search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.10.2025 15:33
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

17.10.2025 14:18

Άνδρας έπεσε από τον τον 24ο όροφο του Πύργου Απόλλων στους Αμπελοκήπους – Δεύτερη αυτοκτονία στον ίδιο χώρο

17.10.2025 14:18
deos

Συναγερμός στις αρχές καθώς ένας άνδρας έπεσε από τον 24ο όροφο του Πύργου Αθηνών στους Αμπελόκηπους.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες πρόκειται για άνδρα, ηλικίας 44 ετών, ο οποίος βρέθηκε στο κενό και σκοτώθηκε ακαριαία. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας, ενώ έπινε τον καφέ του, χτύπησε το τηλέφωνό του και μόλις ολοκλήρωσε τη συνομιλία, πέρασε μέσα από τη τζαμαρία και έπεσε στο κενό για να σκοτωθεί.

Στον 24ο όροφο βρίσκεται το εστιατόριο Deos όπου τον περασμένο Μάιο ένα ακόμη άτομο, 25 ετών είχε αυτοκτονήσει. Ηταν το βράδυ της 19ης Μαϊου όταν ενώ διασκέδαζε, είχε δεχτεί επίσης ένα τηλεφώνημα που τον είχε ταράξει και πήδηξε στο κενό βάζοντας τέλος στη ζωή του.

Διαβάστε επίσης:

Γρηγόρης Αρναούτογλου: Αυτόπτης μάρτυρας σε σοκαριστικό ατύχημα στο Σύνταγμα – Η στιγμή που καλεί ασθενοφόρο (Video)

Φοινικούντα: Τι έδειξε η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου του ανιψιού – Στα «σκαριά» αναπαράσταση για να χυθεί φως στο έγκλημα

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 21χρονος που καταζητείται στις ΗΠΑ για παιδική πορνογραφία και εκμετάλλευση ανηλίκων – Η φρικτή δράση της εγκληματικής οργάνωσης

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
trump-mikrofona
MEDIA

Ο Ντόναλντ Τραμπ ξανακάνει αγωγή στους New York Times

lawrence_pattinson_new
ΣΙΝΕΜΑ

Όταν η Jennifer Lawrence χόρεψε γυμνή με τον Robert Pattinson

velopoulos_kyriazidis_1710_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επικρίνουν (ορθώς) τον Βελόπουλο και αποδέχονται τον Κυριαζίδη – Η υποκρισία της ΝΔ (videos)

dwrea-organwn
ΥΓΕΙΑ

ΕΟΜ: Το SMS που «εκτόξευσε» τον αριθμό των δωρητών οργάνων και ιστών- 15.000 εγγραφές μέσα σε 10 μέρες

advertorial-
ADVERTORIAL

ΑΕΚ-ΠΑΟΚ: Το ντέρμπι των «Δικεφάλων» έρχεται στην COSMOTE TV

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Σεισμός 4,1 Ρίχτερ νότια του Καστελόριζου - Media
ΕΛΛΑΔΑ

Αδιανόητο: Ο δήμαρχος του Καστελόριζου αναγκάστηκε να πάει στην Τουρκία για ιατρική εξέταση – Η απάντηση στους επικριτές του

xaris doukas 665- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δούκας: Βαριές καταγγελίες για κυβερνητικές πιέσεις να εκποιηθούν παρανόμως ακίνητα του Γηροκομείου - Τι είπε για τον Άγνωστο Στρατιώτη

bruce-willis-new
LIFESTYLE

Μπρους Γουίλις: «Οι κόρες του θρηνούν, τους λείπει πολύ ο πατέρας τους» λέει η σύζυγός του

radio_arvyla_new
MEDIA

ANT1: Ακόμα δεν άρχισαν οι «Ράδιο Αρβύλα» και το ‘καναν το σατιρικό «θαύμα» τους - Έδωσαν ημερομηνία πρεμιέρας (video)

tsiaras – tsipras – germanos – new
ΚΑΛΧΑΣ

Παροχή έκπληξη από Μητσοτάκη, η υπονόμευση του Τσιάρα, το σχέδιο Τσίπρα και η αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ, φάουλ από στελέχη του ΤΑΙΠΕΔ και ο Γερμανός   

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.10.2025 15:32
trump-mikrofona
MEDIA

Ο Ντόναλντ Τραμπ ξανακάνει αγωγή στους New York Times

lawrence_pattinson_new
ΣΙΝΕΜΑ

Όταν η Jennifer Lawrence χόρεψε γυμνή με τον Robert Pattinson

velopoulos_kyriazidis_1710_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επικρίνουν (ορθώς) τον Βελόπουλο και αποδέχονται τον Κυριαζίδη – Η υποκρισία της ΝΔ (videos)

1 / 3