ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

14.10.2025 09:10

Ο Βορίδης, ο Βάρρας και το… memo

Η στήλη έχει εδώ και μέρες γράψει ότι ο Μάκης Βορίδης τα «έχει πάρει στο κρανίο» με την κατάθεση του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γρηγόρη Βάρρα στην Εξεταστική Επιτροπή που διερευνά το σκάνδαλο των παράνομων επιδοτήσεων.

Η κατάθεση Βάρρα ήταν ιδιαίτερα επιβαρυντική για τον πρώην υπουργό, ο οποίος θεωρεί ότι:

  • Πρώτον, δεν έχει καμία εμπλοκή στο σκάνδαλο και
  • Δεύτερον, ότι… κάτι τρέχει με τον Γ. Βάρρα, ο οποίος, υπενθυμίζεται, αφού παραιτήθηκε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μετακόμισε στο Μαξίμου, ως σύμβουλος του πρωθυπουργού – και εκεί παραμένει ως και σήμερα.

Το πόσο εκνευρισμένος είναι ο Μ. Βορίδης το αποκάλυψε η «Καθημερίνη»: ο πρώην υπουργός έστειλε μέσω μέιλ ενημερωτικό σημείωμα (memo που λένε…) σε πολλούς βουλευτές της ΝΔ, στο οποίο εξηγούσε τι έκανε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και γιατί ο Βάρρας τον κατηγορεί άδικα.

Μόνο που τέτοιες πρωτοβουλίες αναλαμβάνει αποκλειστικά η Γραμματεία της Κ.Ο. της ΝΔ και όχι απλοί βουλευτές. Αλλά, άντε πες το στον Μ. Βορίδη ο οποίος, όπως προαναφέρθηκε, είναι έξαλλος.

