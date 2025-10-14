Γερμανική δοκιμασία και για τον Πλεύρη – Εκεί που δεν χωράνε… κορώνες

Οι αγριότητες και οι λαϊκισμοί με το μεταναστευτικό μπορεί να «πουλάνε» – ή έτσι θεωρεί η κυβέρνηση – στο εσωτερικό, αλλά στην Ευρώπη δεν είναι τόσο εύκολο.

Ο λόγος για τον Θάνο Πλεύρη ο οποίος έχει κηρύξει ανένδοτο κατά της Λιβύης κυρίως και αυτοδιαφημίζεται ως ο… εξολοθρευτής των προσφυγικών κυμάτων.

Μέχρις εδώ, εντάξει, μπορεί να λέει ό,τι θέλει.

Αλλά σε λίγες μέρες θα πάει στη Γερμανία. Και το αγκάθι στις συζητήσεις με τους εκεί αξιωματούχους για το θέμα των επιστροφών μεταναστών, οι οποίοι έχουν φτάσει στη Γερμανία και το Βερολίνο θέλει να στείλει πίσω στο σημείο εισόδου στην ΕΕ -δηλαδή στην Ελλάδα!

Οι Γερμανοί έχουν υιοθετήσει σκληρή στάση στο θέμα, καθότι υπάρχει το AFD που πιέζει από τα ακροδεξιά.

Εκεί να δούμε πόσο ανθεκτικός είναι ο Θάνος Πλεύρης…

