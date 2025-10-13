Πλεύρης: Σκληρή αντιμετώπιση για όσους θέλουν να έρχονται παράνομα, χωρίς να συντρέχει κάποιος λόγος που δικαιολογεί άσυλο

Το σημαντικό είναι να ξεκαθαρίσουμε πρώτα απ’όλα ότι αν υπάρχει το πρόβλημα, είτε των πολέμων, είτε της κλιματικής αλλαγής, πρέπει βοηθήσουμε τους ανθρώπους αυτούς στις εστίες τους, τόνισε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, κατά τη διάρκεια της 9ης Συνόδου Βιωσιμότητας του Economist για την Νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Μεσόγειο με τίτλο: Αναζητώντας μια νέα ισορροπία εν μέσω μιας εκτροχιασμένης πράσινης μετάβασης (The Ninth Sustainability Summit for SE Europe & the Mediterranean – Seeking a new balance amidst a derailed green transition), στο Divani Apollon Palace & Thalasso στο Καβούρι.

Ο κ. Πλεύρης σε πάνελ για την μετανάστευση ανέφερε ακόμα ότι στο πρώτο διάστημα του καλοκαιριού, το 70% των ροών ήταν από χώρες που δεν έχουν προσφυγικό προφίλ, ούτε αντιμετωπίζουν θέματα κλιματικής αλλαγής, κάτι που σημαίνει, όπως είπε ο υπουργός, ότι έγινε η επιλογή να χρησιμοποιηθεί η προσφυγική ιδιότητα για να γίνει μία μεταναστευτική μετακίνηση. «Παράλληλα, ακόμα και για χώρες που αντικειμενικά έχουν πόλεμο, όπως το Σουδάν, μου προκαλεί εντύπωση ότι ενώ έχεις δύο ασφαλείς χώρες δίπλα σου, την Αίγυπτο και το Τσαντ που έχουν υπογράψει και τη Συνθήκη της Γενεύης, επιλέγεις μια διαδρομή μέσα από τη Λιβύη που είναι μία μη ασφαλής χώρα, ώστε στην πραγματικότητα να προκαλέσεις μια ασφαλή χώρα της αρεσκείας σου, την Ελλάδα. Και όλως τυχαίως το 60 με 70% των ατόμων που έρχονται είναι ηλικίας 17-25 ετών», επεσήμανε ο υπουργός, προσθέτοντας ότι σε ένα πόλεμο ή σε μία μεγάλη κλιματική αλλαγή το λογικό είναι να φεύγουν πρώτα οικογένειες, ενώ το 85% των ατόμων που ήρθαν το 2025 στην Ελλάδα ήταν άνδρες.

Στη συνέχεια υποστήριξε ότι θα πρέπει να υπάρχει σκληρή αντιμετώπιση για όσους θέλουν να έρχονται παράνομα, χωρίς να συντρέχει κάποιος λόγος που δικαιολογεί άσυλο και γι’ αυτό ποινικοποιήθηκε πρόσφατα η παράνομη παραμονή στη χώρα.

Αναφέρθηκε, επίσης, σε αυτούς που, όπως είπε, είναι πραγματικά πρόσφυγες για τους οποίους θα πρέπει να υπάρχουν μηχανισμοί ένταξης και να προωθούνται εκεί όπου έχει πραγματικά ανάγκες μια κοινωνία. «Η Ελλάδα τα επόμενα χρόνια θα έχει ανάγκη 200.000 εργατικό δυναμικό προκειμένου να κρατήσει το 2% ανάπτυξη και κυρίως σε εργασίες που δεν είναι εργασίες διμοφιλείς για τους Ευρωπαίους ή για τους Έλληνες. Συνεπώς, εκεί πέρα θα μπορούσες να εντάξεις έναν μηχανισμό, ώστε αυτός που τελικά λαμβάνει την προσφυγική ιδιότητα να δεις πώς αντιστοίχως θα τον στρέψεις μειώνοντας μια λογική επιδομάτων, αντιθέτως αυξάνοντας μια λογική ένταξης και εργασίας, εκεί που έχεις ανάγκη», επεσήμανε ο κ. Πλεύρης.

