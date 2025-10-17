search
17.10.2025 15:17

Όταν η Jennifer Lawrence χόρεψε γυμνή με τον Robert Pattinson

17.10.2025 15:17
lawrence_pattinson_new

Η Jennifer Lawrence και ο συμπρωταγωνιστής της Robert Pattinson έζησαν μερικές ενδιαφέρουσες στιγμές κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της νέας τους ταινίας Die My Love.

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στην εκπομπή The Graham Norton Show, η 35χρονη Lawrence αποκάλυψε ότι εκείνη και ο 39χρονος Pattinson «δεν γνωρίζονταν πραγματικά» πριν από τα γυρίσματα της ταινίας. Αλλά αυτό δεν κράτησε για πολύ. «Η σκηνοθέτις Lynn Ramsey μας προκάλεσε κατά τη διάρκεια των προβών – ο Robert και εγώ έπρεπε να κάνουμε μαζί μαθήματα ερμηνευτικού χορού», θυμήθηκε η σταρ σχετικά με την προετοιμασία για τον ρόλο.

«Και οι δύο ντρεπόμαστε εύκολα και δεν γνωριζόμασταν καλά, οπότε ήταν εντελώς ταπεινωτικό», πρόσθεσε. «Τότε, την πρώτη μέρα των γυρισμάτων, μας ρώτησε αν θυμόμαστε τι κάναμε και αν θα το κάναμε γυμνοί!», πρόσθεσε η Lawrence αστειευόμενη, καθώς οι υπόλοιποι καλεσμένοι της εκπομπής – μεταξύ των οποίων ο Bruce Springsteen και η Tessa Thompson – την ρωτούσαν για αυτό. «Έπρεπε να πω όχι; Φαίνεστε όλοι αρκετά σοκαρισμένοι», συνέχισε.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός εξήγησε πώς προέκυψε ο ρόλος της ως Grace στο πλευρό του Pattinson ως Jackson στο ψυχολογικό δράμα, το οποίο είναι μια διασκευή του μυθιστορήματος της Ariana Harwicz από το 2017 για μια νέα μητέρα που αναπτύσσει επιλόχεια κατάθλιψη και εισέρχεται σε ψύχωση.

«Ο Martin Scorsese μας το πρότεινε αφού είχε διαβάσει το βιβλίο στο βιβλιοκλαμπ του, κάτι που είναι αξιολάτρευτο. Είπε ότι θα έπρεπε να παίξω τον ρόλο», αποκάλυψε. «Όταν διάβασα το βιβλίο, μου ήταν δύσκολο να το φανταστώ ως ταινία, αλλά δεν θα διόρθωνα τον Μάρτι!». Η ταινία, που έλαβε εννιάλεπτο χειροκρότημα μετά την πρεμιέρα της στο 78ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών τον Μάιο, ακολουθεί τον χαρακτήρα της Lawrence, τη Grace, μια συγγραφέα και νεαρή μητέρα, η οποία «σιγά-σιγά βυθίζεται στην τρέλα».

«Κλειδωμένη σε ένα παλιό σπίτι στη Μοντάνα και τα περίχωρά της, την βλέπουμε να συμπεριφέρεται όλο και πιο ταραγμένα και ασταθώς, αφήνοντας τον σύντροφό της, Jackson, όλο και πιο ανήσυχο και αβοήθητο», λέει η σύνοψη της ταινίας. Το φιλμ είναι το πρώτο για τη Lawrence, μετά την προκλητική κωμωδία του 2023 No Hard Feelings και την επαναφέρει στο προσκήνιο των βραβείων μετά την τελευταία της υποψηφιότητα για Όσκαρ το 2016 για την ταινία Joy.

