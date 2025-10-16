search
ΠΕΜΠΤΗ 16.10.2025 20:51
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.10.2025 18:56

Μαρινάκης για Άγνωστο Στρατιώτη: Δε θα σβήσουμε τα ονόματα των θυμάτων των Τεμπών – Καμία νέα αναγραφή μετά την τροπολογία

16.10.2025 18:56
syntagma_tempi_new

Η κυβέρνηση δε σκοπεύει να σβήσει τα ονόματα των 57 θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, που είναι γραμμένα στην πλατεία μπροστά από τον Άγνωστο Στρατιώτη, ξεκαθάρισε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, αφήνοντας το εν λόγω «έργο» στο… χρόνο.  

Μιλώντας στον Real Fm ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για την υπό κατάθεση τροπολογία σε σχέση με το μνημείο, και ξεκαθάρισε ότι «Δε θα επιτρέπεται από την ψήφιση της τροπολογίας και μετά καμία νέα αναγραφή ονομάτων, κανένα σπρέι, κανένα πανό».

Μαρινάκης: Ούτε σπρέι, ούτε εκδηλώσεις, ούτε νέες αναγραφές ονομάτων, μετά την ψήφιση της τροπολογίας για τον Άγνωστο Στρατιώτη

Συγκεκριμένα, ο Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση δε θα κάνει καμία κίνηση ώστε να δώσει «την αφορμή που ψάχνει η αντιπολίτευση και οι γνωστοί άγνωστοι, δήθεν αλληλέγγυοι, που εργαλειοποιούν τα πάντα για να πολώσουν την κοινωνία», εννοώντας, προφανώς, ότι δεν προτίθενται να σβήσουν τα ονόματα των 57 θυμάτων.

«Το λέω για να είμαι σαφής: Από τη στιγμή της ψήφισης της τροπολογίας και μετά δε θα επιτρέπεται καμία δραστηριότητα στο σημείο το οποίο θα περιγράφεται στη συγκεκριμένη νομοθετική διάταξη. Από εκείνο το σημείο και μετά, ούτε νέα σπρέι, ούτε νέες τέτοιες εκδηλώσεις, ούτε νέες αναγραφές ονομάτων. Δε θα επιτρέπεται από το σημείο της ψήφισης τροπολογίας και μετά κανένας να αλλοιώνει αυτό το ιερό σημείο, το οποίο δεν ανήκει ούτε στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ούτε στην κυβέρνηση», ξεκαθάρισε.

«Δε θα επιτρέπεται από την ψήφιση της τροπολογίας και μετά καμία νέα αναγραφή ονομάτων, κανένα σπρέι, κανένα πανό. Αυτά που υπάρχουν δε θα πάμε να τα σβήσουμε την επόμενη στιγμή. Θα μείνουν, όσο μείνουν, με το χρόνο», συμπλήρωσε αναφορικά με τα ονόματα της τραγωδίας των Τεμπών, εξηγώντας ότι «Δε θέλουμε να κάνουμε κάποια “επιθετική” ενέργεια. Εμείς δε θέλουμε να παίξουμε το παιχνίδι που θέλουν κάποιοι να παίξουν, της πόλωσης και του διχασμού από την αντιπολίτευση».

«Δεν έχει αυτή τη στιγμή ιδιαίτερη αξία να πάει κάποιος να κάνει μία κίνηση για κάτι το οποίο είναι γραμμένο σε αυτό το σημείο με σπρέι και θα μείνει, όσο μείνει. Η μνήμη των νεκρών στα Τέμπη θα είναι για πάντοτε αναλλοίωτη. Η δικαιοσύνη στα Τέμπη δε θα έρθει με κανένα σπρέι. Η δικαιοσύνη στα Τέμπη θα έρθει στο δικαστήριο, με την απόδοση ευθυνών σε όσους έχουν πραγματικά ευθύνη και θα αποδοθεί μόνο από τους δικαστές και όχι από αυτόκλητους δικαστές τους οποίους παριστάνει ένα μέρος του πολιτικού συστήματος», υπογράμμισε ακόμη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη δεν έχει καμία σχέση με κανένα άλλο γεγονός, με καμία διαδήλωση, με κανένα τραγικό δυστύχημα, με τίποτα. Είναι ένα ένας ιερός χώρος αφιερωμένος στους ήρωες του έθνους. Άρα δεν θα επιτρέπεται τίποτα, ούτε σπρέι, ούτε ονόματα από εκείνο το σημείο και μετά που θα ψηφιστεί η τροπολογία», ανέφερε ακόμη, κλείνοντας.

Διαβάστε επίσης:

Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Ουραγός στο διεθνές πεδίο η Ελλάδα» – Σκληρή κριτική για ΟΠΕΚΕΠΕ, Άγνωστο Στρατιώτη και Τέμπη

Φάμελλος: Η κυβέρνηση καταφεύγει στα ψέματα και στην παραπλάνηση και για την εξωτερική πολιτική

Στο 1,10 η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης για το 2025: «Mικρή νίκη στη μάχη κατά της ακρίβειας», λέει ο Μητσοτάκης

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
xaritsis – zoi – androulakis – new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το… πηγαδάκι Ανδρουλάκη – Κωνσταντοπούλου – Χαρίτση στη Βουλή

kairos vroxi 776- new
ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία προ των πυλών – Πού θα χτυπήσει, σε ποιες περιοχές χρειάζεται προσοχή

trump-putin
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ και Πούτιν έδωσαν ραντεβού στη Βουδαπέστη: Προκαταρκτικές συνομιλίες την επόμενη εβδομάδα

liam payne – kate cassidy – new
LIFESTYLE

Λίαμ Πέιν: Το μήνυμα της συντρόφου του ένα χρόνο μετά τον θάνατό του – «Θα μου λείπεις για όλη μου τη ζωή»

sygkentrosi-palestine
ΕΛΛΑΔΑ

Η ΕΛ.ΑΣ. απαγόρευσε συγκέντρωση για τον ένα χρόνο από τον θάνατο του ηγέτη της Χαμάς

Δείτε όλες τις ειδήσεις
bruce-willis-new
LIFESTYLE

Μπρους Γουίλις: «Οι κόρες του θρηνούν, τους λείπει πολύ ο πατέρας τους» λέει η σύζυγός του

ERIETTA_KOURKOULOU
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου για το πρότυπο κέντρο τοκετού που δημιούργησε: Πάμε να βάλουμε ερωτηματικό σε ένα σύστημα πολύ δυνατό στην Ελλάδα

panos-routsi
ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: Πήρε εξιτήριο από τον «Ευαγγελισμό», «πρέπει να ξεκουραστεί πλήρως»

pelvic_fracture_new
ΥΓΕΙΑ

Κάταγμα ισχίου: Χρήσιμες συμβουλές για ασφάλεια στο μπάνιο

syntaxiouxoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανάσα για τους συνταξιούχους η πώληση της ψιλής κυριότητας των ακινήτων

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 16.10.2025 20:48
xaritsis – zoi – androulakis – new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το… πηγαδάκι Ανδρουλάκη – Κωνσταντοπούλου – Χαρίτση στη Βουλή

kairos vroxi 776- new
ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία προ των πυλών – Πού θα χτυπήσει, σε ποιες περιοχές χρειάζεται προσοχή

trump-putin
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ και Πούτιν έδωσαν ραντεβού στη Βουδαπέστη: Προκαταρκτικές συνομιλίες την επόμενη εβδομάδα

1 / 3