14.10.2025 09:31

Η (μη) συνεννόηση Μαξίμου με υπουργείο Άμυνας για τον Άγνωστο Στρατιώτη

14.10.2025 09:31
Οι εχέφρονες περίμεναν 48 ώρες για να βγάλουν συμπέρασμα. Και τελικά έβγαλαν.

Μιλάμε για το αν υπήρχε συνεννόηση ανάμεσα στο Μαξίμου και το υπουργείο Άμυνας για τη ρύθμιση σχετικά με το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη: Δεν υπήρχε!

Αυτή είναι η αίσθηση που αποπνέουν από το Πεντάγωνο. Επισήμως ο Παύλος Μαρινάκης είπε – λογικό και επόμενο βέβαια – ότι υπήρξε συνεννόηση. Αλλά η σιγή από το υπουργείο δείχνει άλλα.

Άλλωστε, αυτό είναι και το ζουμί στην όλη υπόθεση: Πώς θα πεταχτεί η καυτή πατάτα στον Νίκο Δένδια, ώστε εισπράττει αυτός το όποιο κόστος που έχει η εικόνα του χώρου, που δεν αρέσει στο δεξιό κοινό.

Με την κατάθεση της ρύθμισης και την επιστροφή του Δένδια από τις Ηνωμένες Πολιτείες θα δούμε πολλά…

