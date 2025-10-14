search
ΤΡΙΤΗ 14.10.2025 15:47
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.10.2025 15:15

Ο Άγνωστος Στρατιώτης, τα ονόματα των Τεμπών και η υπόκλιση Μητσοτάκη

14.10.2025 15:15
mitsotakis-

Το υπενθύμισε φίλος της στήλης, ο οποίος, μάλιστα, εξέφρασε και απορία για την όλη συζήτηση που έχει ξεσπάσει μετά την ανάρτηση του πρωθυπουργού σχετικά με το πέρασμα της ευθύνης για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη στο υπουργείο Άμυνας.

Όπως έχει αναφερθεί και στο topontiki.gr, ένα ερώτημα που σχετίζεται με αυτή την κυβερνητική πρωτοβουλία αφορά και στα ονόματα των 57 νεκρών της τραγωδίας των Τεμπών που είναι γραμμένα στην πλατεία, μπροστά από το μνημείο και στο αν, στο πλαίσιο των νέων αρμοδιοτήτων του, το υπουργείο Άμυνας προχωρήσει στο σβήσιμό τους.

Όπως, λοιπόν, είπε ο φίλος αυτός, δεν έχει περάσει και πολύς καιρός από τότε που ο ίδιος ο πρωθυπουργός είχε αποτίσει φόρο τιμής στα θύματα της αδιανόητης τραγωδίας: ήταν στις 13 Μαρτίου, αμέσως μετά την τελευταία ψηφοφορία στη Βουλή για την εκλογή του Κώστα Τασούλα στο αξίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Τότε, ο Κ. Μητσοτάκης, εξερχόμενος από το κτίριο της Βουλής, σταμάτησε μπροστά στα ονόματα και υποκλίθηκε ελαφρά.

Στο πλαίσιο αυτό, τόνισε ο φίλος, μοιάζει σχεδόν αδιανόητο να συζητείται το σβήσιμο των ονομάτων, από τη στιγμή που ο ίδιος ο πρωθυπουργός είχε υποκλιθεί μπροστά τους.

Διαβάστε επίσης

Η (μη) συνεννόηση Μαξίμου με υπουργείο Άμυνας για τον Άγνωστο Στρατιώτη

Γερμανική δοκιμασία και για τον Πλεύρη – Εκεί που δεν χωράνε… κορώνες

Ο Βορίδης, ο Βάρρας και το… memo

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
foinikounta-5345
ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Τα κενά στην εκδοχή του 22χρονου και η εμπλοκή τρίτου προσώπου πίσω από τη διπλή δολοφονία

doukas_1410-1920-1080_NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δήμος Αθηναίων: Διεθνές συνέδριο για τον περιορισμό της ολιγαρχίας – Δούκας: «Η απάντηση βρίσκεται στην ενίσχυση της Δημοκρατίας» (photos)

trump netaniaxou 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ έπεισε τον Νετανιάχου να δεχθεί τη  συμφωνία – Μπορεί όμως να τον πιέσει να την τηρήσει;

ELLADA KYPROS FOTO2
ΥΓΕΙΑ

Συνεργασία Ελλάδος – Κύπρου για θέματα Ιατρικού Τουρισμού

Nikos Dendias
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στις ΗΠΑ ο Νίκος Δένδιας, σειρά επισκέψεων και συναντήσεων

Δείτε όλες τις ειδήσεις
matsouka
LIFESTYLE

Δήμητρα Ματσούκα: «Μου κάνει εντύπωση που σε αυτή την εποχή, η πλάτη μου έκανε αυτούς τους τίτλους»

syntaxiouxoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανάσα για τους συνταξιούχους η πώληση της ψιλής κυριότητας των ακινήτων

antonios_kivotos
ΕΛΛΑΔΑ

Κιβωτός του κόσμου: Παραιτήθηκαν και οι τρεις συνήγοροι υπεράσπισης του πατέρα Αντωνίου

touni_alexandrou_alexandraki
LIFESTYLE

Αλεξανδράκη για Αλεξάνδρου: «Ό,τι είχε συμβεί μεταξύ μας ήταν προσωπικό, δεν έχει καμία σχέση με την Ιωάννα»

alvertos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Αλόννησος: Διαμαρτυρία κατά του Πρίγκιπα Αλβέρτου και της ξένης ιδιωτικής διαχείρησης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 14.10.2025 15:47
foinikounta-5345
ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Τα κενά στην εκδοχή του 22χρονου και η εμπλοκή τρίτου προσώπου πίσω από τη διπλή δολοφονία

doukas_1410-1920-1080_NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δήμος Αθηναίων: Διεθνές συνέδριο για τον περιορισμό της ολιγαρχίας – Δούκας: «Η απάντηση βρίσκεται στην ενίσχυση της Δημοκρατίας» (photos)

trump netaniaxou 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ έπεισε τον Νετανιάχου να δεχθεί τη  συμφωνία – Μπορεί όμως να τον πιέσει να την τηρήσει;

1 / 3