Άνδρας έπεσε από τον τον 24ο όροφο του Πύργου Απόλλων στους Αμπελοκήπους – Δεύτερη αυτοκτονία στον ίδιο χώρο

Συναγερμός στις αρχές καθώς ένας άνδρας έπεσε από τον 24ο όροφο του Πύργου Αθηνών στους Αμπελόκηπους.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες πρόκειται για άνδρα, ηλικίας 44 ετών, ο οποίος βρέθηκε στο κενό και σκοτώθηκε ακαριαία. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας, ενώ έπινε τον καφέ του, χτύπησε το τηλέφωνό του και μόλις ολοκλήρωσε τη συνομιλία, πέρασε μέσα από τη τζαμαρία και έπεσε στο κενό για να σκοτωθεί.

Στον 24ο όροφο βρίσκεται το εστιατόριο Deos όπου τον περασμένο Μάιο ένα ακόμη άτομο, 25 ετών είχε αυτοκτονήσει. Ηταν το βράδυ της 19ης Μαϊου όταν ενώ διασκέδαζε, είχε δεχτεί επίσης ένα τηλεφώνημα που τον είχε ταράξει και πήδηξε στο κενό βάζοντας τέλος στη ζωή του.

