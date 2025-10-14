search
Γερμανική δοκιμασία και για τον Πλεύρη – Εκεί που δεν χωράνε… κορώνες

14.10.2025 09:17
plevris 88- new

Οι αγριότητες και οι λαϊκισμοί με το μεταναστευτικό μπορεί να «πουλάνε» – ή έτσι θεωρεί η κυβέρνηση – στο εσωτερικό, αλλά στην Ευρώπη δεν είναι τόσο εύκολο.

Ο λόγος για τον Θάνο Πλεύρη ο οποίος έχει κηρύξει ανένδοτο κατά της Λιβύης κυρίως και αυτοδιαφημίζεται ως ο… εξολοθρευτής των προσφυγικών κυμάτων.

Μέχρις εδώ, εντάξει, μπορεί να λέει ό,τι θέλει.

Αλλά σε λίγες μέρες θα πάει στη Γερμανία. Και το αγκάθι στις συζητήσεις με τους εκεί αξιωματούχους για το θέμα των επιστροφών μεταναστών, οι οποίοι έχουν φτάσει στη Γερμανία και το Βερολίνο θέλει να στείλει πίσω στο σημείο εισόδου στην ΕΕ -δηλαδή στην Ελλάδα!

Οι Γερμανοί έχουν υιοθετήσει σκληρή στάση στο θέμα, καθότι υπάρχει το AFD που πιέζει από τα ακροδεξιά.

Εκεί να δούμε πόσο ανθεκτικός είναι ο Θάνος Πλεύρης…

Opinion Poll: Από ποια κόμματα «κλέβει» ψήφους o Τσίπρας

Στο Σαρμ Ελ Σέιχ ο Μητσοτάκης – Η χειραψία με τον Τραμπ

Συναντήσεις Ανδρουλάκη με Βενιζέλο και Παπανδρέου ελέω… Τσίπρα

