πώληση 40 μαχητικών Eurofighter Typhoon στην Τουρκία, τα οποία κατασκευάζει κοινοπραξία στην οποία συμμετέχουν η Γερμανία, η Βρετανία, η Ιταλία και η Ισπανία.

Η συμφωνία θεωρείται επιτυχία για την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία, καθώς μέχρι σήμερα η Τουρκία προμηθευόταν μαχητικά αεροσκάφη μόνο από τις ΗΠΑ – πέραν του ότι θα φέρει χρήματα στα ταμεία της κοινοπραξίας και θα ενισχύσει έναν τομέα της αμυντικής βιομηχανίας της Ευρώπης όπου υπάρχει σημαντική υστέρηση έναντι της Αμερικής.

Τα νέα σχετικά με το εξοπλιστικό αυτό πρόγραμμα έρχονται την ώρα που ο Γερμανός ΥΠΕΞ, Γιόχαν Βάντεφουλ, επισκέπτεται την Άγκυρα, όπου και θα συναντηθεί με τον Τούρκο ομόλογό του, Χακάν Φιντάν. Ο Βάντεφουλ, πριν την άφιξή του στην Άγκυρα, έπλεξε το εγκώμιο της Τουρκίας για το ρόλο που έπαιξε στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για την εκεχειρία στη Γάζα και την χαρακτήρισε «στρατηγικό εταίρο» στο ΝΑΤΟ, λέγοντας ότι υπάρχει ευρύ πεδίο διπλωματικής συνεργασίας των δύο χωρών.

Υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα είχε επιχειρήσει να αποτρέψει τη Γερμανία από το να πει το «ναι» στην πώληση στην Τουρκία των Eurofighter Typhoon – τα οποία θα συνοδευτούν από την πώληση και των εξελιγμένων γαλλοβρετανικών πυραύλων αέρος-αέρος Meteor, πάλι παρά τις ενστάσεις της Αθήνας – ωστόσο το Βερολίνο, το οποίο αναζητά με κάθε τρόπο να δώσει ανάσα στη χειμαζώμενη οικονομία της χώρας απέκλεισε κάθε συζήτηση επί του θέματος.

Ωστόσο, ο βασικός προβληματισμός της Αθήνας έγκειται στο γεγονός ότι (και) η Γερμανία επιθυμεί η Τουρκία να συμπεριληφθεί στις τρίτες χώρες (μαζί με Ουκρανία, Βρετανία και Νότια Κορέα) που θα μπορούν να συμμετάσχουν σε κοινά προγράμματα που θα χρηματοδοτούνται από το SAFE. Η Ελλάδα, διά στόματος Κυριάκου Μητσοτάκη, έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει κάτι τέτοιο όσο η Τουρκία την απειλεί με πόλεμο (το διαβόητο casus belli για τα 12 μίλια), έχοντας ως συμμάχους της εντός ΕΕ Κύπρο και Γαλλία.

Όπως είχε γράψει το topontiki.gr, οι πληροφορίες ανέφεραν ότι κατά την αναβληθείσα επίσκεψή του στην Αθήνα, όπου θα συναντιόταν με τον Γιώργο Γεραπετρίτη, ο Βάντεφουλ θα ασκούσε πιέσεις, προκειμένου η Ελλάδα να κάνει πίσω και να αποδεχθεί την, ας πούμε, «κανονική» συμμετοχή στα προγράμματα που θα χρηματοδοτήσει το SAFE. Παράλληλα, φαίνεται ότι και οι Σκανδιναβοί τάσσονται υπέρ της τουρκικής συμμετοχής, επικαλούμενοι την ανεπτυγμένη αμυντική βιομηχανία της χώρας.

Όλα αυτά προβληματίζουν σοβαρά την Αθήνα η οποία είναι… με το όπλο παρά πόδα, καθώς δεν αποκλείεται να επιχειρηθεί η διά της πλαγίας συμμετοχή της Τουρκίας σε προγράμματα χρηματοδοτούμενα από το SAFE (π.χ. μέσω ευρωπαϊκών εταιρειών που ανήκουν σε τουρκικές αμυντικές επιχειρήσεις) ή – ακόμα χειρότερα – να αμφισβητηθεί η αρχή της ομοφωνίας και να επιχειρηθεί να περάσουν διάφορα πράγματα μέσα από ειδικές πλειοψηφίες. Σημειώνεται ότι και ο γ.γ. του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, φέρεται να έχει ταχθεί υπέρ της συμμετοχής της Τουρκίας σε έργα του SAFE.

Εν αναμονή, λοιπόν, της νέας ημερομηνίας για την επίσκεψη Βάντεφουλ στην Αθήνα, η κυβέρνηση προετοιμάζει τις… άμυνές της, διακηρύττοντας ότι όσο υφίσταται ζήτημα casus belli, η Τουρκία δεν θα περάσει ούτε… απέξω από το SAFE, αλλά και αναγνωρίζοντας ότι δεν μπορεί να επηρεάσει την αμυντική πολιτική άλλων χωρών – μελών της ΕΕ, όπως αποδεικνύεται με την υπόθεση των Eurofighter.

