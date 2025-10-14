Ο Βορίδης, ο Βάρρας και το… memo

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Η στήλη έχει εδώ και μέρες γράψει ότι ο Μάκης Βορίδης τα «έχει πάρει στο κρανίο» με την κατάθεση του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γρηγόρη Βάρρα στην Εξεταστική Επιτροπή που διερευνά το σκάνδαλο των παράνομων επιδοτήσεων.
Η κατάθεση Βάρρα ήταν ιδιαίτερα επιβαρυντική για τον πρώην υπουργό, ο οποίος θεωρεί ότι:
Το πόσο εκνευρισμένος είναι ο Μ. Βορίδης το αποκάλυψε η «Καθημερίνη»: ο πρώην υπουργός έστειλε μέσω μέιλ ενημερωτικό σημείωμα (memo που λένε…) σε πολλούς βουλευτές της ΝΔ, στο οποίο εξηγούσε τι έκανε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και γιατί ο Βάρρας τον κατηγορεί άδικα.
Μόνο που τέτοιες πρωτοβουλίες αναλαμβάνει αποκλειστικά η Γραμματεία της Κ.Ο. της ΝΔ και όχι απλοί βουλευτές. Αλλά, άντε πες το στον Μ. Βορίδη ο οποίος, όπως προαναφέρθηκε, είναι έξαλλος.
