Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη: Ενδοκυβερνητική ίντριγκα και βλέμμα προς τη… δεξιά

Για δεύτερη σερί ημέρα το ζήτημα της αρμοδιότητας της προστασίας – σε ευρύτερο επίπεδο – του Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη βρέθηκε στο επίκεντρο της πολιτικής επικαιρότητας και, ταυτόχρονα εντείνεται η αίσθηση ότι πίσω από το όλο ζήτημα κρύβονται ενδοκυβερνητικοί σχεδιασμοί που λίγο έχουν να κάνουν με αυτό καθαυτό το μνημείο.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, αφιέρωσε σημαντικό μέρος της on camera συνομιλίας του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κώστα Τασούλα, στο θέμα αυτό, λέγοντας ότι «το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη έχει ένα πολύ μεγάλο συμβολικό βάρος. Και νομίζω ότι όλοι πρέπει να συμφωνούμε ότι χρήζει μιας διαφορετικής, μιας ξεχωριστής προστασίας. Νομίζω ότι αυτός ακριβώς ήταν και ο σκοπός της πρότασης την οποία έκανα, η οποία σύντομα θα έρθει και προς ψήφιση στη Βουλή, να αναλάβει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας τον καθαρισμό, την ανάδειξη, τη φροντίδα, τη συντήρηση αυτού του πολύ σημαντικού μνημείου, το οποίο είναι ταυτισμένο με την ίδια την ιστορία του έθνους μας».

Ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι «η διαφύλαξη της τάξης παραμένει αποκλειστική αρμοδιότητα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Όλα αυτά θα ξεκαθαριστούν και με τη διάταξη η οποία θα έρθει στη Βουλή. Και θέλω να πιστεύω ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία έσπευσαν πάλι να επενδύσουν σε μία, θα έλεγα, εκτός τόπου και χρόνου “επαναστατική γυμναστική”, θα αντιληφθούν τη σημασία τουλάχιστον να μπορούμε να ομονοούμε στα απολύτως προφανή: να αναδείξουμε και να προστατεύσουμε αυτό το μνημείο και κυρίως να διαφυλάξουμε τον πραγματικό του χαρακτήρα».

Προσέθεσε, δε, ότι «δεν μπορώ να φανταστώ ότι χώρες – όπως η Γαλλία, όπου προστατεύουν την Αψίδα του Θριάμβου – δεν μπορούν να βρουν έναν τρόπο ώστε να προστατεύσουν ταυτόχρονα το δικαίωμα της συνάθροισης, το οποίο είναι απολύτως κατοχυρωμένο, με τη φυσική, θα έλεγα, αναγκαιότητα να αντιμετωπίζουμε διαφορετικά κάποια ιδιαίτερα σημαντικά μνημεία με μεγάλο ιστορικό βάρος», αν και παρενθετικά πρέπει να σημειωθεί ότι μπροστά στην Αψίδα του Θριάμβου έχουν γίνει πάμπολλες διαδηλώσεις – από φοιτητές και μαθητές μέχρι… αγρότες με τρακτέρ.

Αξίζει, πάντως, να σημειωθεί ότι ο Κ. Τασούλας ζήτησε από τον πρωθυπουργό «να δώσετε χρόνο στο διάλογο (σ.σ. για τη νομοθετική ρύθμιση σχετικά τις αρμοδιότητες για τον Άγνωστο Στρατιώτη) και κυρίως να γίνει μια προσπάθεια αυτός ο διάλογος να γίνει όσο γίνεται μακρύτερα από την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα. Όσο πιο αντικειμενικά το βλέπουμε, τόσο πιο ξεκάθαρο θα είναι το πώς όλοι μας θέλουμε να είναι αυτό το μνημείο».

Εν πάση περιπτώσει, όπως είχε σημειώσει ξανά το topontiki.gr, ένα ερώτημα που προκύπτει από το πέρασμα της αρμοδιότητας για τη συντήρηση και καθαρισμό του Μνημείο στο υπουργείο Άμυνας – το οποίο, ειρήσθω εν παρόδω, τηρεί… σιγή ασυρμάτου για το όλο θέμα – είναι αν μέσα στα καθήκοντα αυτά θα περιλαμβάνεται και το σβήσιμο από την πλατεία όπου βρίσκεται ο Άγνωστος Στρατιώτης των ονομάτων των 57 νεκρών της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών, θέμα που φαίνεται ότι απασχολεί την κυβέρνηση.

Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι ερωτηθείς σχετικά, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, δήλωσε ότι «θα πρέπει το Μνημείο να είναι όπως έχει γίνει, άρα δεν μπορούν να υπάρχουν ούτε τα ονόματα. Ο Δήμος Αθηναίων έχει αναλάβει την καθαριότητα, έχει την αρμοδιότητα να καθαρίζει όλους τους χώρους του Συντάγματος και πέριξ της Βουλής», προσθέτοντας ότι «δεν είναι καθόλου έλλειψη σεβασμού στα θύματα των Τεμπών. Ας υπάρξει ένα μνημείο σε οποιοδήποτε σημείο κρίνει ο Δήμος Αθηναίων, αλλά μπροστά από το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη όχι».

Το ζήτημα αυτό ήταν, άλλωστε, που έκανε κάποιους στη «γαλάζια» παράταξη να υποθέσουν ότι το όλο θέμα ανακινείται για να φέρει σε θέση διλήμματος τον υπουργό Άμυνας, Νίκο Δένδια, ο οποίος είχε διαφοροποιηθεί ηχηρά από την κυβερνητική «γραμμή» σχετικά με την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι, ζητώντας την ικανοποίηση όλων των αιτημάτων του πατέρα του Ντένις Ρούτσι, ενός από τα θύματα της τραγωδίας των Τεμπών. Το δίλημμα, έλεγαν οι ίδιοι άνθρωποι είναι απλό: ποιον θα δυσαρεστήσει ο Ν. Δένδιας, τις οικογένειες των θυμάτων του αδιανόητου σιδηροδρομικού δυστυχήματος ή το πιο συντηρητικό κομμάτι των ψηφοφόρων, που έχει ιδιαίτερες ευαισθησίες σε θέματα όπως αυτό του Αγνώστου Στρατιώτη.

Πάντως, ενδεικτική της αμηχανίας που προκαλεί και στη ΝΔ η ανακίνηση του θέματος ήταν η… ντρίπλα που έκανε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, Μακάριος Λαζαρίδης, όταν ρωτήθηκε για το ζήτημα των ονομάτων, καθώς περιορίστηκε να πει ότι «δεν ξέρω εάν για τους γονείς και για την συντριπτική πλειοψηφία των ανθρώπων που έχασαν τους δικούς τους ανθρώπους η σημερινή κατάσταση είναι μια κατάσταση που τους ικανοποιεί». Επίσης, σε ιδιωτικές συζητήσεις τους, κι άλλα στελέχη της ΝΔ θεωρούν ότι ο τρόπος με τον οποίο τέθηκε το όλο ζήτημα δεν ήταν ο πλέον ενδεδειγμένος καθώς προκαλούσε περισσότερα ερωτήματα, απ’ όσα απαντούσε.

Από την πλευρά του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, επιχείρησε να δώσει κάποιες απαντήσεις: ότι η ρύθμιση έρχεται σε συνεννόηση με τα συναρμόδια υπουργεία, ότι δεν υπάρχει θέμα με τον Ν. Δένδια – απέδωσε την όλη συζήτηση στην «πολιτική κουζίνα» -, ότι υπάρχουν «δεκάδες, εκατοντάδες μέρη, μόνο στην Αττική, στο κέντρο των Αθηνών, υπάρχουν χιλιάδες και μην πω και παραπάνω μέρη σε όλη την Ελλάδα, που μπορεί, σύμφωνα με τα όσα προβλέπει ο νόμος και οι διατάξεις για τις πορείες, να διαδηλώσει ο ελληνικός λαός» και ότι η κυβέρνηση έχει «αποφασίσει και εγώ θα πω και με αυτοκριτική του δικού μας πολιτικού χώρου -και αργήσαμε ως πολιτικός χώρος- να συμβαδίσουμε με τις υγιείς επιδιώξεις των νοικοκυραίων, της συντριπτικής πλειονότητας των πολιτών».

Πάντως, ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να ξεκαθαριστεί με τη νομοθετική ρύθμιση αφορά συνολικότερα στον χώρο ευθύνης που θα έχει το υπουργείο Άμυνας για την συντήρηση και προστασία του μνημείου: σε προχθεσινή του ανάρτηση, ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος (ο οποίος σύμφωνα με κάποιες… κακές γλώσσες φέρεται να είναι ο εμπνευστής της πρωτοβουλίας) έδωσε αναλυτικό… τοπογραφικό της πλατείας, οριοθετόντας τι θεωρείται ως μέρος του μνημείου και τι όχι και προκαλώντας ερωτήματα για το αν η κυβέρνηση σκοπεύει να αποκλείσει με κάποιο τρόπο μέρος ή και ολόκληρη την πλατεία μπροστά στον Άγνωστο Στρατιώτη από διαδηλωτές, κάτι που αναμένεται να πυροδοτήσει νέες εντάσεις.