Τέλος, αναφέρθηκε και στη νόμιμη μετανάστευση για την οποία ετοιμάζεται αυτή τη στιγμή ένα νομοσχέδιο. «Θέλουμε να ακολουθήσουμε μια πολιτική που θα έχει έναν μεγάλο φράχτη ο οποίος θα περιορίζει την παράνομη μετανάστευση, αλλά και μια πόρτα που δίνει τη δυνατότητα σε αυτούς που πραγματικά έχουν ανάγκη, είτε προσφυγικής ιδιότητας, είτε επειδή βρίσκονται σε συνθήκες στις οποίες δεν μπορούν να επιβιώσουν, είτε επειδή ακριβώς χρειαζόμαστε ένα εργατικό δυναμικό να μπορεί να υπάρχει αυτή η δίοδος», σημείωσε.

Ο πρέσβης Αλεξάντερ Στούτζμαν, Αντιπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δυτική Όχθη και τη Λωρίδα της Γάζας, αναφέρθηκε στην σημερινή ημέρα που είναι μια ευτυχισμένη μέρα, όπως είπε, καθώς μετά από δυο χρόνια πολέμου απελευθερώθηκαν οι όμηροι που κρατούσε η Χαμάς και είναι η μέρα που μπορεί να σηματοδοτεί το τέλος των μεταναστών από τη Γάζα. Σε επίπεδο βοήθειας προς τις παλαιστινιακές αρχές, θα συνεχιστεί η προσπάθεια, είπε ο κ. Στούτσμαν και την επόμενη μέρα. Ανέφερε ακόμα ότι θα πρέπει να γίνει ένας συνδυασμός μακροχρόνιας και βραχυχρόνιας προσπάθειας και ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί και μία βιώσιμη ειρήνη. Στη συνέχεια έδωσε μια εικόνα της σημερινής κατάστασης στη Γάζα, σημειώνοντας ότι δεν υπάρχει καμία υγιεινή, δεν υπάρχει νερό, βασικές υπηρεσίες και συνδυασμός των συνεπειών των στρατιωτικών επιχειρήσεων, αλλά και της μακροχρόνιας οικολογικής καταστροφής του οικοσυστήματος. Μίλησε ακόμα για άμεση αποκατάσταση του συστήματος υγιεινής και ύδρευσης και τον καθαρισμό της Γάζας από τα συντρίμμια γιατί αποτελούν πηγή μόλυνσης. Όπως είπε, όλα αυτά θα έχουν ένα θετικό αποτύπωμα αμέσως στον πληθυσμό και θα βελτιωθεί η υγεία τους, ενώ μακροπρόθεσμα θα πρέπει να προστατευτεί το οικοσύστημα και οι ευαίσθητες περιοχές από πράγματα που μπορεί να προκύψουν, όπως παράνομοι οικισμοί και απόρριψη αποβλήτων.

Ο Τζάστιν Μάντι, συνιδρυτής του Mapping Pathways for Security, στο ίδιο πάνελ τόνισε ότι είναι πολύ σημαντικό «να είμαστε ψύχραιμοι και να επικοινωνούμε την αλήθεια. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε στις σειρήνες του λαϊκισμού να μας παραπλανούν. Και όπως είπε ο υπουργός και συμφωνώ απόλυτα αυτό το χαρτοφυλάκια δεν είναι καθόλου εύκολο γιατί χρειάζεται τρομερή διαχείριση και προτεραιοποίηση των οικονομικών. Αν επιτρέψουμε στον ευατό μας να αντιδράσουμε ως χώρα περιθωριοποίησης νομίζω ότι αυτό δεν θα είναι σωστό». Επεσήμανε ακόμα ότι πρέπει να κρατήσουμε την προοπτική ότι ο ανθρωπισμός είναι σημαντικός, αλλά πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι στο πώς θα το κάνουμε.

