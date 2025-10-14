Ο Άγνωστος Στρατιώτης, τα ονόματα των Τεμπών και η υπόκλιση Μητσοτάκη

Το υπενθύμισε φίλος της στήλης, ο οποίος, μάλιστα, εξέφρασε και απορία για την όλη συζήτηση που έχει ξεσπάσει μετά την ανάρτηση του πρωθυπουργού σχετικά με το πέρασμα της ευθύνης για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη στο υπουργείο Άμυνας.

Όπως έχει αναφερθεί και στο topontiki.gr, ένα ερώτημα που σχετίζεται με αυτή την κυβερνητική πρωτοβουλία αφορά και στα ονόματα των 57 νεκρών της τραγωδίας των Τεμπών που είναι γραμμένα στην πλατεία, μπροστά από το μνημείο και στο αν, στο πλαίσιο των νέων αρμοδιοτήτων του, το υπουργείο Άμυνας προχωρήσει στο σβήσιμό τους.

Όπως, λοιπόν, είπε ο φίλος αυτός, δεν έχει περάσει και πολύς καιρός από τότε που ο ίδιος ο πρωθυπουργός είχε αποτίσει φόρο τιμής στα θύματα της αδιανόητης τραγωδίας: ήταν στις 13 Μαρτίου, αμέσως μετά την τελευταία ψηφοφορία στη Βουλή για την εκλογή του Κώστα Τασούλα στο αξίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Τότε, ο Κ. Μητσοτάκης, εξερχόμενος από το κτίριο της Βουλής, σταμάτησε μπροστά στα ονόματα και υποκλίθηκε ελαφρά.

Στο πλαίσιο αυτό, τόνισε ο φίλος, μοιάζει σχεδόν αδιανόητο να συζητείται το σβήσιμο των ονομάτων, από τη στιγμή που ο ίδιος ο πρωθυπουργός είχε υποκλιθεί μπροστά τους.

